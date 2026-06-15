Désaccord avec Jürgen Klopp : Ole Werner va-t-il devoir quitter le RB Leipzig parce que ses « joueurs préférés » n'ont pas été retenus ?

Recruté 14 millions d’euros auprès de l’Étoile rouge de Belgrade, Maksimovic n’a disputé que 108 minutes de jeu. Bakayoko, arrivé en provenance du PSV Eindhoven pour 18 millions d’euros, a bien commencé avec deux buts lors des cinq premières rencontres, puis a totalement disparu du onze de départ en seconde partie de saison. Il n’a ensuite pris part à aucun des sept matchs suivant la trêve hivernale, ne figurant plus que comme remplaçant (900 minutes de jeu toutes compétitions confondues).

Mais ce n’est pas tout : si Leipzig a bien retrouvé la Ligue des champions et établi un record interne avec 20 victoires en Bundesliga sous Werner, le club n’a battu que deux fois ses rivaux du top 6. Un bilan « trop maigre » au goût de Klopp, selon le rapport.

Il y a environ un an, lors de la présentation de Werner, Klopp qualifiait encore son travail d’« exceptionnel », mais depuis, la relation se serait « refroidie depuis des mois » et la communication ne se ferait « plus qu’au ralenti ».