Selon un article de The Times, Kane et le Bayern Munich se sont entendus sur les grandes lignes d’un nouveau contrat lucratif qui prolongerait le séjour de l’attaquant jusqu’en 2029. Selon les informations rapportées, le joueur de 33 ans souhaitait un contrat courant jusqu’en 2030. Le géant allemand a toutefois maintenu sa position : une prolongation de deux ans de son contrat actuel, qui expire à la fin de la saison.

Cette avancée garantit que Kane restera à l’Allianz Arena dans un avenir proche, avec un salaire qui s’élèverait à 400 000 £ par semaine. La nouvelle constitue un coup dur pour plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, qui suivait de près la situation du capitaine de l’Angleterre après ses excellentes performances en club et en sélection.



