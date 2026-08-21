Diego Simeone a tenté d’apaiser les tensions dans le vestiaire en insistant sur le fait qu’Alvarez reste au cœur de ses plans, malgré la demande de transfert formulée officiellement par l’attaquant durant l’intersaison.

S’exprimant avant le match contre Malaga mardi, Simeone a assuré que l’absence de l’Argentin était uniquement liée à sa condition physique, réitérant qu’il considère toujours Alvarez comme le meilleur joueur de l’effectif et s’attend à le voir jouer contre Villarreal dimanche.