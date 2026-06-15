Selon Bild, l’un des principaux griefs contre Werner est d’avoir perdu la confiance des « joueurs non titulaires ». L’article cite notamment Andrija Maksimovic et Johan Bakayako, dont le transfert aurait été poussé par Klopp l’été dernier. Le rapport évoque des « chouchous de Klopp ».
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Désaccord avec Jürgen Klopp : Ole Werner va-t-il devoir quitter le RB Leipzig parce que ses « joueurs préférés » n'ont pas été retenus ?
Recruté 14 millions d’euros auprès de l’Étoile rouge de Belgrade, Maksimovic n’a disputé que 108 minutes de jeu. Bakayoko, arrivé en provenance du PSV Eindhoven pour 18 millions d’euros, a bien commencé avec deux buts lors des cinq premières rencontres, puis a totalement disparu du onze de départ en seconde partie de saison. Il n’a ensuite pris part à aucun des sept matchs suivant la trêve hivernale, ne figurant plus que comme remplaçant (900 minutes de jeu toutes compétitions confondues).
Mais ce n’est pas tout : si Leipzig a bien retrouvé la Ligue des champions et établi un record interne avec 20 victoires en Bundesliga sous Werner, le club n’a battu que deux fois ses rivaux du top 6. Un bilan « trop maigre » au goût de Klopp, selon le rapport.
Il y a environ un an, lors de la présentation de Werner, Klopp qualifiait encore son travail d’« exceptionnel », mais depuis, la relation se serait « refroidie depuis des mois » et la communication ne se ferait « plus qu’au ralenti ».
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Ole Werner à RB Leipzig : « de la chance », « un hasard » et le « facteur Diomande »
Malgré des performances correctes la saison passée (1,95 point par match en 38 rencontres officielles), Werner se rapprocherait d’une sortie imminente. Dès fin mai, Sky révélait que la « Global Team » du club, sous la houlette de Klopp, doutait sérieusement et imputa en partie ces résultats à la chance. « Un peu de chance par-ci, un peu de hasard par-là, trop de “facteur Diomande” ici, une conception du jeu pas tout à fait convaincante », pouvait-on lire dans ce reportage, des conclusions que le Bild confirme aujourd’hui.
Selon le groupe, c’est moins le travail de Werner que la classe individuelle de joueurs comme Yan Diomande ou Christoph Baumgartner qui aurait été décisive dans cette saison globalement satisfaisante.
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RB Leipzig : le directeur sportif Schäfer et Ole Werner pourraient-ils partir tous les deux ?
En interne, le directeur sportif Marcel Schäfer aurait un avis nettement plus positif. Il se dit « très satisfait » du travail de Werner et souhaite prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2027. Mais cette prolongation ne devrait finalement pas se concrétiser, ce qui remet aussi en question la poursuite de Schäfer au sein du club saxon. Selon la FAZ, il serait même en pole position à l’Eintracht Francfort au cas où Markus Krösche partirait cet été pour le Milan AC.
Ole Werner doit rentrer à Leipzig en milieu de semaine. En vacances en Malaisie, le technicien de 38 ans doit s’entretenir avec les dirigeants du club dès son retour, selon Bild. Son départ, après seulement une saison, devrait alors être officialisé.
Pourtant, Werner a, sur le papier, réussi à gérer avec succès un bouleversement radical au sein du RB sous une forte pression sportive. En effet, avec Benjamin Sesko, Xavi Simons et Lois Openda, le RB a perdu les trois meilleurs buteurs de l’équipe de la saison précédente. De plus, avec Yussuf Poulsen et Kevin Kampl, deux des rares figures emblématiques ont quitté le club.
Selon les informations circulant déjà dans la presse, Martin Demichelis (Real Mallorca) serait prêt à prendre sa succession.