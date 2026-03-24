Des tensions entre Lamine Yamal et Hansi Flick ? Le jeune prodige du FC Barcelone, visiblement en colère, s'est emporté après un remplacement « insensé » lors de la victoire contre le Rayo Vallecano

Même si le but unique de Ronald Araujo a permis aux Blaugrana de remporter les trois points lors de ce match de Liga, l'attaque a eu du mal à trouver son rythme habituel tout au long de l'après-midi. Yamal, habituellement le moteur créatif de l'équipe, a connu une prestation étonnamment discrète au regard de ses standards élevés. À la 82e minute, Flick a choisi de faire entrer Marcus Rashford pour terminer le match, une décision qui a provoqué une vive réaction de la part du jeune Espagnol. Yamal a semblé éviter le regard de son entraîneur principal en quittant le terrain d'un pas lourd, affichant un mécontentement qui s'est prolongé une fois arrivé sur la ligne de touche.