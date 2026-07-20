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Krishan Davis

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Désolé, Leo : le « anti-football » argentin n'a pas mérité la gloire de la Coupe du monde. Gagnants et perdants alors que Messi fait ses adieux en larmes et que l'Espagne vise une dynastie de domination

Winners & losers
Coupe du monde
Espagne
Argentine
L. Messi
F. Torres
E. Fernandez
L. de la Fuente
L. Martinez
FEATURES
Espagne vs Argentine

Au terme d'un affrontement acharné entre deux philosophies footballistiques, l'Espagne est à nouveau championne du monde. La finale de la Coupe du monde 2026 a opposé le contrôle au chaos, alors que les maîtres de la passe de Luis de la Fuente affrontaient les tenants du titre et experts des « arts obscurs », l'Argentine. Au bout du compte, après 120 minutes d'un match très disputé, la Roja (et le football) s'est imposée 1-0, laissant Lionel Messi désespéré.

Ce n'était sans doute pas la finale la plus riche en occasions ni en jeu de grande qualité, mais elle restera probablement dans les mémoires pour son intensité physique, aussi déséquilibrée fut-elle, au point de mériter un surnom : « La bataille du New Jersey ».

Le carton rouge inutile d’Enzo Fernández, sanctionné d’un deuxième avertissement dans le temps additionnel des 90 minutes, s’est avéré décisif : les tenants du titre, malgré leur combativité, ont dû disputer toute la prolongation à dix contre onze. Ils ont fini par céder.

Au final, dans un match où l’Espagne a bombardé le but d’Emi Martínez sans toutefois se créer d’occasions franches, la frappe de Ferran Torres à la 106^e minute a fait la différence. Le remplaçant a envoyé un tir imparable dans la lucarne après une tête de déviation parfaite de Nico Williams, et les hommes de De la Fuente ont résisté à quelques frayeurs en fin de match pour remporter leur deuxième titre mondial.

Pour une fois, Messi est resté simple spectateur, incapable de produire une dernière prouesse pour sauver son pays lors de ce qui pourrait être sa dernière grande scène.

GOAL revient sur les grands gagnants et les déçus de cette finale new-yorkaise.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Vainqueur : Football

    Ce fut un combat acharné, mais au final, une victoire du football sur les manœuvres déloyales et les magouilles. L’Argentine a déployé les mêmes tactiques physiques et perturbatrices qui avaient déstabilisé l’Angleterre en demi-finale, mais en poussant peut-être encore un peu plus loin. Les hommes de Lionel Scaloni semblaient bien décidés à chasser leurs adversaires du terrain, et pendant 106 minutes, leur approche – disons – rustique a une nouvelle fois fonctionné face aux champions d’Europe.

    Cette fois, l’Albiceleste a échoué, et nombre d’observateurs estiment qu’elle a été punie à juste titre pour son « anti-football » sur la plus grande scène du ballon rond. Plusieurs de ses joueurs sont allés trop loin : Fernández a été expulsé pour un geste inutile et Leandro Paredes a accumulé les fautes avant de sembler porter des coups de poing à des joueurs espagnols après le coup de sifflet final.

    Si l’équipe argentine, championne du monde 2022, s’était attiré de nombreux admirateurs grâce à sa combativité, la nature de cette prestation et les scènes déplaisantes qui ont suivi ont terni son héritage.

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  • Lionel MessiGetty Images

    LE FLOP : Lionel Messi

    Ce n’était pas le final attendu pour Messi : une médaille d’argent au cou, les larmes aux yeux. Après avoir dominé la Coupe du monde 2026 jusqu’à la finale, avec huit buts et quatre passes décisives, il est regrettable que la plus grande star argentine de l’histoire ait livré sa pire performance sur la plus grande scène, même si ce n’est sans doute pas un hasard.

    Habituellement, ses coéquipiers jouent avant tout pour lui, cherchant à imposer leur domination au milieu de terrain afin de lui offrir des lignes de passe. Mais leur engagement trop agressif en finale l’a marginalisé, l’équipe se contentant de contrer les offensives espagnoles par une série de fautes. Symptomatique : c’est la première fois dans le tournoi qu’il est resté muet offensivement.

    Sur le plan collectif, c’est une bien triste façon pour Messi de tirer sa révérence, certains de ses compatriotes ayant terni les exploits de cette équipe exceptionnelle de Scaloni par des comportements déplaisants. Messi, son pays et le reste de la planète football se réjouiront simplement qu’il ait pu soulever le trophée il y a quatre ans pour sceller son héritage.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    VAINQUEUR : Ferran Torres

    Avant la finale, ce tournoi était à oublier pour l’attaquant barcelonais Torres, cantonné à un rôle de second plan derrière le meilleur buteur espagnol, Mikel Oyarzabal, et toujours muet devant le but. Mais au moment le plus décisif, il s’est illustré au-delà des attentes.

    Entré en jeu à la place d’Oyarzabal à une demi-heure de la fin du temps réglementaire dans le New Jersey, Torres a surgi au moment décisif de la prolongation pour offrir à son pays son deuxième titre mondial de l’histoire. On aurait pu lui pardonner un manque de confiance devant le but, mais il a prouvé tout le contraire en propulsant dans la lucarne la tête parfaite de Williams pour sceller la victoire.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Enzo Fernández

    Oh là là, oh là là. Enzo Fernández… mais à quoi pensais-tu donc ?! Le joueur de Chelsea était resté invisible tout au long du temps réglementaire à East Rutherford, ne parvenant pas à se créer la moindre occasion, à tirer une seule fois au but NI à effectuer un seul contrôle dans la surface espagnole, mais il a tout de même réussi à avoir un impact considérable, puisque son carton rouge a ouvert la voie à la victoire de l’Espagne.

