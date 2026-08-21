ZUMA Press Wire
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Des supporters de l’Atletico Madrid organisent une protestation en colère au centre d’entraînement contre Julian Alvarez, annoncé dans le viseur du Barça
Des supporters furieux réclament un départ
La colère des supporters de l'Atletico a débordé au centre d'entraînement du club, où des banderoles portant l'inscription « Julian dehors » et des pancartes montrant son n°19 barré ont été installées. Cette réaction visible a suivi des chants insultants visant l'attaquant lors de l'ouverture de la Liga mercredi contre Malaga à l'Estadio Metropolitano. Les relations entre l'attaquant de 26 ans et le public se sont rapidement détériorées après qu'il a ouvertement exprimé son désir de partir pour Barcelone cet été.
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L’entraîneur minimise la préparation physique
Diego Simeone a tenté d’apaiser les tensions dans le vestiaire en insistant sur le fait qu’Alvarez reste au cœur de ses plans, malgré la demande de transfert formulée officiellement par l’attaquant durant l’intersaison.
S’exprimant avant le match contre Malaga mardi, Simeone a assuré que l’absence de l’Argentin était uniquement liée à sa condition physique, réitérant qu’il considère toujours Alvarez comme le meilleur joueur de l’effectif et s’attend à le voir jouer contre Villarreal dimanche.
Le géant catalan se heurte à un obstacle
Depuis son arrivée en provenance de Manchester City à l’été 2024, Alvarez a été un point d’ancrage offensif majeur pour les Colchoneros, avec 49 buts et 17 passes décisives en 106 apparitions. Bien que l’Atletico aurait, selon certaines informations, ouvert la porte à un départ vers Arsenal, l’attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2030, reste uniquement focalisé sur une arrivée dans l’équipe de Hansi Flick. Cependant, le refus catégorique du club de la capitale de négocier a désormais poussé les géants catalans à explorer d’autres pistes offensives.
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Un accueil hostile attend l’attaquant
Simeone fait face à une tâche délicate pour réintégrer Alvarez en vue de la réception de Villarreal dimanche, d’autant que l’autre attaquant Alexander Sorloth est absent en raison d’une blessure. Le staff technique doit également intégrer rapidement la nouvelle recrue défensive Cristian « Cuti » Romero afin de stabiliser l’équipe dans un contexte de tensions grandissantes en dehors du terrain. Si Alvarez joue, un sévère test de caractère l’attend sous le regard impitoyable du public à domicile alors que la date limite du mercato approche.
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