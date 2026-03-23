Des transferts réussis, mais tardifs, et de grandes occasions manquées : ce qu'il reste du directeur sportif Sebastian Kehl au BVB

Le printemps et l'été 2024 ont été assez difficiles pour Kehl sur le plan personnel et professionnel. Ce n'est un secret pour personne qu'il aurait aimé prendre la relève au poste de directeur sportif après le départ de Hans-Joachim Watzke. « Cela aurait été une évolution logique pour moi », avait déclaré Kehl en mars 2024 dans l'émission Doppelpass sur Sport1 à propos de ses ambitions. Mais au lieu de Kehl, c'est finalement son ancien coéquipier Lars Ricken qui, en mai 2024, a été promu de responsable de la formation au poste de nouveau directeur sportif.
Et puis, Kehl s’est également vu attribuer comme nouveau partenaire dans la responsabilité sportive Sven Mislintat, aujourd’hui directeur sportif du Fortuna Düsseldorf. Une configuration qui était sans doute vouée à l’échec dès le départ, qui a rapidement suscité des désaccords et qui a abouti au départ prématuré de Mislintat en février 2025.
À ce moment-là, Nuri Sahin était déjà reparti lui aussi, alors que le BVB l’avait fait revenir au club début 2024 en tant qu’entraîneur adjoint de Terzic avant de le promouvoir entraîneur principal six mois plus tard. Une décision à laquelle Kehl a bien sûr largement contribué, lui qui connaît parfaitement Sahin pour avoir joué à ses côtés au Borussia. « Nuri a travaillé avec beaucoup de passion et d’intensité et s’est donné à fond, mais les choses n’ont pas fonctionné pendant un certain temps », a dû admettre Kehl en mai 2025 dans l’émission Doppelpass sur Sport1.
Au bout d’environ six mois seulement, Sahin a été remercié, car le BVB ne parvenait pas à convaincre et risquait de rater la Ligue des champions. Et pourtant, le mercato estival 2024 de Dortmund avait été tant loué.
Avec Serhou Guirassy, c'est avec deux ans de retard qu'est enfin arrivé l'avant-centre capable de faire oublier Haaland, du moins en partie. De plus, Kehl a fait venir à Dortmund trois internationaux allemands : Waldemar Anton, Maximilian Beier et Pascal Groß. Même si Groß est reparti à Brighton début 2026, ces recrutements se sont tous avérés judicieux rétrospectivement, car Anton, Beier et Guirassy comptent actuellement parmi les joueurs les plus importants du Borussia. Beier a permis de vendre Donyell Malen à Aston Villa début 2025 pour 25 millions d’euros. Anton a repris, de manière au moins satisfaisante, le lourd héritage de l’icône du club Mats Hummels, qui n’a pas obtenu de nouveau contrat en 2024. Et Guirassy, malgré quelques déboires et l’une ou l’autre période de faiblesse, marque généralement des buts de manière fiable.
De plus, Kehl a réussi à corriger l’erreur commise avec Sahin en recrutant Kovac. Le Croate a permis à Dortmund de se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière, a nettement stabilisé l’équipe et, cette saison, le BVB devrait décrocher sa qualification pour la Ligue des champions sans trop de soucis.
Les dernières périodes de transfert ont toutefois connu leur lot de déboires. Dans le cas de Yan Couto, par exemple, Dortmund s’est engagé dès l’été 2024, lors de son prêt par Manchester City, à une option d’achat qui a été levée assez rapidement. Le BVB a ainsi dû débourser un total de 25 millions d’euros pour le défenseur droit, qui n’a jamais réussi à convaincre de manière constante au cours de ses quelque dix-huit mois passés en Westphalie et qui n’est le plus souvent qu’un joueur de rotation.
Pour renforcer l'effectif au poste de défenseur central, Aaron Anselmino est arrivé l'été dernier en prêt du FC Chelsea, mais après seulement quelques apparitions, l'Argentin a dû retourner chez les Blues dès l'hiver et a été prêté à Strasbourg. La bonne affaire conclue avec Daniel Svensson, pour lequel Dortmund n'a déboursé que huit millions d'euros au total et qui est une valeur sûre sur le côté gauche, a en revanche été très appréciée.
Et puis il y a eu quelques transferts assez coûteux, pour lesquels le BVB pourrait bien être très reconnaissant à Kehl à l’avenir. Jobe Bellingham, par exemple, était l’un des joueurs phares que le technicien de 46 ans souhaitait absolument recruter l’été dernier ; le Borussia s’est imposé face à une concurrence de taille pour s’adjuger les services de ce talentueux milieu de terrain, finalement obtenu pour 30,5 millions d’euros. Les premiers mois de Bellingham au BVB ont ensuite été marqués par des problèmes et des performances souvent insatisfaisantes, mais le potentiel de ce joueur de 20 ans est énorme – et s’est récemment manifesté de plus en plus clairement. Le temps de jeu de Bellingham a augmenté, tout comme sa régularité et sa valeur ajoutée pour l’équipe. Dortmund pourrait encore tirer beaucoup de satisfaction de ce jeune joueur dans les années à venir.
Cela vaut potentiellement aussi pour Fabio Silva, arrivé de Wolverhampton en tant que remplaçant et successeur potentiel à moyen terme de Guirassy. Et également pour Carney Chukwuemeka, qui ne cesse de montrer par intermittence ses qualités exceptionnelles. S’il reste durablement épargné par les blessures, les efforts acharnés déployés par Kehl pour faire venir le milieu de terrain du FC Chelsea au BVB pourraient s’avérer payants.
Quel que soit le successeur de Kehl : si Schlotterbeck prolonge son contrat après Nmecha, il trouvera au BVB un effectif de grande qualité et doté de la substance nécessaire, capable de viser de grands objectifs avec l’un ou l’autre renfort de haut niveau. Les décisions de ne pas prolonger les contrats de Julian Brandt, Salih Özcan et Süle nécessitent un léger remaniement de la structure. Ce sur quoi Dortmund devrait se concentrer pour l'instant en matière de nouvelles recrues : un joueur décisif pour remplacer Brandt et un défenseur central supplémentaire, capable d'assurer de la profondeur au cœur de la défense et, si possible, d'apporter davantage à l'attaque que Süle ces derniers temps. Tout le reste dépendra également des décisions encore en suspens concernant l'avenir de stars de premier plan telles que Karim Adeyemi ou Guirassy.