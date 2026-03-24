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Des tensions entre Lamine Yamal et Hansi Flick ? Le jeune prodige du FC Barcelone, visiblement en colère, s'est emporté après un remplacement « insensé » lors de la victoire contre le Rayo Vallecano
Yamal s'éloigne d'un pas lourd
Même si le but unique de Ronald Araujo a permis aux Blaugrana de remporter les trois points lors de ce match de Liga, l'attaque a eu du mal à trouver son rythme habituel tout au long de l'après-midi. Yamal, habituellement le moteur créatif de l'équipe, a connu une prestation étonnamment discrète au regard de ses standards élevés. À la 82e minute, Flick a choisi de faire entrer Marcus Rashford pour terminer le match, une décision qui a provoqué une vive réaction de la part du jeune Espagnol. Yamal a semblé éviter le regard de son entraîneur principal en quittant le terrain d'un pas lourd, affichant un mécontentement qui s'est prolongé une fois arrivé sur la ligne de touche.
« C'est dingue »
Les images télévisées diffusées par DAZN ont montré toute l'ampleur de la frustration de Yamal, qui semblait contester la décision de le remplacer alors que le match était encore indécis. On a vu l'ailier marmonner tout seul et s'adresser à ceux qui l'entouraient ; selon Diario Sport, il aurait s'exclamé : « Toujours moi… c'est fou. » Le jeune joueur de 18 ans semblait inconsolable près de la zone technique, où l'entraîneur adjoint Arnau Blanco a tenté de le calmer. Refusant de s'asseoir sur le banc, Yamal a continué à faire des gestes d'incrédulité avant de finir par s'isoler dans le tunnel des joueurs pour regarder seul les dernières minutes du match.
Animés par l'exigence de l'élite
Au sein du club, la réaction de Yamal serait davantage interprétée comme le signe d’une immense soif de compétition plutôt que comme un désaccord personnel avec Flick. Après avoir surmonté des problèmes de condition physique en début de saison, l’ailier s’est imposé comme le joueur le plus décisif du FC Barcelone cette saison, avec un bilan remarquable de 21 buts et 15 passes décisives. Sa réticence à quitter le terrain est considérée comme le reflet de sa volonté d’influencer chaque résultat. D'un point de vue statistique, Flick s'est montré protecteur envers sa jeune star, puisque Yamal n'a été remplacé que lors de neuf des 37 matches qu'il a disputés en tant que titulaire toutes compétitions confondues cette saison.
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Un test pour l'harmonie au sein de l'équipe
Flick doit désormais gérer cet accès de colère en interne afin de s'assurer qu'il ne vienne pas perturber l'harmonie d'une équipe qui mène actuellement la course au titre de la Liga. L'entraîneur allemand doit trouver le juste équilibre entre préserver la condition physique de Yamal et satisfaire l'insatiable soif de temps de jeu de l'adolescent, alors que s'annonce une série de rencontres éprouvantes. Tous les regards seront désormais tournés vers la prochaine composition de départ de Barcelone pour voir si cet incident aura un impact durable sur le statut de titulaire indiscutable de l'ailier.