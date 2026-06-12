Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Des teintes latines et une claque britannique… La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde a embrasé les supporters et alimenté les débats

France
Argentine
Afrique du Sud
Mexico
Etats-Unis
Canada
Coupe du monde
France
Argentine
Afrique du Sud
Mexique
É.-U.
Canada

Une édition sans précédent

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, au stade de Mexico, a captivé les regards avec des spectacles époustouflants, juste avant le coup d’envoi du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud.

La première partie a mis à l’honneur des costumes inspirés du patrimoine mexicain, en présence de plusieurs artistes, dont Shakira et Burna Boy, qui ont interprété la chanson officielle de la compétition, « Dai Dai ».

La seconde partie a ensuite vu défiler les drapeaux des sélections en lice, accompagnés par l’interprétation de « DNA » par Andrea Bocelli et Ejaï.

  • La chanson officielle de la Coupe du monde

    Selon la chaîne « euronews », la cérémonie d’ouverture officielle a illuminé le stade Azteca juste avant le coup d’envoi. La star colombienne Shakira et le chanteur nigérian Burna Boy ont enchanté le public en interprétant « Day Day », l’hymne officiel de la compétition.

    La chaîne a précisé : « Le légendaire ténor italien Andrea Bocelli et la star de la K-pop E.J. ont également pris part à la cérémonie d’ouverture. »

    De son côté, Deutsche Welle a souligné que « les rythmes latins ont fait vibrer une immense réplique du trophée, posée au centre de la pelouse, juste avant le coup d’envoi de la compétition : 104 rencontres étalées sur 39 jours, pour culminer le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey ».

    Elle précise : « L’un des temps forts a été l’interprétation de l’hymne officiel « Dai Dai » – expression argotique italienne signifiant « Allons-y » ou « Donne tout ce que tu as » – par la star colombienne Shakira et le chanteur nigérian Burna Boy, un moment qui a embrasé le public. »

    Elle conclut : « Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale mexicaine, en particulier autour de l’espace de projection en plein air du centre-ville, où des échauffourées ont été signalées alors que le public se pressait pour accéder au site avant le coup d’envoi. »

    • Publicité

  • Critiques britanniques

    Selon le journal britannique The Guardian, le présentateur réputé Mark Bogatch a critiqué la cérémonie d’ouverture. « Soyons honnêtes… ces cérémonies ne marquent pas les esprits », a-t-il déclaré.

    Quelques minutes plus tard, alors que la cérémonie accusait déjà un retard à l’allumage, il a réitéré son propos : « Il ne se passe rien, et c’est pour cela que ces cérémonies ne restent pas longtemps dans les mémoires ».

    Selon le Guardian, le présentateur était également déçu par la liste des artistes invités : les grandes stars internationales, comme Madonna, Coldplay ou BTS, étaient en effet réservées pour le show de la mi-temps de la finale, tandis que la cérémonie mexicaine devait se contenter de talents essentiellement locaux. 

    De son côté, la chaîne ESPN a résumé l’événement en une brève formule : « Le show de Shakira ne signifie qu’une chose… C’est l’heure de la Coupe du monde. »

  • Les concerts très attendus

    Selon le journal britannique The Independent, l’attente est enfin terminée : Shakira et Borno Boy ont chauffé l’ambiance à Mexico juste avant le match d’ouverture. Toutefois, en raison du format inédit de la compétition, deux autres cérémonies d’ouverture sont prévues.

    Elle précise : « La présence de trois pays hôtes implique l’organisation de trois cérémonies d’ouverture distinctes, conformément à la tradition, chaque nation faisant appel à des stars mondiales et à d’autres artistes afin de créer une ambiance unique autour de cet événement footballistique majeur. »

    Elle précise que le producteur italien Marco Balich, déjà en charge de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina cette année, supervisera ces trois spectacles grandioses.

    Le Canada sera sous les projecteurs lors de sa cérémonie d’ouverture à Toronto, programmée à 18 h 30, heure d’été britannique, le vendredi 12 juin au BMO Field, juste avant la rencontre de l’équipe hôte face à la Bosnie-Herzégovine. La tête d’affiche sera la star canadienne Michael Bublé, épaulée par Alicia Keys et Alanis Morissette.

    Le tournoi se déplacera ensuite à Los Angeles pour la troisième et dernière cérémonie d’ouverture. La cérémonie débutera à 00 h 30, heure d’été britannique, le samedi 13 juin, au stade SoFi, juste avant la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay.

    Elle a ajouté : « La star mondiale de la pop Katy Perry animera la cérémonie principale dans son État natal, épaulée par le rappeur Future. Tayla, déjà vue au Mexique, reviendra pour un deuxième show, aux côtés de la star thaïlandaise Lisa (Blackpink), de l’artiste nigérian Rema et de la chanteuse brésilienne Anitta. »