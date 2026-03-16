Des tensions éclatent entre Christian Pulisic et Rafael Leão dans les vestiaires de l'AC Milan, obligeant l'entraîneur Max Allegri à intervenir

Cette frustration trouve son origine dans des moments précis de la seconde mi-temps, où Leao a effectué à deux reprises des percées fulgurantes dans le dos du défenseur de la Lazio, Adam Marusic. Dans les deux cas, Pulisic avait le ballon et l’occasion de glisser une passe en profondeur qui aurait permis à Leao de se retrouver seul face au but. Même si ces passes étaient difficiles, elles étaient certainement à la portée d’un joueur du calibre de Pulisic. Le langage corporel de Leao a clairement exprimé ses sentiments, ses gestes criant littéralement « J'étais démarqué, passe-moi le ballon ».

Ce n'était pas un incident isolé de mauvaise humeur de la part du numéro 10, qui avait déjà manifesté une irritation similaire envers Strahinja Pavlovic en première mi-temps, après que le défenseur eut tiré au but plutôt que de centrer vers l'international portugais, qui était démarqué.