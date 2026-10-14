Désastre italien en Ligue des champions : 4 défaites en 4 matches et seulement 1 victoire en 8 rencontres, la Serie A en crise en Europe

À en juger par les deux premières journées de la phase de ligue 2026/2027 pour les 4 équipes italiennes engagées en Ligue des champions, on serait tenté de dire et de penser que notre championnat, la Serie A, ne parvient plus à produire des équipes réellement compétitives.

Certes, chaque match a sa propre histoire et, comme toujours, ce sont les détails qui font la différence dans cette compétition. Mais le classement est sans appel et offre un instantané d’un football italien en difficulté manifeste.



