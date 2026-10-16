AFP
Traduit par
Deux ans de plus ! Harry Kane parvient à un accord verbal pour un nouveau contrat avec le Bayern Munich malgré un désaccord sur sa durée
Accord verbal trouvé
Selon un article de The Times, Kane et le Bayern Munich se sont entendus sur les grandes lignes d’un nouveau contrat lucratif qui prolongerait le séjour de l’attaquant jusqu’en 2029. Selon les informations rapportées, le joueur de 33 ans souhaitait un contrat courant jusqu’en 2030. Le géant allemand a toutefois maintenu sa position : une prolongation de deux ans de son contrat actuel, qui expire à la fin de la saison.
Cette avancée garantit que Kane restera à l’Allianz Arena dans un avenir proche, avec un salaire qui s’élèverait à 400 000 £ par semaine. La nouvelle constitue un coup dur pour plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, qui suivait de près la situation du capitaine de l’Angleterre après ses excellentes performances en club et en sélection.
- AFP
Eberl confirme que les discussions sont positives
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a récemment reconnu que les négociations se poursuivaient et laissé entendre qu’elles pourraient rapidement aboutir. « Il y a des discussions en coulisses et elles se sont bien déroulées », a révélé Eberl.
Les spéculations sur l’avenir de Kane allaient bon train depuis des mois. En mai, le prolifique attaquant avait écarté toute urgence concernant les négociations, assurant que sa famille et lui étaient parfaitement installés en Bavière.
« Ce n’est pas le moment d’en parler, mais il n’y a aucune inquiétude », avait déclaré Kane. « Nous voulions discuter jusqu’à la fin de la saison et nous avons encore une Coupe du monde à disputer. Mais tout le monde sait à quel point je me plais ici. La situation est sereine. »
Les records tombent en Bavière
Kane a changé de dimension depuis son transfert de Tottenham pour 100 millions de livres sterling en 2023. L’attaquant a déjà remporté deux titres de champion d’Allemagne, ainsi que la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne, décrochant ainsi les premiers trophées majeurs de sa carrière.
Ses statistiques individuelles sont impressionnantes. Après avoir inscrit 61 buts en 51 matches la saison dernière, Kane a poursuivi sur sa lancée avec déjà 50 buts cette année civile. En septembre, il a battu un record datant de 1977 en devenant le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts en Bundesliga, en seulement 98 matches.
Son engagement à long terme avec le Bayern met probablement fin aux derniers espoirs de voir Kane battre le record absolu de buts d’Alan Shearer en Premier League. L’attaquant a quitté le football anglais avec 213 buts, à seulement 47 unités de ce record historique.
- Getty/GOAL
Le Ballon d’Or et une place dans l’histoire du football international se profilent
Le Bayern s’activerait pour finaliser les documents officiels avant la cérémonie du Ballon d’Or du 26 octobre, où Kane figure parmi les principaux prétendants au trophée.
Sur la scène internationale, Kane continue lui aussi d’écrire l’histoire. Après avoir égalé le record de Peter Shilton de 125 sélections en équipe d’Angleterre lors de la récente trêve internationale, il est en passe de détenir seul ce record lorsque l’Angleterre retrouvera les terrains le mois prochain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles