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« Des tests idéaux » : l’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera l’Espagne, actuelle n° 1 mondiale, lors d’un double affrontement en octobre, juste avant les éliminatoires de la Coupe du monde
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« Encore deux rencontres exceptionnelles »
La sélectionneuse américaine Emma Hayes a réaffirmé sa volonté de voir son équipe défier les meilleures nations mondiales avant les éliminatoires de la Coupe du monde.
« Encore deux matchs fantastiques », a déclaré Emma Hayes, sélectionneuse de l’équipe nationale féminine américaine. « Nous voulions absolument affronter l’Espagne, mais les difficultés à organiser des rencontres avec les meilleures équipes dans le calendrier international féminin sont bien connues. Le fait de pouvoir disputer ces deux matchs sur la côte Est constituera donc un test idéal avant d’entamer les qualifications pour la Coupe du monde à la fin de l’année. »
L’équipe américaine affiche un bilan de 8 victoires, 2 défaites et 0 match nul en 2026, avec une différence de buts de +18 (22 marqués, 4 encaissés). L’Espagne, actuelle numéro un mondiale, était libre pour ces dates après avoir validé son billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 lors d’une campagne de qualification UEFA conclue en tête de son groupe. Une victoire 4-0 contre l’Angleterre à Majorque le 5 juin, suivie d’un succès 6-1 face à l’Islande à Reykjavik quatre jours plus tard, lui a assuré la première place du groupe C et lui a évité les barrages de l’UEFA prévus lors de la trêve internationale d’octobre.
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Bilans des confrontations États-Unis - Espagne
L'ascension de l'Espagne au sommet du football féminin est encore relativement récente, ce qui explique en partie pourquoi la Roja et l'USWNT ne se sont affrontées que quatre fois.
Les États-Unis ont remporté les trois premières rencontres : 1-0 à Alicante début 2019, 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 à Reims et 1-0 lors de la SheBelieves Cup 2020 à Harrison, dans le New Jersey.
L’Espagne a finalement pris sa revanche lors de leur dernière confrontation, s’imposant 2-0 à Pampelune en 2022. Moins d’un an plus tard, La Roja a conquis la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteignant pour la première fois le sommet de la discipline.
Équipe nationale féminine des États-Unis
Pour l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT), ces deux rencontres représentent un nouveau test de taille face à l’une des meilleures sélections mondiales. Il s’agira des 18e et 19e matchs de l’histoire américaine face aux deux premières nations du classement FIFA, les États-Unis restant invaincus lors des 17 précédentes confrontations (11 victoires, 6 nuls). Le premier acte se jouera à l’Audi Field, où les Américaines fouleront la pelouse pour la quatrième fois ; elles y avaient dominé le Canada 3-0 en juillet 2025. Le second se tiendra à Chester, en Pennsylvanie, marquant la dixième sortie de la sélection dans l’antre du Philadelphia Union. Les États-Unis y étaient restés invaincus lors des neuf premières rencontres avant de céder 2-1 face au Portugal en octobre 2025.
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Et maintenant ?
Les matchs amicaux contre l’Espagne serviront de dernière mise au point à l’équipe nationale féminine des États-Unis avant le Championnat féminin de la CONCACAF 2026. Prévu du 27 novembre au 5 décembre au Texas, cet événement attribuera les qualifications régionales pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques de 2028. Les Américaines entameront la compétition en quarts de finale face au Salvador ; une victoire leur garantira d’ores et déjà leur billet pour la Coupe du monde.
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