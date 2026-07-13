La sélectionneuse américaine Emma Hayes a réaffirmé sa volonté de voir son équipe défier les meilleures nations mondiales avant les éliminatoires de la Coupe du monde.

« Encore deux matchs fantastiques », a déclaré Emma Hayes, sélectionneuse de l’équipe nationale féminine américaine. « Nous voulions absolument affronter l’Espagne, mais les difficultés à organiser des rencontres avec les meilleures équipes dans le calendrier international féminin sont bien connues. Le fait de pouvoir disputer ces deux matchs sur la côte Est constituera donc un test idéal avant d’entamer les qualifications pour la Coupe du monde à la fin de l’année. »

L’équipe américaine affiche un bilan de 8 victoires, 2 défaites et 0 match nul en 2026, avec une différence de buts de +18 (22 marqués, 4 encaissés). L’Espagne, actuelle numéro un mondiale, était libre pour ces dates après avoir validé son billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 lors d’une campagne de qualification UEFA conclue en tête de son groupe. Une victoire 4-0 contre l’Angleterre à Majorque le 5 juin, suivie d’un succès 6-1 face à l’Islande à Reykjavik quatre jours plus tard, lui a assuré la première place du groupe C et lui a évité les barrages de l’UEFA prévus lors de la trêve internationale d’octobre.