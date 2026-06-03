« Des supporters encore plus fervents » - L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Gregg Berhalter, a tourné la page grâce à l'ascension de son fils Sebastian en Coupe du monde

Gregg Berhalter s’accorde à peine une seconde de réflexion. Interrogé sur l’année 2022 lors d’un long entretien axé sur 2026, l’entraîneur américain laisse échapper un bref « et si ».

« C’est presque dommage que nous ayons été si jeunes », confie Berhalter à GOAL à propos de l’équipe de 2022, « car je pense que les gars auraient vraiment pu faire quelque chose vu à quel point ce groupe était soudé. »

La majorité de cette génération, qui a marqué la Coupe du monde qatarie de l’équipe nationale masculine des États-Unis, sera de retour pour un été décisif à domicile. Treize des vingt-six joueurs convoqués en 2022 ont été reconduits. En revanche, l’entraîneur a changé : depuis vingt mois, c’est l’équipe de Mauricio Pochettino.

Pour Berhalter, 2026 a toujours été un rêve ; aujourd’hui, il reste un « et si ? ».

Mais cet instant d’interrogation passé, l’ancien sélectionneur refuse de s’appesantir sur le passé. Aucune trace de jalousie : seulement une déception qui s’est estompée. Alors que Berhalter se prépare pour 2026 d’une manière bien différente de celle qu’il avait prévue, ses sentiments sont principalement centrés sur une joie qu’il n’a jamais connue auparavant.

Pendant des années, il s’attendait à vivre la Coupe du monde 2026 sur le banc, mais il la vivra finalement d’une manière bien plus gratifiante : en tant que père. Alors qu’il digérait encore ses propres émotions après son départ de la sélection, Berhalter a rapidement pris du recul, un recul focalisé sur l’ascension de son fils Sebastian vers un poste qu’il chérissait autrefois par-dessus tout.

À bien des égards, le plus jeune n’aurait pas pu y arriver sans l’aide de l’aîné. À bien d’autres égards, il n’aurait pas pu y arriver avec lui non plus. Cela, dit Berhalter, est réconfortant. C’est ce qui l’a aidé à passer du statut d’entraîneur de l’équipe nationale américaine à celui de plus grand fan de l’équipe.

« Ça m’a vraiment aidé », explique-t-il à propos de l’ascension de son fils. « Je pense que c’est parce qu’il y a cette composante : il est là où il est, et il est arrivé là où il est, et ce n’est grâce à rien d’autre qu’à lui-même. Je pense que, pour moi, le conflit aurait pu venir du fait qu’on enlève de la valeur à ses accomplissements si c’est son père qui le sélectionne.

Une situation comparable, souvent injustement pointée du doigt, s’était déjà produite avec Michael Bradley, étoile de l’équipe nationale américaine dirigéepar son père Bob.

« Les gens disaient : “Oh, c’est peut-être juste parce que c’est son père.” Aujourd’hui, on ne peut plus dire ça. Il sait au fond de lui qu’il a mérité ça à 100 % par ses propres moyens. C’est formidable, et je suis vraiment fier de lui. Ce parcours a fait de nous des supporters encore plus fervents, simplement parce qu’on a la chance de voir jouer son fils aussi. »

Alors, à quoi ressemblera cet été pour Berhalter ? Comment quelqu’un comme lui regarde-t-il la Coupe du monde ? Aborde-t-il ce tournoi en tant qu’ancien joueur, ex-sélectionneur, entraîneur en activité, père, ou un mélange de tout cela ?

« Quand on représente l’équipe nationale en Coupe du monde, en tant que joueur et entraîneur, on comprend vraiment ce que ce programme représente », explique-t-il. « Pour moi, il s’agit simplement d’encourager le football américain et d’inciter l’équipe à donner le meilleur d’elle-même.

En tant que père, c’est incroyable de voir son fils disputer la Coupe du monde et de pouvoir partager ces expériences avec lui. C’est un tel honneur de jouer dans ce tournoi, et pour Sebastian, de découvrir ce que représente la Coupe du monde, de comprendre ce qu’elle est vraiment, c’est un sentiment spécial que de pouvoir partager cela avec lui. »

Il est désormais certain que Berhalter vivra un été hors du commun.