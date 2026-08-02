Trabzonspor est devenu le favori pour recruter Salah après avoir, selon certaines informations, réalisé des avancées significatives dans les négociations avec les représentants de l’ancien ailier de Liverpool. Selon Foot Mercato, le club turc est proche de parvenir à un accord total avec l’agent libre.

Le club de Süper Lig a terminé troisième la saison dernière et cherche à renforcer son effectif dans l’optique de jouer le titre. Salah arriverait sans indemnité de transfert et apporterait son sens du but, sa créativité et son expérience du très haut niveau.

Les avancées de Trabzonspor ont également rebattu les cartes pour Besiktas, qui avait auparavant trouvé un accord verbal pour un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire, avant que les discussions ne se soient, selon certaines informations, enlisées en raison de divergences financières.



