Des supporters de Crystal Palace ont été agressés à Leipzig, la police est intervenue avant la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano

Alors que les violences s’intensifiaient, certains supporters de Crystal Palace ont riposté en lançant des meubles en direction du groupe adverse, déclenchant des échauffourées jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre, qui ont fini par séparer les deux camps. Les agents ont ensuite encerclé environ 50 à 60 individus identifiés comme les principaux instigateurs des troubles ; ces derniers auraient ciblé la zone où se rassemblaient les fans anglais.

Cet incident a terni un moment qui devait être historique pour le club de Premier League. Malgré ces violences, des supporters de Palace et du Rayo s’étaient mélangés pacifiquement plus tôt dans la journée, les deux camps espérant voir leur équipe soulever son tout premier trophée continental mercredi soir.



