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Des supporters de Crystal Palace ont été agressés à Leipzig, la police est intervenue avant la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano
Des affrontements violents ont éclaté dans le centre-ville d’une cité allemande.
Selon The Telegraph, des images diffusées mardi soir sur les réseaux sociaux montrent un groupe d’hommes encagoulés et vêtus de noir chargeant des supporters de Crystal Palace réunis devant un bar. Bien organisés, les agresseurs ont lancé des chaises et des verres sur les fans visiteurs, qui ont dû se mettre à l’abri tandis que la place se transformait en champ de bataille. L’identité des assaillants reste à confirmer, mais certains spéculent déjà sur la présence d’ultras du Rayo ou du FC Lokomotive Leipzig. Le club allemand de quatrième division est connu pour les tenues noires de ses supporters, et les forces de l’ordre, en tenue anti-émeute, sont rapidement intervenues pour repousser les agresseurs et rétablir l’ordre.
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Intervention policière et violences en représailles
Alors que les violences s’intensifiaient, certains supporters de Crystal Palace ont riposté en lançant des meubles en direction du groupe adverse, déclenchant des échauffourées jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre, qui ont fini par séparer les deux camps. Les agents ont ensuite encerclé environ 50 à 60 individus identifiés comme les principaux instigateurs des troubles ; ces derniers auraient ciblé la zone où se rassemblaient les fans anglais.
Cet incident a terni un moment qui devait être historique pour le club de Premier League. Malgré ces violences, des supporters de Palace et du Rayo s’étaient mélangés pacifiquement plus tôt dans la journée, les deux camps espérant voir leur équipe soulever son tout premier trophée continental mercredi soir.
Le Palace accède à la finale malgré une décision arbitrale controversée.
Le parcours des Eagles jusqu’à cette finale a été tumultueux : vainqueurs de la FA Cup la saison passée, ils se sont qualifiés pour l’Europa League, mais le TAS a confirmé leur exclusion en raison des règles strictes de l’UEFA sur la propriété de plusieurs clubs, offrant ainsi à Nottingham Forest une place dans la compétition de plus haut niveau.
Depuis, les hommes d’Oliver Glasner ont tracé leur route en Ligue Europa Conférence jusqu’à Leipzig : 10es de leur groupe, ils ont ensuite éliminé Zrinjski Mostar, l’AEK Larnaca, la Fiorentina puis le Shakhtar Donetsk. Palace n’est plus qu’à 90 minutes de devenir la troisième équipe anglaise à remporter la Ligue Europa Conférence, après West Ham et Chelsea.
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À la recherche de nouveaux trophées, Palace lance une nouvelle campagne de conquête.
Un succès en finale offrirait à Palace un troisième trophée en douze mois, après ses conquêtes en FA Cup et en Community Shield en 2025, tout en lui assurant un billet direct pour la Ligue Europa la saison prochaine. Le club avait auparavant estimé que « le mérite sportif perdait tout son sens » en raison des règlements de l’UEFA qui l’ont contraint à disputer cette compétition de troisième rang, un constat ayant renforcé la détermination des joueurs.
En attendant, la priorité reste la sécurité des supporters londoniens dans les rues de Leipzig, où les autorités maintiennent un niveau d’alerte maximal à la veille de la rencontre face aux Espagnols de Rayo, mercredi soir.