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Des tensions éclatent entre Christian Pulisic et Rafael Leão dans les vestiaires de l'AC Milan, obligeant l'entraîneur Max Allegri à intervenir
Les tensions se sont intensifiées au Stadio Olimpico.
Selon *La Gazzetta dello Sport*, le drame ne s'est pas arrêté au moment où les joueurs ont quitté le terrain, car la confrontation houleuse s'est poursuivie dans les vestiaires. L'entraîneur Massimiliano Allegri a dû intervenir personnellement pour rétablir l'ordre et empêcher que la tension entre ses deux attaquants vedettes ne s'aggrave davantage.
- AFP
Analyse des incidents survenus sur le terrain
Cette frustration trouve son origine dans des moments précis de la seconde mi-temps, où Leao a effectué à deux reprises des percées fulgurantes dans le dos du défenseur de la Lazio, Adam Marusic. Dans les deux cas, Pulisic avait le ballon et l’occasion de glisser une passe en profondeur qui aurait permis à Leao de se retrouver seul face au but. Même si ces passes étaient difficiles, elles étaient certainement à la portée d’un joueur du calibre de Pulisic. Le langage corporel de Leao a clairement exprimé ses sentiments, ses gestes criant littéralement « J'étais démarqué, passe-moi le ballon ».
Ce n'était pas un incident isolé de mauvaise humeur de la part du numéro 10, qui avait déjà manifesté une irritation similaire envers Strahinja Pavlovic en première mi-temps, après que le défenseur eut tiré au but plutôt que de centrer vers l'international portugais, qui était démarqué.
La gestion des stars par Allegri
Alors qu'Allegri a joué les diplomates dans les vestiaires dimanche soir, il doit désormais faire face à une période délicate de deux mois sur le plan de la gestion des joueurs. En public, l'entraîneur a tenté de minimiser la fracture tout en reconnaissant les occasions manquées sur le terrain.
Interrogé sur le sujet, Allegri a abordé l'aspect tactique du duo en déclarant : « Quand on perd des matchs, avec le recul, on se rend compte de beaucoup de choses. Je pense que Pulisic progresse sur le plan physique, tandis que Leao aurait pu se retrouver face au gardien à deux ou trois reprises. »
- Getty Images Sport
Société en participation tacite
Les statistiques relatives au duo Pulisic-Leao sont inquiétantes pour les supporters rossoneri. Bien qu’ils soient considérés comme les principales armes offensives du club, les deux joueurs ont rarement été alignés ensemble en championnat cette saison. Lors des matchs où ils ont joué en duo – notamment lors du premier derby de la saison et des récentes rencontres contre Parme, l'Inter et la Lazio –, leur rendement a été décevant. À eux deux, ils n'ont inscrit que deux buts lors de ces titularisations : un pour Pulisic lors du derby et un pour Leao contre Gênes.
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