Cette affaire fait grand bruit, car les directeurs sportifs et les conseillers doivent normalement maintenir une distance stricte afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Selon l'article, Krösche a conclu cette transaction immobilière en mai 2022, précisément au moment où il négociait plusieurs transferts avec Bara pour le compte de l'Eintracht Francfort. À l'époque, ce dirigeant de 45 ans n'a pas déclaré cette opération au conseil de surveillance du club hessois.
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Des transactions immobilières secrètes sur la côte adriatique compromettent Markus Krösche, le boss de l’Eintracht Francfort, en raison de ses liens étroits avec plusieurs conseillers
Concrètement, il s’agit de deux parcelles situées sur l’île croate de Dugi Otok, sur la côte adriatique, plus précisément dans le village de pêcheurs de Zman, qui compte 180 habitants. C’est là que Krösche a acquis un terrain situé sur une colline, entièrement envahi par des buissons de genêt.
Des images satellites consultables sur le géoportail croate DGU révèlent que la parcelle a été scindée. Le 11 mai 2022, Lana Banely, l’épouse du conseiller Bara, a acquis la première partie, tandis que Krösche signait pour la seconde au même moment. Les deux actes, juridiquement liés, ne devenaient valables que s’ils étaient enregistrés simultanément.
Les deux actes ont été authentifiés le même jour par la même notaire. Par ailleurs, Mme Banely avait déjà acquis en 2014 un terrain voisin où se dresse aujourd’hui une ruine de trois étages, à l’entrée de laquelle un panneau indique : « Investisseur : Lana Banely ».
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Affaires immobilières : de quoi Markus Krösche est-il accusé ?
Par la voix de son avocat spécialisé dans les affaires médiatiques, Krösche a fait savoir qu’il recherchait une résidence secondaire en Croatie vers 2020. L’avocat ajoute : « Andy Bara, à qui Markus Krösche avait alors parlé en passant de ses projets, lui a donné début 2021 une information sans engagement, lui indiquant qu’une de ses voisines sur l’île de Dugi Otok souhaitait vendre son terrain. »
Banely, ex-championne de taekwondo et animatrice télévisée très connue en Croatie, dirige aujourd’hui un studio d’architecture d’intérieur. L’avocat de Krösche a confirmé que son entreprise avait été mandatée pour « réaliser la construction d’une maison de vacances sur ce terrain ». Les permis de construire ont été délivrés dès 2023.
Krösche lui-même affirme ne voir aucun problème dans cette proximité d’affaires. Son avocat a souligné : « L’acquisition du bien immobilier à Dugi Otok n’avait aucun lien avec des transferts de joueurs. » À aucun moment il n’y a eu « d’avantage direct ou indirect accordé à Markus Krösche par Andy Bara ».
Markus Krösche s'est exprimé auprès de l'Eintracht Francfort
La direction du club de Francfort a été prise de court par les révélations de la presse. L'ancien président du conseil de surveillance, Philip Holzer, a confirmé qu'il n'avait pas été informé de cette acquisition par Krösche. Entre-temps, la commission principale de l'actuel conseil de surveillance a examiné la situation et demandé au directeur sportif de s'expliquer.
Au cours de ces entretiens, Krösche aurait « exposé les faits de manière exhaustive, transparente et claire, et fourni les documents correspondants de manière ouverte et complète », a déclaré un porte-parole du club. À ce stade, l’instance n’envisage aucune mesure supplémentaire. Dans un communiqué officiel, elle affirme : « Markus Krösche bénéficie de la confiance du conseil de surveillance. » Bara et son épouse n’ont pas répondu aux demandes du journal Bild.
La relation professionnelle entre Krösche et Bara s’est construite au fil du temps. Déjà à Leipzig (2019-2021), il avait fait venir, avec l’appui de Bara, les futurs cracks mondiaux Josko Gvardiol et Dani Olmo. Arrivé à Francfort, il a transféré trois autres joueurs de l’agent : Jérôme Onguene, Hrvoje Smolčić et Kristijan Jakic.
Si Jakic s’est révélé performant, Onguene et Smolcic sont considérés comme des flops. La saison passée, en pleine crise sportive, Krösche a réactivé ce réseau pour recruter l’entraîneur Albert Riera, lui aussi client de longue date de Bara. Un choix qui s’est finalement avéré être un malentendu.
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Quels succès Markus Krösche a-t-il remportés avec Francfort ?
Sur le plan sportif, Krösche a mené l'Eintracht vers une nouvelle ère, marquée notamment par la victoire en Ligue Europa en 2022 et la première qualification directe pour la Ligue des champions en 2025.
En cédant Randal Kolo Muani, Omar Marmoush et Hugo Ekitike, il a dégagé d’importantes plus-values pour la SGE tout en faisant considérablement grimper la valeur de l’effectif. Ces succès en font un homme courtisé : le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont renseignés, tandis que, plus récemment, l’AC Milan s’est également manifesté. Chez Red Bull, il est également pressenti pour succéder à Jürgen Klopp au poste de « Head of Global Soccer ».
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