Des supporters du Benfica ont été aperçus en train de faire des gestes racistes à l'encontre de Vinicius Junior, alors que les propos de José Mourinho font toujours polémique
Les supporters du Benfica sous les feux de la rampe
La victoire 1-0 du Real Madrid contre Benfica en Ligue des champions a été éclipsée par des accusations de racisme. Vinicius Jr a accusé Prestianni de racisme pendant le match et a publié une déclaration après la rencontre qualifiant l'ailier de Benfica de « lâche ». Son coéquipier Kylian Mbappé a déclaré avoir entendu Prestianni traiter Vinicius de « singe » à « cinq reprises » et a demandé que l'ailier soit banni de la Ligue des champions. Prestianni a nié ces accusations et affirme n'avoir pas proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur international brésilien.
Par ailleurs, les supporters du Benfica sont désormais sous les feux de la rampe après la diffusion en ligne de vidéos montrant des supporters faisant des gestes racistes à l'encontre de Vinicius.
Qu'a dit Mourinho ?
Cette vidéo fait suite à la défense par Mourinho de son club contre les accusations de racisme et à sa remise en question de la célébration de Vinicius après avoir marqué le but de la victoire. Il a déclaré aux journalistes : « Cela devrait être le moment fou du match, un but incroyable. Ces talents sont capables de faire ces belles choses, mais malheureusement, ils ne se contentent pas de marquer un but étonnant. Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. »
Le patron du Benfica a ajouté : « Les mots que Gianluca Prestianni et Vinicius ont échangés, je veux rester indépendant. J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux rester indépendant et je ne fais aucun commentaire à ce sujet. C'est exactement ce que je lui ai dit [à Vinicius Jr]. Je lui ai dit : « Quand tu marques un but comme celui-là, tu te contentes de célébrer et de retourner sur le terrain. » Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire. Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'est le Benfica. Ils [Vinicius Jr et Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux être indépendant. »
Prestianni exhorté à s'exprimer
L'ancienne star du FC Barcelone et d'Arsenal, Thierry Henry, a exhorté Prestianni à clarifier exactement ce qu'il a dit à Vinicius. Il a déclaré sur CBS Sports : « Voyons voir à quel point Prestianni est un homme. Dites-nous ce que vous avez dit. Vous avez forcément dit quelque chose, car vous ne pouvez pas aller voir Mbappé et lui dire : « Je n'ai rien dit ». Que voulez-vous dire par « vous avez couvert votre nez » ? Vous avez un rhume ? »
Il a ajouté : « Je comprends ce que vit Vinicius. Cela m'est arrivé tellement de fois sur le terrain. J'en ai parlé tellement de fois après les matchs. On m'a aussi accusé de chercher des excuses après les matchs quand cela m'arrivait. Parfois, on se sent seul, car c'est votre parole contre la sienne. Nous ne savons pas ce qu'a dit Prestianni, car il a eu le courage de mettre son maillot devant sa bouche pour s'assurer que nous ne voyions pas ce qu'il disait, ce qui, clairement, rend déjà suspect. Parce que vous ne vouliez pas que les gens voient ou lisent ce que vous disiez. Ensuite, la réaction de Vinicius me dit que quelque chose de pas normal s'est produit. Nous ne savons toujours pas ce qui a été dit. Vinicius peut nous donner sa version, et Prestianni, j'en suis sûr, ne nous dira pas ce qu'il a réellement dit, car j'ai vu à un moment donné Kylian Mbappé le confronter et lui dire : « Je n'ai rien dit ».
« Eh bien, il a forcément dit quelque chose, au minimum. On a l'impression de ne plus savoir quoi faire. Nous sommes en 2026 et, après un match comme celui-là, où nous sommes censés parler de son but brillant, nous ne devrions pas avoir à gérer le fait que l'arbitre vous dise de ne pas aller au coin du terrain, car cela inciterait la foule à s'énerver. »
Et ensuite ?
Une enquête de l'UEFA sur les événements survenus lors du match à l'Estadio da Luz devrait être ouverte une fois les rapports de match examinés. Les deux équipes s'affronteront à nouveau la semaine prochaine au Santiago Bernabeu pour le match retour des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, le Real Madrid menant 1-0 avant le match. L'entraîneur du Benfica, José Mourinho, sera absent du banc après avoir été expulsé dans les dernières minutes du match aller pour contestation.