    Déjà sanctionné pour une contestation évidente après s’être vu refuser une faute près de la ligne médiane en fin de match, l’Argentin s’est inexplicablement rué sur Pau Cubarsi dans le temps additionnel, exactement au même endroit, percutant le joueur sans toucher le ballon. Malgré ses protestations interminables et embarrassantes, le deuxième carton jaune était incontestable. Un prix très cher payé par son pays.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Vainqueur : Luis de la Fuente

    Ce fut un véritable match d’usure, mais De la Fuente a de nouveau trouvé la bonne formule tactique sur la plus grande des scènes. Tous ses changements en seconde période ont produit l’effet escompté : l’Espagne est apparue comme l’unique équipe à chercher le but durant les 90 minutes, et deux de ces remplaçants ont combiné leurs efforts pour marquer le but décisif en prolongation.

    Pedri a immédiatement pris le contrôle du jeu, se créant plus d’occasions que quiconque (quatre) malgré son entrée après l’heure de jeu ; la puissance de Mikel Merino a apporté une nouvelle dimension offensive et il a failli marquer de la tête le but de la victoire ; quant à Williams, il s’est révélé bien plus dangereux qu’Alex Baena sur le flanc gauche. C’est d’ailleurs lui qui a servi son coéquipier Torres, également remplaçant, d’une tête inversée parfaite vers le bas.

    Sous la houlette de De la Fuente, expert des compétitions internationales tant avec les jeunes qu’avec l’équipe A, une nouvelle dynastie espagnole pourrait bien voir le jour. Double vainqueur du Championnat d’Europe et de la Coupe du monde, ce groupe relativement jeune a les moyens de dominer le football mondial encore plusieurs années.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Lisandro Martinez

    La veille de la finale de la Coupe du monde, Lisandro Martinez avait sans doute imaginé un scénario bien différent. Le défenseur de Manchester United n’a tenu que 44 minutes avant de devoir quitter le terrain sur blessure. Un coup dur pour un joueur déjà resté sur le banc lors du sacre argentin face à la France au Qatar en 2022.

    Pour ne rien arranger, ce défenseur central combatif s’est peut-être blessé en commettant une faute cynique sur Oyarzabal, sanctionnée d’un carton jaune trois minutes seulement avant son remplacement, juste avant la mi-temps. Son club espère que ce problème, qui semblait toucher la cuisse, n’est pas grave pour un joueur déjà souvent handicapé par les blessures.

  • Lionel Messi Harry Kane Argentina England 2026 World CupGetty

    Vainqueur : Harry Kane

    L'un des rebondissements les plus intrigants de la finale de la Coupe du monde a été la course au Ballon d'Or 2026, et Messi comme Lamine Yamal pourraient bien avoir rendu un immense service au capitaine anglais Harry Kane dans sa quête de cette distinction individuelle.

    Kane était donné favori avant le tournoi, mais ses espoirs ont vacillé lorsque l’Angleterre a été éliminée en demi-finale par l’Argentine, tandis que Messi se hissait parmi les meilleurs buteurs et que Yamal se qualifiait lui aussi pour la finale, même s’il n’avait pas brillé outre-Atlantique.

    Finalement, Messi n’a pas brillé à New Jersey, l’Argentine ayant échoué, tandis que le jeune prodige du FC Barcelone, Yamal, est resté discret malgré le trophée soulevé. Par conséquent, Kane, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, reste en course pour soulever le Ballon d’Or cette année.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PERDANT : Le résumé du match

    Des millions de dollars ont été dépensés pour faire de cette finale un show grandiose, mais la pelouse du New York New Jersey Stadium a été manifestement négligée, le football lui-même semblant relégué au second plan.

    Pour un match de cette envergure, la pelouse était tout simplement indigne, avec de vastes zones abîmées, sèches et dures sous l’effet de la chaleur accablante. Habituellement équipé d’une surface synthétique, le stade d’East Rutherford avait déjà posé problème tout au long du tournoi, ce qui soulève de sérieuses questions sur le choix de ce site pour accueillir la finale.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PERDANT : le « spectacle » de la FIFA

    Cette finale incarnait à elle seule la commercialisation du « beau jeu », particulièrement mise à nu lors de ce tournoi. Pour un match où les spectateurs avaient déboursé des milliers de dollars pour un billet, les joueurs sur la pelouse étaient sans doute les célébrités les moins en vue parmi le public.

    Robbie Williams (vêtu d’un survêtement à paillettes), Nicole Scherzinger et Tom Cruise figuraient parmi le méli-mélo hétéroclite de stars qui ont ouvert la finale, tandis que le spectacle de la mi-temps, dont personne n’avait demandé la tenue, mettait en scène les légendes brésiliennes Ronaldo et Ronaldinho accompagnant Madonna dans le tunnel, ainsi que des prestations des Muppets et de Justin Bieber.

    Comme l’a si bien résumé Wayne Rooney lors de la retransmission de la finale par la BBC, « c’était nul ».