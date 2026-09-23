Tout repose sur les épaules de Guglielmo Vicario, ou presque. La responsabilité du gardien de laJuventus, déjà importante après la clôture du mercato, a augmenté de façon exponentielle à la suite de la grave blessure de Kamil Grabara, pour lequel la saison est terminée en raison d’une lésion du ligament croisé du genou droit. Une chose est d’avoir comme doublure le titulaire d’une sélection importante comme la Pologne, une autre est d’avoir comme première réserve un joueur libre, très probablement le Brésilien Neto, qui devrait faire son retour à la Juventus après son expérience entre 2015 et 2017.
Désormais, Vicario est incontournable pour la Juventus, en attendant Palmisani
Vicario devient plus important
Le rôle de Vicario, d’ailleurs le seul joueur de la Juventus présent parmi les joueurs convoqués de l’Italie de Roberto Mancini, devient plus important, tout comme son poids au sein de l’effectif de l’équipe de Luciano Spalletti. Selon toute probabilité, le Frioulan né en 1996 jouera plus de matches qu’il n’en aurait disputé avec la présence de Grabara. Jusqu’à aujourd’hui, Vicario a joué 5 matches (tous en championnat, en encaissant 4 buts), tandis que Grabara a joué lors des débuts en Ligue Europa, contre le NEC Nimègue (match terminé sur le score de 5-0 pour la Juve, avec une passe décisive du gardien polonais pour Nico Gonzalez).
Pour Vicario, qui a bien commencé son aventure à la Juventus, en particulier avec deux arrêts déterminants lors du match gagné contre Parme, il sera fondamental d’être à 100 % de sa forme, et dans ce sens l’ancien de Tottenham semble l’être, après une saison 2025-2026 marquée par un problème de hernie inguinale, avec l’opération qui a suivi, ce qui a affecté la seconde partie de la saison passée, le tenant éloigné des terrains de mars à juin.
Un avenir à conquérir
Au cours des prochains mois, Vicario devra aussi gagner sa confirmation pour la saison prochaine, ce sur quoi misent à la fois la Juventus et le joueur, mais qui, à ce jour, ne peut pas être considéré comme acquis. Rappelons les termes de l’accord qui a conduit Vicario à la Continassa : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club de Tottenham Hotspur FC pour l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Guglielmo Vicario.
L’accord prévoit en outre la faculté pour la Juventus d’acquérir à titre définitif le droit aux prestations sportives du joueur. La contrepartie convenue pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 8 millions d’euros ; cette contrepartie pourra être augmentée, au cours de la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant ne dépassant pas 2 millions d’euros, en cas d’atteinte de certains objectifs ».
La Juventus regarde autour d’elle
Entre-temps, pour l’avenir, la Juventus commence aussi à explorer d’autres pistes, avec la plus importante qui mène à Lorenzo Palmisani, un joueur né en 2004 de Frosinone et sur lequel la Vieille Dame a déjà jeté son dévolu, en pensant à une opération comme celle qui avait amené Federico Gatti du club ciociaro à la Juventus : achat définitif en janvier, prêt à Frosinone jusqu’en juin, puis arrivée à la Juventus pendant l’été.
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