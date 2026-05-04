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Des trophées ou du spectacle ? José Mourinho est confronté à un dilemme avant d’affronter Newcastle, et Chris Waddle analyse l’équilibre délicat entre la gagne et le « manque d’intérêt »
Baisse de forme après la conquête du trophée et la participation à la Ligue des champions
C’est rarement le cas quand on observe ses frasques sur le bord du terrain et en conférence de presse : Mourinho est l’un des entraîneurs les plus énigmatiques ayant jamais occupé un banc. Il s’est forgé une réputation de meneur d’hommes et d’instigateur d’une mentalité « nous contre le monde entier » dans chaque club qui l’engage.
Le technicien portugais de 63 ans, qui peut se prévaloir de plusieurs titres en Premier League et en Ligue des champions, répète à l’envi que seule la victoire compte. Peu lui importe la manière, pourvu que le résultat soit au rendez-vous : dans un univers où seuls les points et les trophées parlent, c’est le succès qui prime.
Newcastle a mis fin à 70 ans d’attente en remportant la Carabao Cup en 2025, et a disputé deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions.
Cette saison, le club a toutefois chuté dans la deuxième moitié du classement de Premier League, mettant une pression considérable sur les épaules de l’entraîneur de longue date Eddie Howe. Du coup, des rumeurs envoient déjà l’ancien mentor de Chelsea, Manchester United et Tottenham sur le banc de St James’ Park.
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Mourinho serait-il un mauvais choix pour Newcastle ?
Interrogé sur le risque potentiel que représenterait un retour d’un visage familier du Tyneside pour les Magpies, l’ancienne star de Newcastle, Waddle – s’exprimant pour Genting Casino, un casino en ligne premium proposant un jeu de machines à sous à thème footballistique – a confié à GOAL : « Je ne vais pas dire que Mourinho est un mauvais entraîneur, il a remporté presque tout ce qu’il y a à gagner dans ce sport.
Il est actuellement à Benfica, et il est probable qu’il remonte au classement, car au Portugal, il y a toujours trois équipes en lutte. On évoque aussi son arrivée au Real Madrid.
Gagner suffira à faire accepter son style. Mais à Newcastle, il faut gagner en offrant du spectacle. Or, soyons honnêtes, José Mourinho n’a jamais été un entraîneur particulièrement divertissant.
« Au final, ce qui compte, ce sont les résultats, c’est la base du métier. S’il est dans le top 4 et toujours en course en coupe, les supporters feront avec. Ils diront qu’il est génial. Mais s’il n’y parvient pas, ils critiqueront son style : trop ennuyeux, pas assez spectaculaire, et la pression monterait vite.
Tottenham l’a déjà engagé : les Spurs savaient qu’il était un grand entraîneur, mais son style ne correspondait pas à leur identité, et le club l’a finalement limogé.
Demandez à Mourinho s’il divertit, il vous répondra : « Non, je gagne des trophées. » Or, des clubs comme Tottenham ou Newcastle veulent les deux.
Je ne critique pas Mourinho : c’est un entraîneur fantastique. Mais certains clubs recherchent un style de jeu attractif, or ce n’est pas sa marque de fabrique. »
On exhorte Newcastle à accorder à Howe un budget de transfert conséquent
Waddle a réagi aux rumeurs surprenantes concernant le départ de Howe, arrivé à la tête de Newcastle en novembre 2021 : « Quand tu gagnes des trophées, on te pardonne tout ; quand tu n’en gagnes pas, la situation ne peut être pire.
J’apprécie Eddie Howe. J’ai évolué là-bas dans les années 80 : nous pratiquions un football offensif, en attaquant dès le coup d’envoi avec Arthur Cox. Nous avons obtenu la promotion avec Kevin Keegan, qui lançait aussi les hostilités dès la première minute, et les fans adoraient ça, comme l’a rappelé l’intéressé ! À son retour, Keegan voulait jouer de la même manière, car il savait ce que les supporters attendaient.
Depuis, plusieurs entraîneurs ont été critiqués pour leur style, mais Howe incarne l’identité des Magpies.
Ils ont remporté la Coupe de la Ligue il y a quelques années, puis ont connu un passage à vide. La Ligue des champions a pesé sur l’effectif : il y a deux ou trois ans, leur qualification s’est traduite par un net recul en championnat.
« Eddie Howe a besoin de soutien et de nouveaux joueurs. L’effectif compte plusieurs éléments âgés, et certains semblent même avoir la tête ailleurs. Le technicien doit donc faire le ménage et recruter cinq ou six renforts pour redonner un souffle à ce groupe de Geordies. »
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Mourinho a-t-il encore l’étoffe d’un manager « spécial » pour rebondir en Premier League ?
Howe a dirigé 228 matchs sur le banc de Newcastle et en a remporté 111. Âgé de seulement 48 ans, il poursuit son apprentissage pour rivaliser au plus haut niveau, avec pour objectif des qualifications en Ligue des champions et des trophées majeurs.
Si Mourinho a déjà prouvé son palmarès dans ces domaines, il s’est aussi montré réticent à adapter ses méthodes aux exigences actuelles. Un tel conservatisme constituerait un risque non négligeable pour les Magpies, qui pourraient hésiter à confier leur projet à un homme peut-être moins « spécial » qu’à ses débuts.