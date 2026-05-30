Goal.com
En directBillets
Live Scores, Stats, and the Latest News
LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images
Daniel Buse

Traduit par

Dès son premier match, il a commis le « péché capital » par excellence : lorsque Luis Enrique a essuyé un échec retentissant à l'AS Rome

Serie A
Roma
FEATURES
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Arsenal
Ligue des Champions

Grâce à un style de jeu parfois spectaculaire, Luis Enrique s’est imposé comme un entraîneur couronné de succès au PSG. Samedi, il aura l’occasion de défendre son titre en Ligue des champions. Toutefois, il n’avait pas réussi à s’imposer lors de son premier grand poste d’entraîneur.

Le talent de Luis Enrique ne faisait aucun doute : entre 1991 et 1996, il a disputé plus de 150 matches en attaque pour le Real Madrid, avant de devenir l’un des rares joueurs à rejoindre directement le FC Barcelone, le grand rival du Real. Il y confirme son talent, dispute plus de 200 matchs et remporte plusieurs titres avant de raccrocher les crampons en 2004. 

Quatre ans plus tard, fort de cette expérience, il se tourne vers l’entraînement. Il prend les commandes de la réserve du FC Barcelone en remplaçant Pep Guardiola, fraîchement promu chez les professionnels. Le poste de l’ambitieux Luis Enrique est précisément celui occupé par Guardiola, mais sa nomination est constamment repoussée : les succès du technicien catalane ne lui laissent pas de place. 

  • Lorsque Guardiola envisagea de partir à l’été 2011 avant de finalement rester, Luis Enrique tira le bilan de sa propre situation : il annonça son départ, et les clubs se disputèrent les services du « prochain Guardiola ». À l’été 2011, âgé de 41 ans, il opte pour l’AS Rome afin de débuter comme entraîneur principal. Le mariage ne sera pas idyllique : au bout d’une saison, toutes les parties constatent que l’entente n’est pas parfaite. 

    • Publicité
  • THOMAS DIBENEDETTO LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images

    Luis Enrique a pu constituer une équipe de la Roma

    Malgré une sixième place la saison précédente, la Roma, désormais propriété de l’Américain Thomas DiBenedetto, disposait d’un budget transfert de 90 millions d’euros pour permettre à Luis Enrique de briguer un titre. Luis Enrique en a profité pour recruter : Maarten Stekelenburg (Ajax), José Ángel (Gijón), Gabriel Heinze (Marseille), Simon Kjaer (Wolfsburg), Erik Lamela (River Plate), Miralem Pjanic (Lyon), Bojan Krkic (Barcelone), Dani Osvaldo (Espanyol) et Fabio Borini (Parme) sont arrivés dans la Ville éternelle, formant ainsi un effectif presque entièrement renouvelé autour des légendes Francesco Totti et Daniele De Rossi. 

  • LUIS ENRIQUE ROMA Getty Images

    Luis Enrique veut reproduire le système du Barça

    Une « nouvelle recrue » n’a toutefois pas été très bien accueillie par les supporters de la Roma : Luis Enrique avait fait venir l’ancien joueur du Barça Ivan de la Peña comme entraîneur adjoint – et celui-ci avait justement été sous contrat avec la Lazio pendant quatre ans, ce que les supporters des Giallorossi étaient loin d’avoir oublié. Peu perturbé par ces réserves, Luis Enrique se concentrait sur son projet sportif. Son groupe, encore en rodage après une préparation estivale écourtée, peinait toutefois à assimiler ses principes. L’ancien coach du Barça réclamait ce qu’il avait défendu au temps d’apogée du tiki-taka : une possession étouffante et un contre-pressing immédiat en cas de perte de balle. 

    « De Rossi est venu dans mon bureau et m’a dit : “Il développe tellement de nouveaux concepts que j’ai l’impression de n’avoir jamais joué au football” », rapporte Walter Sabatini, le directeur sportif de la Roma, dans le quotidien sportif espagnol AS, pour illustrer l’impact du travail de Luis Enrique. Problème : les résultats tardaient à venir. La dernière sortie amicale contre le FC Valence s’est conclue par un 0-3, et une semaine plus tard la Roma devait déjà défier le Slovan Bratislava en tour préliminaire d’Europa League. 

  • LUIS ENRIQUE FRANCESCO TOTTI ROMA Getty Images

    À l’AS Rome, Luis Enrique devra composer avec l’ombre tutélaire de Francesco Totti, dont la présence éclipsera tous les autres sujets.

    « À la Roma, une règle est non négociable : qui s’en prend à Totti commet un péché mortel ; qui doute de lui signe son arrêt de mort », assène Sabatini, quelques années plus tard, au sujet de l’épisode slovaque. Luis Enrique l’avait pourtant laissé sur le banc, conscient de la tempête médiatique qui s’ensuivrait. Les supporters giallorossi, consternés, se sont sentis abasourdis après la défaite 0-1, malgré l’entrée en jeu de leur capitaine en seconde période. « En le laissant sur le banc, il creusait sa propre tombe », assène Sabatini. 

    Luis Enrique avait pris une décision purement sportive. « C’était d’une cohérence brutale », analysait l’ancien directeur sportif. Ce que le coach avait toutefois sous-estimé, c’était la violence des critiques qui ont précédé le premier match de championnat. En conférence de presse, tous les sujets revenaient à Totti ; Luis Enrique a d’abord répondu avec courtoisie, bien que la rumeur ait aussitôt fait état de tensions entre le nouvel entraîneur et la légende giallorossa : « Francesco est un joueur que j’apprécie et que je respecte. Je n’ai eu de conflit avec personne », a-t-il rapidement déclaré. 

  • La saison de la Roma n'a jamais vraiment pris son envol.

    Lors du match retour contre Bratislava, l’entraîneur titularise sa star avant de le remplacer à la 74^e minute, alors que le score est de 1-0 suite à une passe décisive de Totti. Le Slovan égalise tardivement, et la Roma dit rapidement adieu à ses espoirs de titre dans cette première compétition. En Serie A, l’équipe ne décroche aucune victoire lors des trois premières journées, malgré les 90 minutes jouées par Totti. Une évidence s’imposait : Luis Enrique ne disposait pas de l’effectif requis pour concrétiser le projet « BarcaRoma » imaginé par les supporters et les observateurs. En fin de saison, la Roma pointait en moyenne au deuxième rang de la possession de balle, derrière la Juventus, sans pour autant transformer cet avantage en occasions franches. Et l’entraîneur refusait d’ajuster son système. 

    La Roma, qui n’a jamais vraiment décollé, a finalement terminé à la septième place du classement. La défiance des supporters, déçus par le manque d’appui inconditionnel à leur idole, s’est muée en tensions autour du domicile de l’entraîneur. « Il ne pouvait pas accepter cela. Il a quitté le club, épuisé, et a pris une année sabbatique », se souvient Sabatini. Juste avant la dernière journée de Serie A, Luis Enrique a démissionné. Ce que l’entraîneur réussira ensuite au FC Barcelone, en sélection espagnole puis au Paris Saint-Germain – marier ses principes à un jeu à la fois efficace et spectaculaire – n’a pas pris à l’AS Rome. Pour les supporters giallorossi, ce départ au bout d’un an a conclu une expérience entamée par un « péché capital » à Bratislava. 

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS