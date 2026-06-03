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Gregg Berhalter GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Des supporters encore plus fervents » - L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Gregg Berhalter, a tourné la page grâce à l'ascension de son fils Sebastian en Coupe du monde

Analysis
Etats-Unis
G. Berhalter
FEATURES
S. Berhalter
Chicago Fire FC
Coupe du monde
Major League Soccer
M. Pochettino

GOAL a rencontré l’entraîneur du Chicago Fire pour évoquer ses projets estivaux, son lien avec le club et ses souvenirs de l’année 2022.

Gregg Berhalter s’accorde à peine une seconde de réflexion. Interrogé sur l’année 2022 lors d’un long entretien axé sur 2026, l’entraîneur américain laisse échapper un bref « et si ».

« C’est presque dommage que nous ayons été si jeunes », confie Berhalter à GOAL à propos de l’équipe de 2022, « car je pense que les gars auraient vraiment pu faire quelque chose vu à quel point ce groupe était soudé. »

La majorité de cette génération, qui a marqué la Coupe du monde qatarie de l’équipe nationale masculine des États-Unis, sera de retour pour un été décisif à domicile. Treize des vingt-six joueurs convoqués en 2022 ont été reconduits. En revanche, l’entraîneur a changé : depuis vingt mois, c’est l’équipe de Mauricio Pochettino.

Pour Berhalter, 2026 a toujours été un rêve ; aujourd’hui, il reste un « et si ? ».

Mais cet instant d’interrogation passé, l’ancien sélectionneur refuse de s’appesantir sur le passé. Aucune trace de jalousie : seulement une déception qui s’est estompée. Alors que Berhalter se prépare pour 2026 d’une manière bien différente de celle qu’il avait prévue, ses sentiments sont principalement centrés sur une joie qu’il n’a jamais connue auparavant.

Pendant des années, il s’attendait à vivre la Coupe du monde 2026 sur le banc, mais il la vivra finalement d’une manière bien plus gratifiante : en tant que père. Alors qu’il digérait encore ses propres émotions après son départ de la sélection, Berhalter a rapidement pris du recul, un recul focalisé sur l’ascension de son fils Sebastian vers un poste qu’il chérissait autrefois par-dessus tout.

À bien des égards, le plus jeune n’aurait pas pu y arriver sans l’aide de l’aîné. À bien d’autres égards, il n’aurait pas pu y arriver avec lui non plus. Cela, dit Berhalter, est réconfortant. C’est ce qui l’a aidé à passer du statut d’entraîneur de l’équipe nationale américaine à celui de plus grand fan de l’équipe.

« Ça m’a vraiment aidé », explique-t-il à propos de l’ascension de son fils. « Je pense que c’est parce qu’il y a cette composante : il est là où il est, et il est arrivé là où il est, et ce n’est grâce à rien d’autre qu’à lui-même. Je pense que, pour moi, le conflit aurait pu venir du fait qu’on enlève de la valeur à ses accomplissements si c’est son père qui le sélectionne.

Une situation comparable, souvent injustement pointée du doigt, s’était déjà produite avec Michael Bradley, étoile de l’équipe nationale américaine dirigéepar son père Bob.

« Les gens disaient : “Oh, c’est peut-être juste parce que c’est son père.” Aujourd’hui, on ne peut plus dire ça. Il sait au fond de lui qu’il a mérité ça à 100 % par ses propres moyens. C’est formidable, et je suis vraiment fier de lui. Ce parcours a fait de nous des supporters encore plus fervents, simplement parce qu’on a la chance de voir jouer son fils aussi. »

Alors, à quoi ressemblera cet été pour Berhalter ? Comment quelqu’un comme lui regarde-t-il la Coupe du monde ? Aborde-t-il ce tournoi en tant qu’ancien joueur, ex-sélectionneur, entraîneur en activité, père, ou un mélange de tout cela ?

« Quand on représente l’équipe nationale en Coupe du monde, en tant que joueur et entraîneur, on comprend vraiment ce que ce programme représente », explique-t-il. « Pour moi, il s’agit simplement d’encourager le football américain et d’inciter l’équipe à donner le meilleur d’elle-même.

En tant que père, c’est incroyable de voir son fils disputer la Coupe du monde et de pouvoir partager ces expériences avec lui. C’est un tel honneur de jouer dans ce tournoi, et pour Sebastian, de découvrir ce que représente la Coupe du monde, de comprendre ce qu’elle est vraiment, c’est un sentiment spécial que de pouvoir partager cela avec lui. »

Il est désormais certain que Berhalter vivra un été hors du commun.

  • Berhalter Brady Chicago FireGetty

    « C'est mon entraîneur. »

    Peu après l’annonce de la sélection américaine, une vidéo de Gregg Berhalter est devenue virale. On y voit le sélectionneur attendre avec impatience des nouvelles d’un joueur précis. Attaché à son parcours, il espérait simplement le voir récompensé par une place dans le groupe qui représentera le pays cet été.

    Curieusement, la séquence ne concernait pas son fils, mais Chris Brady, son gardien au Chicago Fire. Interrogé sur sa réaction à l’annonce de la liste, c’est d’ailleurs Brady que Berhalter cite en premier, ce qui prête à sourire.

    « J’ai ressenti beaucoup d’émotions, presque toutes extrêmement joyeuses, positives et enthousiastes, a déclaré Berhalter. Pour Chris, au sein de notre club, on voit tout le travail qu’il a fourni, et arriver à ce stade est un parcours incroyable. »

    Brady a ri lorsque GOAL lui a révélé que Berhalter l’avait cité en premier. Mais, au vu de sa réaction au centre d’entraînement, le gardien savait déjà combien son entraîneur était ravi.

    « J’ai été un peu surpris de voir à quel point il était enthousiaste, pour être honnête », explique Brady. « Il est sorti en trombe de son bureau et était vraiment super excité pour moi. J’ai vraiment apprécié. C’est mon entraîneur qui est aussi enthousiaste pour moi, et ça montre à quel point il croit en moi. Ça montre à quel point il croit en ses joueurs, et j’apprécie vraiment ça. J’apprécie de faire partie d’un groupe qui a un entraîneur comme lui. »

    Cela n’empêche pas Berhalter d’évoquer avec fierté le parcours de son fils. S’il a pu observer de près les progrès de Brady ces dix-huit derniers mois, il a accompagné son fils pendant vingt-cinq ans. En 2002, Sébastien, alors âgé d’un an, assistait à la Coupe du monde depuis les tribunes tandis que son père jouait. En 2022, il était dans les tribunes pour voir son père coacher à ce niveau.

    Aujourd’hui, c’est au tour du jeune Berhalter de briller.

    « Les semaines qui précèdent l’annonce de la liste, les joueurs commencent à stresser », analyse Berhalter, qui a connu cette période d’attente en tant que joueur puis sélectionneur. « Ils se dispersent. Pour Sebastian et Chris, le plus important était de se concentrer sur leur jeu, de donner le maximum et d’en être fiers, quoi qu’il arrive.

    « En réalité, je lui disais : “Comment vas-tu continuer à progresser, Sebastian ? Sur quels points veux-tu travailler ? Quels aspects de ton jeu peux-tu encore améliorer ?” Il trouve toujours une réponse, car il est constamment tourné vers l’amélioration. »

    Cette concentration est ce qui a permis à Sebastian Berhalter d’atteindre ce niveau, et non son nom de famille ou le poste de son père en tant qu’entraîneur. C’est le message que Berhalter tient le plus à faire passer lorsqu’il évoque cette expérience.

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  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    L'ascension de Sébastien

    Il n’a pas fallu longtemps à Berhalter pour commencer à s’interroger sur ce qui était possible. Comme le reste du monde, il a vu son fils s’épanouir en MLS, s’imposant comme une révélation dès les premiers mois de la saison 2025. Peu après, Berhalter s’est demandé si tout cela pourrait se concrétiser à temps pour la Coupe du monde. Sa première réflexion était simple : si Sebastian en avait l’occasion, c’était tout à fait possible.

    « Je pense que c’est après qu’il a eu sa première opportunité lors de la Gold Cup », répond Berhalter lorsqu’on lui demande quand il a commencé à y croire. « Il ne s’agit pas vraiment de se concentrer là-dessus, mais plutôt de se demander : “Comment s’améliorer ?” Si on y parvient, le reste suivra tout seul. »

    « Rien qu’en observant son progression », ajoute-t-il, « en voyant à quel point il a travaillé dur ces 15 dernières années pour en arriver là, c’est tout simplement incroyable. »

    Pour le jeune Berhalter, cette ascension présente une curieuse coïncidence : c’est peu après le départ de son père de Columbus pour un poste fédéral qu’il s’est imposé au sein du Crew. Moins d’un an après la fin du mandat de Gregg à la tête de l’équipe nationale américaine, Sebastian a donc trouvé sa place sur la scène internationale. À chaque fois, le nouveau chapitre de l’un a pavé la voie de l’autre.

    « Si mon père m’avait appelé, j’aurais dû travailler deux fois plus que n’importe quel autre joueur », analyse Sebastian Berhalter. « Peu importe ce que les gens disent, je m’en moque, car je connais son intégrité : il ne m’aurait jamais convoqué par simple faveur. Je devais le mériter, et je ne le méritais pas encore à aucun moment. Pour moi, ce n’était pas une question de ce que les autres disaient ; c’était simplement que je voulais savoir que, si j’étais appelé, ce serait mérité. »

    Aujourd’hui, le milieu de terrain évolue aux côtés de joueurs avec lesquels il a grandi. Il cite Tyler Adams comme son idole, notamment après avoir entendu les anecdotes de son père sur leur collaboration. Il a d’ailleurs débuté aux côtés d’Adams ce week-end contre le Sénégal.

    La situation est à la fois métaphorique et ironique : si les vestiges de l’ère Berhalter subsistent, une nouvelle génération se lève, emmenée par un Berhalter de plus. Nombre de ses coéquipiers actuels rappellent que les fondations posées lors du cycle précédent demeurent solides.

