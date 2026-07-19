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« Désolé, Tottenham » : pourquoi Harry Kane ne reviendra pas chez les Spurs dans le cadre d'un transfert sensationnel, alors que l'on en sait désormais davantage sur l'avenir de l'attaquant anglais au Bayern de Munich
La position du Bayern concernant l'avenir de Kane
Le Bayern Munich s’apprête à accorder à Harry Kane une période de vacances prolongée, après l’élimination douloureuse de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Selon Christian Falk, le club allemand entend profiter de cette trêve pour accélérer les discussions en vue d’une prolongation de contrat de son attaquant vedette.
Le capitaine des Three Lions avait mis entre parenthèses toutes les sollicitations extérieures concernant son avenir en Allemagne pendant la compétition nord-américaine afin de se concentrer exclusivement sur la campagne anglaise. Mais, depuis la défaite en demi-finale, le Bayern se tient prêt à passer à l’action. Le club est convaincu que l’expérience internationale de son attaquant n’a fait que renforcer son attachement à Munich.
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Aucune place pour un retour à Tottenham
Si l’idée romantique d’un retour dans le nord de Londres fait souvent la une des journaux, la réalité est bien plus crue pour les supporters des Spurs. Kane est animé par une obsession unique : remporter la Ligue des champions, un trophée qui lui a échappé tout au long de son illustre carrière. L’article laisse entendre que, bien qu’il conserve une profonde affection pour Tottenham, il ne peut pas se permettre d’attendre la concrétisation d’un projet de reconstruction à long terme au sein de son ancien club.
Conscient que ses années au plus haut niveau sont comptées, l’attaquant estime qu’un retour dans un club en pleine transition risquerait de compromettre ses chances de soulever la Coupe aux grandes oreilles. Si le Real Madrid figure toujours parmi les prétendants, les « Blancos », qui se tourneraient vers un projet à long terme sous une future direction, ne semblent pas constituer une option immédiate. Dans ce contexte, la voie resterait libre pour que Kane poursuive son aventure actuelle.
Les déceptions sur la scène internationale nourrissent les ambitions du club
La défaite 2-1 de l’Angleterre face à l’Argentine a profondément marqué l’attaquant, qui a fixé les tribunes avec résignation après le coup de sifflet final. Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, il a admis ressentir un immense vide, déclarant : « Aucun mot n’est assez fort en ce moment pour surmonter ce sentiment de vide au creux de l’estomac.
Nous étions proches, vraiment proches d’une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous nous sommes donné à fond pendant ces sept dernières semaines, et cet échec est dur à encaisser. Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre ; ça fait huit ans qu’on frappe à la porte, mais il nous manque encore une fois la dernière pièce du puzzle ! » Cette déception a déclenché une période de profonde réflexion, qui a finalement nourri une détermination renouvelée et farouche à se racheter et à conquérir la gloire lors de la prochaine saison en Allemagne.
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La situation d'Olise sur le marché des transferts
La détermination du Bayern à conserver ses meilleurs talents ne se limite pas à l’attaque : le club affiche aussi une position ferme concernant Michael Olise. Malgré un intérêt timide de la part du Real Madrid, le Français devrait rester à l’Allianz Arena pour la saison à venir. La situation pourrait toutefois se compliquer l’été prochain si le joueur ne prolonge pas son contrat, mais, pour l’instant, le club bavarois refuse de le céder. En conservant à la fois Kane et Olise, le Bayern envoie un message clair au reste de l’Europe : il entend dominer aussi bien sur le plan national qu’en Coupe d’Europe.
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