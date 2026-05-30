Dès son premier match, il a commis le « péché capital » par excellence : lorsque Luis Enrique a essuyé un échec retentissant à l'AS Rome

Lors du match retour contre Bratislava, l’entraîneur titularise sa star avant de le remplacer à la 74^e minute, alors que le score est de 1-0 suite à une passe décisive de Totti. Le Slovan égalise tardivement, et la Roma dit rapidement adieu à ses espoirs de titre dans cette première compétition. En Serie A, l’équipe ne décroche aucune victoire lors des trois premières journées, malgré les 90 minutes jouées par Totti. Une évidence s’imposait : Luis Enrique ne disposait pas de l’effectif requis pour concrétiser le projet « BarcaRoma » imaginé par les supporters et les observateurs. En fin de saison, la Roma pointait en moyenne au deuxième rang de la possession de balle, derrière la Juventus, sans pour autant transformer cet avantage en occasions franches. Et l’entraîneur refusait d’ajuster son système.

La Roma, qui n’a jamais vraiment décollé, a finalement terminé à la septième place du classement. La défiance des supporters, déçus par le manque d’appui inconditionnel à leur idole, s’est muée en tensions autour du domicile de l’entraîneur. « Il ne pouvait pas accepter cela. Il a quitté le club, épuisé, et a pris une année sabbatique », se souvient Sabatini. Juste avant la dernière journée de Serie A, Luis Enrique a démissionné. Ce que l’entraîneur réussira ensuite au FC Barcelone, en sélection espagnole puis au Paris Saint-Germain – marier ses principes à un jeu à la fois efficace et spectaculaire – n’a pas pris à l’AS Rome. Pour les supporters giallorossi, ce départ au bout d’un an a conclu une expérience entamée par un « péché capital » à Bratislava.