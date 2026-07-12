Concrètement, il s’agit de deux parcelles situées sur l’île croate de Dugi Otok, sur la côte adriatique, plus précisément dans le village de pêcheurs de Zman, qui compte 180 habitants. C’est là que Krösche a acquis un terrain situé sur une colline, entièrement envahi par des buissons de genêt.

Des images satellites consultables sur le géoportail croate DGU révèlent que la parcelle a été scindée. Le 11 mai 2022, Lana Banely, l’épouse du conseiller Bara, a acquis la première partie, tandis que Krösche signait pour la seconde au même moment. Les deux actes, juridiquement liés, ne devenaient valables que s’ils étaient enregistrés simultanément.

Les deux actes ont été authentifiés le même jour par la même notaire. Par ailleurs, Mme Banely avait déjà acquis en 2014 un terrain voisin où se dresse aujourd’hui une ruine de trois étages, à l’entrée de laquelle un panneau indique : « Investisseur : Lana Banely ».