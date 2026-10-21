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Emanuele Tramacere
Traduit par

Désastre pour Manchester United, même à Côme : Conte prêt pour l’après-Carrick, mais Pioli était aussi au Sinigaglia

Manchester United
A. Conte
S. Pioli
M. Carrick
Mercato
Juventus FC
Milan AC

Manchester United ne sort pas de la crise et s’effondre à Côme. Carrick est plus proche de la sortie que du maintien.

La crise de Manchester United n’en finit plus. Les Red Devils n’ont plus gagné depuis le 10 septembre. Depuis, ils ont enchaîné les lourdes défaites, les éliminations en Coupe de la Ligue et les matches nuls peu utiles en championnat. La victoire contre le Sabah sauve pour l’instant leur campagne en Ligue des champions, mais la lourde défaite de ce jour, 4-1 sur la pelouse du Côme de Cesc Fabregas, qui fait ses débuts en Europe, pourrait bien sonner le glas de l’aventure de Michael Carrick sur le banc.

L’ancien milieu de terrain, arrivé en cours de saison la saison dernière, semble avoir perdu le contrôle d’une équipe diminuée par les blessures, mais aussi à court d’idées et même résignée sur le terrain. Son licenciement est évoqué depuis longtemps, avec un principal candidat prêt à prendre le relais en cours de saison : Antonio Conte.

  • Désastre à Côme

    Le match contre Côme aurait pu être le test le plus important pour Carrick, mais au Sinigaglia, ce fut une lourde défaite : un 4-1 sans appel (avec un Nico Paz étincelant). Même le retour d’un De Ligt très décevant (revenu sur le terrain 325 jours après sa dernière apparition) n’a pas suffi à résoudre les énormes problèmes défensifs de ce début de saison.

    Le chiffre le plus inquiétant, dans la continuité des dernières journées, concerne toutefois le danger offensif : seulement 4 tirs cadrés en 90 minutes, dont 2 (y compris le but de Zirkzee en fin de match) alors que le résultat était déjà compromis.

  • Jamais aussi mal depuis 2015, Carrick plus proche de la sortie que de rester

    Ce bilan est d’autant plus grave que Manchester United n’avait plus enchaîné 7 matches consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, depuis 2015.

    À cela s’ajoute la frustration du capitaine Bruno Ferndandes, qui a mal vécu son remplacement par Joshua Zirkzee à la 67e minute et a mal réagi à l’égard du banc.

    Résultats négatifs, vestiaire miné : envisager de poursuivre avec Carrick sur le banc devient compliqué.

  • Conte prêt, comme Pioli était là

    Si l’on devait vraiment en arriver à un licenciement, le premier nom reste celui d’Antonio Conte, qui a déjà eu des contacts avec les propriétaires des Red Devils et qui, étant libre de tout contrat, peut signer où il veut. Il n’attendra pas indéfiniment « sa » Juventus.

    L’ancien entraîneur de Napoli n’est toutefois pas seul en lice : les candidats au banc d’Old Trafford sont nombreux, et beaucoup continuent de proposer leurs services ces derniers jours. À Côme, par exemple, Stefano Pioli était lui aussi dans les tribunes. Libre de tout contrat, l’entraîneur souhaite également reprendre du service.

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