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cm grafica sorteggio champions league 2026 27 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Désastre italien en Ligue des champions : 4 défaites en 4 matches et seulement 1 victoire en 8 rencontres, la Serie A en crise en Europe

Ligue des Champions
Inter
Roma
Como
SSC Naples
Inter vs Club Bruges
Club Bruges
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Feyenoord vs Como
Feyenoord
Villarreal vs SSC Naples
Villarreal

Début de saison cauchemardesque pour les clubs de notre Serie A en Ligue des champions

À en juger par les deux premières journées de la phase de ligue 2026/2027 pour les 4 équipes italiennes engagées en Ligue des champions, on serait tenté de dire et de penser que notre championnat, la Serie A, ne parvient plus à produire des équipes réellement compétitives.

Certes, chaque match a sa propre histoire et, comme toujours, ce sont les détails qui font la différence dans cette compétition. Mais le classement est sans appel et offre un instantané d’un football italien en difficulté manifeste.


  • 4 défaites en 4 matchs

    La deuxième journée, qui s’est achevée ce soir avec la défaite de la Roma après avoir mené au score, marque l’un des points les plus bas de l’histoire de notre football en Europe.

    Quatre défaites en quatre matches répartis sur deux jours : outre celle de la Roma, battue 4-3 par le Real Madrid, Côme s’est incliné aujourd’hui (3-2 contre le Feyenoord), tandis que le Napoli (3-1 contre Villarreal) et l’Inter (4-3 contre Bruges) ont perdu hier.

  • UNE SEULE VICTOIRE EN 8 MATCHS

    Le bilan est encore plus alarmant si l’on prend aussi en compte la première journée, qui n’a vu qu’une seule victoire : celle, convaincante, de Côme face à Leipzig (4-1), pour sa toute première participation à la compétition. S’y ajoutent le match nul de la Roma contre Fenerbahçe, battu 6-0 aujourd’hui par Aston Villa, ainsi que les défaites respectives de l’Inter face au Real Madrid de José Mourinho, qui a pris six points sur six contre deux équipes italiennes, et de Naples face à Arsenal.

  • Même scénario, toutes à bout de souffle en fin de match

    Ce qui fait encore plus mal, surtout après les éloges adressés à un championnat dont le rythme s’accélère et où le temps de jeu effectif se rapproche de celui observé en Europe, c’est le constat que nos 4 clubs ont tendance à finir à bout de souffle. Cela s’est vu très clairement dans la baisse de régime de la Roma aujourd’hui, dans les flottements de l’Inter face à Bruges et dans les deux fins de match du Napoli.

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  • LE CLASSEMENT FAIT PEUR

    À ce jour, le classement montre que les trois premiers de la saison dernière, l’Inter, Naples et la Roma, se trouvent tous hors de la zone des barrages. Les champions d’Italie et les vice-champions en titre restent bloqués à 0 point, derrière des équipes comme Viking, Sabah Bakou et l’AEK Athènes, entre autres. Seul Côme tire son épingle du jeu et occupe actuellement une place en zone des barrages, mais devra encore affronter de nombreux cadors au cours de son parcours européen.

    Le classement et la course à la 5e place cette saison ne constituent même plus, à ce jour, un regret potentiel. Si la situation se poursuit, le risque de perdre la 4e place garantie pourrait lui aussi se profiler à l’horizon.