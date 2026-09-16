La rencontre entre le Real Madrid et Elche a marqué la véritable éclosion de l'un des éléments les plus enthousiasmants de la ligne offensive du club madrilène. Yan Diomandé, lors de sa deuxième titularisation sous le maillot merengue après le match contre le Rayo Vallecano, n'a pas seulement livré une prestation tactique fondée sur la technique et la vitesse, il a aussi montré tout ce qui prouve qu'il possède « deux visages dans une même trame » : un meneur de jeu qui relie habilement les lignes sur l'aile droite, et un attaquant tranchant et décisif lorsqu'il bascule sur l'aile gauche.

Le journal espagnol « As » a salué la prestation de Diomandé, affirmant que « l'approche de l'entraîneur portugais José Mourinho quant à la gestion des qualités du jeune talent peut se comprendre sous le signe de la progressivité et de la patience, mais il y a un monde entre la patience à l'entraînement et le laxisme tactique ».

Le quotidien a ajouté que Diomandé dispose d'une large marge de progression, mais qu'il possède parallèlement une explosion de capacités latentes qui ont réellement commencé à se manifester pour confirmer que Madrid détient un joyau qui brille sur le rectangle vert.

La performance de Diomandé au stade « Martínez Valero » s'est rapprochée d'une véritable thèse tactique sur la manière d'exploiter les espaces selon le poste, ramenant à l'esprit cette mélodie familière qui l'accompagne à Santiago Bernabéu : « les murmures de doute lorsqu'il recule, et les applaudissements chaleureux dès qu'il tente un dribble ».