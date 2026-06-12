Des teintes latines et une claque britannique… La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde a embrasé les supporters et alimenté les débats

Selon le journal britannique The Independent, l’attente est enfin terminée : Shakira et Borno Boy ont chauffé l’ambiance à Mexico juste avant le match d’ouverture. Toutefois, en raison du format inédit de la compétition, deux autres cérémonies d’ouverture sont prévues.
Elle précise : « La présence de trois pays hôtes implique l’organisation de trois cérémonies d’ouverture distinctes, conformément à la tradition, chaque nation faisant appel à des stars mondiales et à d’autres artistes afin de créer une ambiance unique autour de cet événement footballistique majeur. »
Elle précise que le producteur italien Marco Balich, déjà en charge de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina cette année, supervisera ces trois spectacles grandioses.
Le Canada sera sous les projecteurs lors de sa cérémonie d’ouverture à Toronto, programmée à 18 h 30, heure d’été britannique, le vendredi 12 juin au BMO Field, juste avant la rencontre de l’équipe hôte face à la Bosnie-Herzégovine. La tête d’affiche sera la star canadienne Michael Bublé, épaulée par Alicia Keys et Alanis Morissette.
Le tournoi se déplacera ensuite à Los Angeles pour la troisième et dernière cérémonie d’ouverture. La cérémonie débutera à 00 h 30, heure d’été britannique, le samedi 13 juin, au stade SoFi, juste avant la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay.
Elle a ajouté : « La star mondiale de la pop Katy Perry animera la cérémonie principale dans son État natal, épaulée par le rappeur Future. Tayla, déjà vue au Mexique, reviendra pour un deuxième show, aux côtés de la star thaïlandaise Lisa (Blackpink), de l’artiste nigérian Rema et de la chanteuse brésilienne Anitta. »