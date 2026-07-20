Ce n'était sans doute pas la finale la plus riche en occasions ni en jeu de grande qualité, mais elle restera probablement dans les mémoires pour son intensité physique, aussi déséquilibrée fut-elle, au point de mériter un surnom : « La bataille du New Jersey ».

Le carton rouge inutile d’Enzo Fernández, sanctionné d’un deuxième avertissement dans le temps additionnel des 90 minutes, s’est avéré décisif : les tenants du titre, malgré leur combativité, ont dû disputer toute la prolongation à dix contre onze. Ils ont fini par céder.

Au final, dans un match où l’Espagne a bombardé le but d’Emi Martínez sans toutefois se créer d’occasions franches, la frappe de Ferran Torres à la 106^e minute a fait la différence. Le remplaçant a envoyé un tir imparable dans la lucarne après une tête de déviation parfaite de Nico Williams, et les hommes de De la Fuente ont résisté à quelques frayeurs en fin de match pour remporter leur deuxième titre mondial.

Pour une fois, Messi est resté simple spectateur, incapable de produire une dernière prouesse pour sauver son pays lors de ce qui pourrait être sa dernière grande scène.

GOAL revient sur les grands gagnants et les déçus de cette finale new-yorkaise.