  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Les « Bonds of 2022 » désignent, dans le jargon du football, l’ensemble des joueurs et membres du staff ayant porté les couleurs du club au cours de la saison 2022. Ce terme anglophone souligne l’engagement, la camaraderie et les performances collectives qui ont marqué cette année sportive.

    Au cours des deux dernières années, GOAL a rencontré la plupart des joueurs de l’équipe nationale américaine sélectionnés pour la Coupe du monde 2022. Pour beaucoup d’entre eux, les souvenirs les plus forts du Qatar ne datent pas des matchs, mais des moments passés ensemble en dehors du terrain. Hôtels, séances d’entraînement, bus, salon des joueurs… ces lieux ont favorisé les liens.

    Selon Berhalter, c’était voulu. Pendant des années, il a prôné l’importance de la fraternité et de la cohésion. La Coupe du monde a été l’occasion pour ce groupe particulier de renforcer ces valeurs alors qu’il se préparait pour les plus grands matchs de sa vie.

    « Nous avons soigneusement pensé à la manière dont nous avons aménagé l’environnement », explique-t-il. « Nous savions exactement où se trouvaient les chambres des joueurs, l’éclairage du hall, celui des couloirs, les lits, tout. Nous avons accordé une attention particulière au salon. Des architectes ont travaillé à sa conception pendant un an avant la Coupe du monde. Nous avons tout prévu dans les moindres détails.

    « Et quand on entend que les joueurs en sont ressortis avec une expérience aussi incroyable, on se dit que ça en valait vraiment la peine. C’est pour ça qu’on fait ce genre de choses. Ce que je dirais, c’est qu’on peut avoir tous les salons et tous les autres détails, mais si on n’a pas le bon groupe de joueurs, on est mal parti. C’était le bon groupe de joueurs. C’était l’un des groupes les plus soudés avec lesquels j’ai jamais travaillé. »

    Ce groupe a mûri au fil des ans : des joueurs sont arrivés, d’autres sont partis ; certains se sont mariés ou sont devenus pères. Tous ont changé, et Berhalter a savouré cette évolution, qu’il a pu observer de près comme de loin.

    « Le plus beau dans le métier d’entraîneur, c’est d’observer l’évolution des individus, au-delà du simple aspect sportif. On assiste à leurs progrès sur le terrain et à leur croissance personnelle, et c’est à la fois gratifiant et enrichissant », explique Berhalter. « J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’un immense honneur de représenter son pays, mais je ne voulais pas m’arrêter là. Je voulais qu’ils jouent pour quelque chose de plus grand. Je voulais qu’ils jouent les uns pour les autres, profondément. Je voulais qu’ils jouent parce qu’ils tenaient tellement à l’homme à côté d’eux. »

    Selon Berhalter, cette connexion est devenue l’une des principales forces du groupe – une force qui comptera encore plus à l’approche d’une Coupe du monde à domicile.

    « C’est une étape difficile à franchir en tant que groupe, car les intérêts personnels entrent en jeu, mais les gars y sont définitivement parvenus. Et maintenant, à l’approche de cette Coupe du monde, je pense qu’il s’agit pour eux de passer au niveau supérieur. Mais le fait de bénéficier du soutien du public et d’accueillir la Coupe du monde chez soi est tout simplement incroyable. »

  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Suivre la Coupe du monde

    En 2022, Sebastian Berhalter se considérait comme le plus grand supporter de l’équipe nationale américaine, allant jusqu’à se définir comme une « extension » de la sélection. Mais dès la fin de la Coupe du monde, il a voulu dépasser ce rôle de simple fan pour jouer un autre, plus influent.

    En 2026, son père se retrouvera en tribune. Il sera à la fois un supporter et, d’une certaine manière, toujours un prolongement de ce groupe, ayant contribué à façonner tant de carrières et de vies.

    Dès le coup d’envoi, les caméras devraient donc à nouveau repérer un Berhalter en tribune. En 2002, 2006 et 2022, c’était Sebastian. Cette fois, ce sera Gregg.

    « Le 12, je serai bien présent pour soutenir l’équipe contre le Paraguay, puis je ferai tout mon possible pour voir autant de matchs que possible », assure-t-il.

    Il verra comment les choses s’organisent, car il doit aussi honorer d’autres engagements : un été chargé avec le Fire, dont une partie du travail devra être accomplie avant la reprise du championnat le 16 juillet, justement contre l’équipe de son fils, les Vancouver Whitecaps.

    Pour l’instant, les yeux du monde sont rivés sur la Coupe du monde, et Berhalter, comme tout le monde, trépigne d’impatience. Il ignore ce que l’avenir réserve, car, comme la vie l’a démontré, tout peut basculer en un instant. Mais une certitude demeure, en tant qu’entraîneur, ancien joueur et père.

    « Une chose est sûre à propos de ce groupe, assure-t-il, c’est qu’ils seront prêts. »

    Et Berhalter, lui aussi, est prêt. Le tournoi approche et pourrait bien bouleverser sa vie de manière inattendue.

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