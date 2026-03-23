Des transferts réussis, mais tardifs, et de grandes occasions manquées : ce qu'il reste du directeur sportif Sebastian Kehl au BVB

Les deux premières recrues, dont Kehl a dû assumer l'entière responsabilité sans l'aide de Zorc, ont ensuite connu des parcours très différents. De manière quelque peu surprenante, il a fait venir Julian Ryerson de l'Union Berlin à Dortmund en janvier 2023, et ce pour seulement cinq millions d'euros. Si l'on considère la régularité dont Ryerson fait preuve depuis son arrivée et la façon dont il s'est même imposé comme un joueur décisif cette saison grâce à ses coups de pied arrêtés puissants et à ses centres de plus en plus précis, Kehl a fait une véritable bonne affaire pour le BVB.

Julien Duranville, quant à lui, était un espoir pour l’avenir, mais le jeune homme, alors âgé de 16 ans, n’a pas encore pu tenir ses promesses, notamment en raison de fréquents problèmes de blessures. Depuis janvier, ce talent offensif est prêté au FC Bâle, où il accumule régulièrement du temps de jeu en Suisse. L’espoir ténu qu’il finisse par s’imposer au BVB persiste.

À l’été 2023, après avoir laissé filer de manière dramatique le titre de champion, Kehl a dû à nouveau remplacer une superstar partie. Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid pour un transfert de base d’un peu plus de 100 millions d’euros, dont environ 67 millions devaient être investis par le directeur sportif pour rajeunir l’effectif. Le plan prévoyait de répartir la charge de la succession de Bellingham, au mieux, entre deux joueurs, car le problème était le même qu’avec Haaland : Dortmund n’a tout simplement aucune chance de recruter des joueurs confirmés de la catégorie de Bellingham.

Kehl a d'abord poussé pour le recrutement du joueur international mexicain Edson Alvarez, un milieu défensif classique. Mais comme l'entraîneur Edin Terzic préférait miser sur Emre Can, le transfert a échoué – et la position de Kehl s'est trouvée affaiblie aux yeux du public suite aux révélations qui ont suivi.

Le fait qu'il ait recruté Felix Nmecha pour 30 millions d'euros à la place d'Alvarez pour remplacer Bellingham s'est désormais avéré payant, après les deux premières années mitigées de ce dernier à Dortmund. Sous la houlette de Niko Kovac, le joueur de 25 ans est devenu incontournable au milieu de terrain du Borussia et une figure clé absolue ; il pourrait également jouer un rôle important au sein de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde. Kehl a récemment été à l'origine de la prolongation du contrat de Nmecha, très convoité, qui, avec Schlotterbeck et quelques autres joueurs, pourrait constituer la base d'un avenir couronné de succès.

Outre Nmecha, Marcel Sabitzer est arrivé en provenance du FC Bayern Munich pour 19 millions d’euros, afin de devenir le deuxième pilier de l’héritage de Bellingham. Au cours de ses presque trois années passées au BVB, l’Autrichien n’a toutefois que rarement eu l’impact que l’on attendait de lui.

Puis Kehl s'est sans doute laissé convaincre par Terzic de recruter un autre attaquant de grande taille à l'été 2023. Le choix s'est porté sur Niclas Füllkrug, qui a affiché un bon ratio de buts et a notamment contribué à la qualification pour la finale de la Ligue des champions, perdue contre le Real Madrid. De plus, le club a réalisé un bénéfice sur le transfert de l’international allemand en 2024, lorsqu’il a rejoint West Ham United après seulement un an (acheté 17,25 millions d’euros, vendu 27 millions d’euros). Rien qui restera vraiment dans les mémoires de l’ère Kehl, mais tout de même une très bonne affaire sur le plan économique.

Ce qui a pu être interprété négativement pour Kehl en 2023, c'est la succession de Raphael Guerreiro, parti à l'époque au FC Bayern. Le recrutement de Ramy Bensebaini comme nouveau défenseur gauche aurait été poussé par Kehl – l'Algérien a certes ses qualités et est arrivé sans indemnité de transfert en provenance de Mönchengladbach, mais il représentait un recul par rapport à Guerreiro. De plus : Dortmund aurait apparemment pu recruter à l’époque Alejandro Grimaldo pour le côté gauche à la place de Bensebaini, l’Espagnol ayant vraisemblablement été proposé à Kehl et ses collaborateurs. Après que le BVB eut laissé passer cette occasion, Grimaldo est, comme on le sait, parti sans indemnité de transfert du Benfica au Bayer Leverkusen et a joué un rôle important la saison suivante dans la conquête du titre de champion par la Werkself.

Le fait que Kehl ait recruté en janvier 2024 un autre arrière gauche, Ian Maatsen, qui correspondait bien mieux au profil de Guerreiro que Bensebaini, était en quelque sorte un aveu. Et avec Maatsen, il avait vu juste : le Néerlandais, prêté à l'époque par le FC Chelsea, est immédiatement devenu titulaire et a joué un rôle important dans la course vers la finale de la Ligue des champions. À l’été 2024, Dortmund n’a pas non plus réussi à conclure un transfert définitif, tout comme dans le cas de Jadon Sancho, avec lequel Kehl a posé un jalon tant sur le plan sportif qu’émotionnel. Il a fait revenir le chouchou des supporters de Manchester United au BVB sous forme de prêt ; après un temps d’adaptation, Sancho n’a cessé de s’améliorer et a également suscité l’enthousiasme des supporters. Mais au bout de six mois, il a dû repartir.