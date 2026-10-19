Adrienne Rabiot est actuellement le meilleur joueur de l’AC Milan. Malgré son arrivée tardive cet été en raison de sa participation à la Coupe du monde, le Français a rapidement retrouvé la forme et s’est imposé d’emblée comme l’un des piliers de l’équipe d’Amorim.

Déjà l’an dernier, à vrai dire, Rabiot figurait constamment parmi les joueurs les plus importants de l’AC Milan, Allegri ayant vivement souhaité sa venue.

Une histoire qui se répète, même si le changement d’entraîneur avait suscité de très légers doutes quant à sa capacité à maintenir son niveau de performance. Mais les chiffres montrent que le milieu de terrain français est vraiment trop important pour cet AC Milan.







