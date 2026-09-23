Le rôle de Vicario, d’ailleurs le seul joueur de la Juventus présent parmi les joueurs convoqués de l’Italie de Roberto Mancini, devient plus important, tout comme son poids au sein de l’effectif de l’équipe de Luciano Spalletti. Selon toute probabilité, le Frioulan né en 1996 jouera plus de matches qu’il n’en aurait disputé avec la présence de Grabara. Jusqu’à aujourd’hui, Vicario a joué 5 matches (tous en championnat, en encaissant 4 buts), tandis que Grabara a joué lors des débuts en Ligue Europa, contre le NEC Nimègue (match terminé sur le score de 5-0 pour la Juve, avec une passe décisive du gardien polonais pour Nico Gonzalez).





Pour Vicario, qui a bien commencé son aventure à la Juventus, en particulier avec deux arrêts déterminants lors du match gagné contre Parme, il sera fondamental d’être à 100 % de sa forme, et dans ce sens l’ancien de Tottenham semble l’être, après une saison 2025-2026 marquée par un problème de hernie inguinale, avec l’opération qui a suivi, ce qui a affecté la seconde partie de la saison passée, le tenant éloigné des terrains de mars à juin.



