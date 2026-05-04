Des trophées ou du spectacle ? José Mourinho est confronté à un dilemme avant d’affronter Newcastle, et Chris Waddle analyse l’équilibre délicat entre la gagne et le « manque d’intérêt »

C’est rarement le cas quand on observe ses frasques sur le bord du terrain et en conférence de presse : Mourinho est l’un des entraîneurs les plus énigmatiques ayant jamais occupé un banc. Il s’est forgé une réputation de meneur d’hommes et d’instigateur d’une mentalité « nous contre le monde entier » dans chaque club qui l’engage.

Le technicien portugais de 63 ans, qui peut se prévaloir de plusieurs titres en Premier League et en Ligue des champions, répète à l’envi que seule la victoire compte. Peu lui importe la manière, pourvu que le résultat soit au rendez-vous : dans un univers où seuls les points et les trophées parlent, c’est le succès qui prime.

Newcastle a mis fin à 70 ans d’attente en remportant la Carabao Cup en 2025, et a disputé deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions.

Cette saison, le club a toutefois chuté dans la deuxième moitié du classement de Premier League, mettant une pression considérable sur les épaules de l’entraîneur de longue date Eddie Howe. Du coup, des rumeurs envoient déjà l’ancien mentor de Chelsea, Manchester United et Tottenham sur le banc de St James’ Park.