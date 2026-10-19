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Matteo Occhiuto
Traduit par

Des statistiques folles, une prolongation prioritaire : l’objectif de l’AC Milan est désormais de prolonger Rabiot

Serie A
Milan AC
A. Rabiot

Début de saison record pour le Français, avec 4 buts et 4 passes décisives. Désormais pilier du milieu de terrain d’Amorim et leader du vestiaire, il est au cœur des projets du club, qui fait le forcing pour le prolonger jusqu’en 2030.

Adrienne Rabiot est actuellement le meilleur joueur de l’AC Milan. Malgré son arrivée tardive cet été en raison de sa participation à la Coupe du monde, le Français a rapidement retrouvé la forme et s’est imposé d’emblée comme l’un des piliers de l’équipe d’Amorim.

Déjà l’an dernier, à vrai dire, Rabiot figurait constamment parmi les joueurs les plus importants de l’AC Milan, Allegri ayant vivement souhaité sa venue. 

Une histoire qui se répète, même si le changement d’entraîneur avait suscité de très légers doutes quant à sa capacité à maintenir son niveau de performance. Mais les chiffres montrent que le milieu de terrain français est vraiment trop important pour cet AC Milan. 



  • Rabiot MilanGetty Images

    LE MEILLEUR RABIOT DE TOUS LES TEMPS ?

    Commençons par les chiffres. Rabiot a disputé 9 matches entre le championnat et la Ligue Europa : ses statistiques affichent 4 buts et 4 passes décisives. En pratique, lors de presque chaque match disputé (l’ancien joueur de la Juventus en a joué 3 sur 9 en débutant sur le banc), il a été impliqué sur un but. C’est tout simplement l’expression la plus aboutie d’une domination technique et physique sans égale en Serie A. Rabiot est le partenaire idéal de Modric, par son volume de course, le timing de ses projections et ses qualités dans le dernier tiers adverse. Mais ce n’est pas seulement sur le plan technique qu’Adrienne se distingue.

  • AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Un leader technique, mais pas seulement

    En effet, Rabiot s’affirme comme un leader sur le plan technique autant que par son caractère. C’est lui qui, après le match contre l’Atalanta, a rappelé ses coéquipiers à l’ordre en soulignant que l’AC Milan ne pouvait pas se permettre de telles absences. 

    Nous avons réalisé une très belle première période, puis, étrangement, nous avons perdu le fil du match après la pause. C’est un problème : quand on joue une première période de ce niveau, on ne peut pas livrer une seconde période comme celle-là. Nous avons effectué beaucoup de changements, mais, selon moi, ceux qui entrent en jeu doivent en faire davantage et bien entrer dans le match. Quoi qu’il en soit, ce sont 3 points très importants et nous sommes contents.

    Des propos assez durs, mais qui montrent à quel point Rabiot a fait évoluer la mentalité d’un club qui doit aborder chaque match pour le gagner. 

  • Rabiot MilanGetty Images

    LE CONTRAT DE RABIOT : IL EXPIRE EN 2028, MAIS…

    L’un des sujets, désormais, est son avenir. Soyons clairs d’emblée : son contrat expire en 2028, avec une option qui pourrait le prolonger jusqu’en 2029. Pourtant, l’AC Milan envisage déjà une prolongation pour le lier au club jusqu’en 2030 au moins, quand Rabiot aura 35 ans. 

    Un signe de confiance envers un joueur qui a souvent changé de club, mais qui a peut-être trouvé son point de chute définitif. 

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Négociation prévue

    C’est pourquoi, aujourd’hui, le club de Gerry Cardinale a sur la table l’idée de prolonger le contrat de Rabiot au plus vite. Des premiers échanges ont déjà eu lieu. Son salaire actuel avoisine les 5 millions d’euros, l’un des plus élevés à l’AC Milan. Un accord pourrait être trouvé facilement, voire avant la fin de l’année : l’AC Milan veut s’assurer de conserver son leader au milieu de terrain et dans le vestiaire. 

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