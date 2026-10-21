La crise de Manchester United n’en finit plus. Les Red Devils n’ont plus gagné depuis le 10 septembre. Depuis, ils ont enchaîné les lourdes défaites, les éliminations en Coupe de la Ligue et les matches nuls peu utiles en championnat. La victoire contre le Sabah sauve pour l’instant leur campagne en Ligue des champions, mais la lourde défaite de ce jour, 4-1 sur la pelouse du Côme de Cesc Fabregas, qui fait ses débuts en Europe, pourrait bien sonner le glas de l’aventure de Michael Carrick sur le banc.

L’ancien milieu de terrain, arrivé en cours de saison la saison dernière, semble avoir perdu le contrôle d’une équipe diminuée par les blessures, mais aussi à court d’idées et même résignée sur le terrain. Son licenciement est évoqué depuis longtemps, avec un principal candidat prêt à prendre le relais en cours de saison : Antonio Conte.