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Détournement en vue ! Mohamed Salah se rapproche d’un accord sensationnel alors qu’un club européen double ses rivaux dans la course à la signature de l’ancien joueur de Liverpool, libre de tout contrat
Trabzonspor passe à l’action dans sa quête de Salah
Trabzonspor est devenu le favori pour recruter Salah après avoir, selon certaines informations, réalisé des avancées significatives dans les négociations avec les représentants de l’ancien ailier de Liverpool. Selon Foot Mercato, le club turc est proche de parvenir à un accord total avec l’agent libre.
Le club de Süper Lig a terminé troisième la saison dernière et cherche à renforcer son effectif dans l’optique de jouer le titre. Salah arriverait sans indemnité de transfert et apporterait son sens du but, sa créativité et son expérience du très haut niveau.
Les avancées de Trabzonspor ont également rebattu les cartes pour Besiktas, qui avait auparavant trouvé un accord verbal pour un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire, avant que les discussions ne se soient, selon certaines informations, enlisées en raison de divergences financières.
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Le président du club répond aux spéculations sur un transfert
Le président de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a minimisé les informations selon lesquelles un accord aurait déjà été conclu, en insistant sur le fait que les négociations n’en étaient pas encore à ce stade. « Beaucoup de choses se disent, mais il n’y a pas d’accord avec Mohamed Salah », a déclaré Dogan à A Spor. « Il n’existe aucun arrangement pour qu’il se rende à Trabzonspor demain. S’il y avait eu un tel projet, nous en aurions informé les médias et les supporters.
« Qui parmi nous ne voudrait pas recruter un joueur du calibre de Mohamed Salah ? Bien sûr que nous le souhaiterions, mais la vérité, c’est qu’il n’y a aucun accord à cet instant. »
Interrogé directement sur des négociations avec l’international égyptien, Dogan n’a pas souhaité en dire davantage, déclarant : « Je ne veux pas parler de cette affaire. »
Trabzonspor prépare une proposition ambitieuse
Le célèbre journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu affirme que Trabzonspor a préparé une offre lucrative de 17 millions d’euros par an, avec un contrat de deux ans, dans le but de convaincre Salah de rejoindre le club. Si elle se concrétise, cette opération ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat turc.
Cependant, Trabzonspor n’est pas le seul club à suivre la situation. Des équipes de la Saudi Pro League continuent de surveiller Salah, Al-Ittihad ayant déjà manifesté un vif intérêt pour recruter l’attaquant égyptien.
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Les négociations se poursuivent malgré l’intérêt rival
Les discussions entre Trabzonspor et l’entourage de Salah devraient se poursuivre, alors que le club tente de finaliser l’une des plus grosses signatures de son histoire. Malgré des informations faisant état de progrès, les commentaires de Dogan suggèrent qu’il reste encore du travail avant qu’un accord puisse être confirmé. L’intérêt saoudien reste également un obstacle potentiel, ce qui signifie que Trabzonspor pourrait encore avoir de la concurrence avant que l’avenir de Salah ne soit décidé.
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