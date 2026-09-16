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imago-sport-1083373145.jpgBall Raw Images

Traduit par

« Deux ailes d'un même corps » : Diomande, du banc des remplaçants à un duel personnel avec Yamal

FEATURES
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
L. Yamal
J. Mourinho
Espagne
Côte d’Ivoire
Portugal

La moitié des dribbles du club madrilène ont été réalisés par un seul homme

La rencontre entre le Real Madrid et Elche a marqué la véritable éclosion de l'un des éléments les plus enthousiasmants de la ligne offensive du club madrilène. Yan Diomandé, lors de sa deuxième titularisation sous le maillot merengue après le match contre le Rayo Vallecano, n'a pas seulement livré une prestation tactique fondée sur la technique et la vitesse, il a aussi montré tout ce qui prouve qu'il possède « deux visages dans une même trame » : un meneur de jeu qui relie habilement les lignes sur l'aile droite, et un attaquant tranchant et décisif lorsqu'il bascule sur l'aile gauche.

Le journal espagnol « As » a salué la prestation de Diomandé, affirmant que « l'approche de l'entraîneur portugais José Mourinho quant à la gestion des qualités du jeune talent peut se comprendre sous le signe de la progressivité et de la patience, mais il y a un monde entre la patience à l'entraînement et le laxisme tactique ».

Le quotidien a ajouté que Diomandé dispose d'une large marge de progression, mais qu'il possède parallèlement une explosion de capacités latentes qui ont réellement commencé à se manifester pour confirmer que Madrid détient un joyau qui brille sur le rectangle vert.

La performance de Diomandé au stade « Martínez Valero » s'est rapprochée d'une véritable thèse tactique sur la manière d'exploiter les espaces selon le poste, ramenant à l'esprit cette mélodie familière qui l'accompagne à Santiago Bernabéu : « les murmures de doute lorsqu'il recule, et les applaudissements chaleureux dès qu'il tente un dribble ».

  • imago-sport-1083372000.jpgZUMA Press Wire

    Une évolution tactique sur les lignes de touche

    L'observation la plus marquante lors du match contre Elche a été la capacité du joueur à s'adapter aux ajustements tactiques en cours de rencontre.

    Diomandé a débuté la partie comme ailier droit, un poste où il n'a pas pu exprimer son habileté habituelle dans les percées verticales, mais il a compensé en délivrant des centres plus profonds et en apportant un jeu équilibré, adaptant ses caractéristiques aux exigences du couloir droit sans la moindre difficulté pour servir le collectif.

    Le véritable tournant s'est produit à la 68e minute, lors de la sortie de Vinicius Junior, quand Diomandé a été repositionné sur l'aile gauche, son secteur naturel.

    C'est là qu'est apparue sa version la plus tranchante et la plus dangereuse : réception du ballon, duel direct avec les défenseurs, puis crochet vers l'intérieur pour frapper de son pied puissant en direction du but avec davantage de tranchant.

    Et bien que cette aile soit théoriquement réservée au Brésilien Vinicius, Diomandé a envoyé des signaux clairs à Mourinho, montrant qu'il est capable de pallier ce manque et de faire basculer les matchs avec un style direct et redoutable.

    • Publicité
  • imago-sport-1083371824.jpgZUMA Press Wire

    Des chiffres qui reflètent un impact global

    Cette supériorité n'était pas qu'une simple impression visuelle, elle a été confirmée de manière catégorique par le langage des chiffres : Diomandé s'est en effet placé en tête des joueurs du Real Madrid en matière d'occasions créées lors de la rencontre, à égalité avec Kylian Mbappé et Arda Güler.

    Il a par ailleurs terminé troisième au chapitre des passes dans le dernier tiers avec 12 passes, et troisième également en nombre de centres, avec un seul centre de retard sur Trent Alexander-Arnold et Güler, tous deux chargés d'exécuter les balles arrêtées.

    La contribution de la jeune star ne s'est pas limitée au seul volet offensif : Diomandé a été le joueur du club madrilène le plus prolifique en récupérations de balles et en réussite dans les interventions défensives.

    Cet effort colossal a constitué une clé décisive pour aider Alexander-Arnold à maîtriser la dangerosité des ailiers d'Elche et à franchir l'obstacle d'un système reposant sur des latéraux offensifs, se présentant à nouveau comme un attaquant moderne doté d'un esprit de sacrifice défensif et d'un engagement tactique total.

  • Lamine Yamal Yan Diomande Barcelona Real Madrid 2026Getty/GOAL

    Le joyau du dribble : et la supériorité sur Lamine Yamal

    Le « dribble » reste le joyau serti dans le jeu de Diomandé et la véritable perle de sa version actuelle.

    Selon le journal « AS », le joueur a réussi 7 dribbles sur 9 tentatives face à Elche, soit l'équivalent de 50 % de l'ensemble des dribbles du Real Madrid tout entier durant les 90 minutes, qui se sont élevés à 14 dribbles.

    Chose étonnante, les deux stars de l'équipe, Mbappé et Vinicius, n'ont réussi aucun dribble durant la rencontre : Mbappé a tenté sa chance à trois reprises et Vinicius une seule fois, laissant Diomandé porter à lui seul tout le poids de la percée individuelle.

    Cette réussite exceptionnelle n'était ni fortuite ni un simple hasard, mais elle reflète un rendement cumulé impressionnant en Liga espagnole, où il devance tout le monde.

    Diomandé affiche une moyenne de 5,20 dribbles réussis par 90 minutes sous le maillot du Real Madrid, se hissant ainsi sur le trône des joueurs les plus dribbleurs de la Liga, devançant nettement la star étincelante du Barça, Lamine Yamal, qui affiche une moyenne de 4,30 dribbles, et devançant Bouga, joueur de Malaga, et Iyenoma, joueur de Séville, qui affichent une moyenne de 4,00 dribbles.

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  • Jose MourinhoGetty Images

    La lutte pour le onze de départ et le casse-tête de Mourinho, « le bien-aimé »

    Diomandé n'a disputé que 256 minutes sur les 630 minutes jouées par l'équipe cette saison, soit un pourcentage atteignant 40 %.

    Fait marquant, 63 % de ces minutes sont survenues lors des deux derniers matches seulement, face au Rayo Vallecano et à Elche, lorsqu'il a joué respectivement 72 et 89 minutes, ce qui résume sa saison réelle jusqu'à présent à ces deux soirées.

    Et bien que les indicateurs laissent penser qu'il devrait débuter sur le banc des remplaçants lors du derby attendu face à l'Atlético Madrid au stade « Metropolitano », en raison du haut niveau que présente actuellement Arda Güler, l'explosion récente de Diomandé a allumé la mèche dans les coulisses du club.

    « As » a conclu son rapport en soulignant que cette bataille acharnée entre les jeunes joyaux pour se faire une place dans le onze de départ, malgré la dureté des choix de Mourinho, constitue un « dilemme béni » que n'importe quel entraîneur au monde souhaiterait rencontrer.

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