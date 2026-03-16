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GFX Rafael Leao Christian PulisicGetty/GOAL
Ahmed Refaat

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Des tensions éclatent entre Christian Pulisic et Rafael Leão dans les vestiaires de l'AC Milan, obligeant l'entraîneur Max Allegri à intervenir

Les esprits s'échauffent à l'AC Milan après un déplacement chaotique dans la capitale, Rafael Leão et Christian Pulisic se trouvant au cœur d'une tempête qui se prépare. Alors que les caméras de télévision ont filmé les éclats animés de Leão à l'encontre de la star de l'équipe nationale américaine pendant le match, les tensions les auraient suivis jusque dans le tunnel. Selon certaines informations, la tension aurait explosé à huis clos, Leao poursuivant sa diatribe lors d'une confrontation « plus animée que d'habitude » dans les vestiaires, alors que le duo de stars exigeait des explications l'un de l'autre.

  • Les tensions se sont intensifiées au Stadio Olimpico.

    Selon *La Gazzetta dello Sport*, le drame ne s'est pas arrêté au moment où les joueurs ont quitté le terrain, car la confrontation houleuse s'est poursuivie dans les vestiaires. L'entraîneur Massimiliano Allegri a dû intervenir personnellement pour rétablir l'ordre et empêcher que la tension entre ses deux attaquants vedettes ne s'aggrave davantage.

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    Analyse des incidents survenus sur le terrain

    Cette frustration trouve son origine dans des moments précis de la seconde mi-temps, où Leao a effectué à deux reprises des percées fulgurantes dans le dos du défenseur de la Lazio, Adam Marusic. Dans les deux cas, Pulisic avait le ballon et l’occasion de glisser une passe en profondeur qui aurait permis à Leao de se retrouver seul face au but. Même si ces passes étaient difficiles, elles étaient certainement à la portée d’un joueur du calibre de Pulisic. Le langage corporel de Leao a clairement exprimé ses sentiments, ses gestes criant littéralement « J'étais démarqué, passe-moi le ballon ».

    Ce n'était pas un incident isolé de mauvaise humeur de la part du numéro 10, qui avait déjà manifesté une irritation similaire envers Strahinja Pavlovic en première mi-temps, après que le défenseur eut tiré au but plutôt que de centrer vers l'international portugais, qui était démarqué. 

  • La gestion des stars par Allegri

    Alors qu'Allegri a joué les diplomates dans les vestiaires dimanche soir, il doit désormais faire face à une période délicate de deux mois sur le plan de la gestion des joueurs. En public, l'entraîneur a tenté de minimiser la fracture tout en reconnaissant les occasions manquées sur le terrain. 

    Interrogé sur le sujet, Allegri a abordé l'aspect tactique du duo en déclarant : « Quand on perd des matchs, avec le recul, on se rend compte de beaucoup de choses. Je pense que Pulisic progresse sur le plan physique, tandis que Leao aurait pu se retrouver face au gardien à deux ou trois reprises. »

  • AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Société en participation tacite

    Les statistiques relatives au duo Pulisic-Leao sont inquiétantes pour les supporters rossoneri. Bien qu’ils soient considérés comme les principales armes offensives du club, les deux joueurs ont rarement été alignés ensemble en championnat cette saison. Lors des matchs où ils ont joué en duo – notamment lors du premier derby de la saison et des récentes rencontres contre Parme, l'Inter et la Lazio –, leur rendement a été décevant. À eux deux, ils n'ont inscrit que deux buts lors de ces titularisations : un pour Pulisic lors du derby et un pour Leao contre Gênes.

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