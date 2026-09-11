Como a marqué son tout premier match de Ligue des champions par une superbe victoire 4-1 contre le RB Leipzig à domicile. Cette rencontre historique a eu lieu au Stadio Sinigaglia récemment rénové, modernisé cet été afin de répondre aux exigences strictes de l’UEFA.

Fait remarquable, les quatre buts des Lariani ont été inscrits par des joueurs qui ont aidé le club à décrocher son statut européen dans l’élite la saison dernière. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao et le remplaçant Maxi Perrone ont tous trouvé le chemin des filets pour couronner des débuts de rêve sur la scène continentale.

Andrija Maksimovic a inscrit un spectaculaire but de consolation pour Leipzig, mais cela n’a guère atténué les célébrations pleines de joie. Le club italien a largement dominé les débats devant ses supporters passionnés.