Destiny Udogie est considéré comme la solution idéale au poste d'arrière gauche pour Manchester United, mais l'ancien international italien conseille à Sandro Tonali de rester à Newcastle

En ce qui concerne le milieu de terrain, Materazzi a exprimé le souhait de voir Tonali rester à St James' Park, bien qu'il soit capable de s'imposer dans n'importe quelle grande équipe européenne. Il a souligné que la relation entre le joueur et les fidèles supporters des Magpies devrait l'emporter sur l'attrait des grands clubs rivaux, après son retour d'une suspension de dix mois.

Materazzi a ajouté : « Sandro Tonali peut jouer dans n'importe quelle équipe en Italie et en Angleterre, mais il doit décider s'il veut rester à Newcastle United, car ils ont cru en lui. La ville, les supporters et le club ont cru en lui et l'ont soutenu. Il doit y réfléchir aussi, et pas seulement se demander s'il pourrait jouer pour Arsenal, Liverpool ou Manchester United. J'aimerais qu'il reste à Newcastle et qu'il y construise son héritage. »