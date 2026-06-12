Des teintes latines et une claque britannique… La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde a embrasé les supporters et alimenté les débats

Selon la chaîne « euronews », la cérémonie d’ouverture officielle a illuminé le stade Azteca juste avant le coup d’envoi. La star colombienne Shakira et le chanteur nigérian Burna Boy ont enchanté le public en interprétant « Day Day », l’hymne officiel de la compétition.

La chaîne a précisé : « Le légendaire ténor italien Andrea Bocelli et la star de la K-pop E.J. ont également pris part à la cérémonie d’ouverture. »

De son côté, Deutsche Welle a souligné que « les rythmes latins ont fait vibrer une immense réplique du trophée, posée au centre de la pelouse, juste avant le coup d’envoi de la compétition : 104 rencontres étalées sur 39 jours, pour culminer le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey ».

Elle précise : « L’un des temps forts a été l’interprétation de l’hymne officiel « Dai Dai » – expression argotique italienne signifiant « Allons-y » ou « Donne tout ce que tu as » – par la star colombienne Shakira et le chanteur nigérian Burna Boy, un moment qui a embrasé le public. »

Elle conclut : « Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale mexicaine, en particulier autour de l’espace de projection en plein air du centre-ville, où des échauffourées ont été signalées alors que le public se pressait pour accéder au site avant le coup d’envoi. »