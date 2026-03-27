Getty Images Sport
Traduit par
Destiny Udogie est considéré comme la solution idéale au poste d'arrière gauche pour Manchester United, mais l'ancien international italien conseille à Sandro Tonali de rester à Newcastle
Une vague italienne à Old Trafford
Les schémas défensifs et au milieu de terrain de Manchester United restent une préoccupation majeure alors que le club se prépare à une nouvelle ère potentielle sous la houlette de Michael Carrick. Compte tenu des problèmes de blessures récurrents de Shaw, la recherche d’un arrière gauche dynamique a conduit Materazzi à suggérer qu’Udogie, de Tottenham, correspondrait parfaitement aux besoins tactiques de l’équipe. Parallèlement, l’avenir du vétéran Casemiro continue de faire débat, certains suggérant que le Brésilien pourrait prolonger son contrat si la situation au niveau de l’encadrement se stabilise. Materazzi s’est également exprimé sur la possibilité que Tonali rejoigne les Red Devils, reconnaissant son talent de « star » tout en s’interrogeant sur l’éthique d’un départ de Tyneside.
- Getty Images Sport
Udogie, le successeur tout désigné
Materazzi estime qu'un transfert à Manchester profiterait non seulement à United, mais aussi à l'équipe nationale italienne, en permettant à Udogie d'affiner ses qualités de latéral offensif. L'ancien défenseur de l'Inter a déclaré à Hajper : « Destiny Udogie serait-il le joueur idéal pour succéder à Luke Shaw à Manchester United ? Je le pense. Pourquoi pas ! Je pense qu’il serait plus à l’aise à jouer en débordement, comme Luke Shaw à United, plutôt qu’en coupant vers l’intérieur, car pour l’Italie, nous avons déjà Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini et Alessandro Bastoni. Ce serait mieux pour l’Italie de le voir jouer sur l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. »
La loyauté plutôt que l'ambition
En ce qui concerne le milieu de terrain, Materazzi a exprimé le souhait de voir Tonali rester à St James' Park, bien qu'il soit capable de s'imposer dans n'importe quelle grande équipe européenne. Il a souligné que la relation entre le joueur et les fidèles supporters des Magpies devrait l'emporter sur l'attrait des grands clubs rivaux, après son retour d'une suspension de dix mois.
Materazzi a ajouté : « Sandro Tonali peut jouer dans n'importe quelle équipe en Italie et en Angleterre, mais il doit décider s'il veut rester à Newcastle United, car ils ont cru en lui. La ville, les supporters et le club ont cru en lui et l'ont soutenu. Il doit y réfléchir aussi, et pas seulement se demander s'il pourrait jouer pour Arsenal, Liverpool ou Manchester United. J'aimerais qu'il reste à Newcastle et qu'il y construise son héritage. »
- Getty Images Sport
Un mercato estival décisif
À l'approche du mercato, United doit décider s'il souhaite recruter Udogie, qui reste lié à Tottenham, actuellement en lutte contre la relégation à la 17e place, bien que son contrat à long terme court jusqu'en 2030. Arrivé en provenance de l'Udinese en août 2022, le défenseur italien est un atout essentiel pour les Spurs, tandis que Tonali s'est imposé comme un pilier du milieu de terrain de Newcastle avec 47 apparitions et 10 contributions à des buts cette saison. Le milieu de terrain étant sous contrat avec les Magpies jusqu'en juin 2028, la pression est forte sur United pour se constituer un noyau stable s'il veut réussir à traverser la période de transition à venir.