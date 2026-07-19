« Désolé, Tottenham » : pourquoi Harry Kane ne reviendra pas chez les Spurs dans le cadre d'un transfert sensationnel, alors que l'on en sait désormais davantage sur l'avenir de l'attaquant anglais au Bayern de Munich

Le Bayern Munich s’apprête à accorder à Harry Kane une période de vacances prolongée, après l’élimination douloureuse de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Selon Christian Falk, le club allemand entend profiter de cette trêve pour accélérer les discussions en vue d’une prolongation de contrat de son attaquant vedette.

Le capitaine des Three Lions avait mis entre parenthèses toutes les sollicitations extérieures concernant son avenir en Allemagne pendant la compétition nord-américaine afin de se concentrer exclusivement sur la campagne anglaise. Mais, depuis la défaite en demi-finale, le Bayern se tient prêt à passer à l’action. Le club est convaincu que l’expérience internationale de son attaquant n’a fait que renforcer son attachement à Munich.







