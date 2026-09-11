Getty Images Sport
Traduit par
« Des soirées comme celle-ci, c’est pour ça que je suis resté ! » - Nico Paz réagit à la victoire historique 4-1 de Côme contre le RB Leipzig en Ligue des champions
Comment Côme est entré dans l'histoire de la Ligue des champions
Como a marqué son tout premier match de Ligue des champions par une superbe victoire 4-1 contre le RB Leipzig à domicile. Cette rencontre historique a eu lieu au Stadio Sinigaglia récemment rénové, modernisé cet été afin de répondre aux exigences strictes de l’UEFA.
Fait remarquable, les quatre buts des Lariani ont été inscrits par des joueurs qui ont aidé le club à décrocher son statut européen dans l’élite la saison dernière. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao et le remplaçant Maxi Perrone ont tous trouvé le chemin des filets pour couronner des débuts de rêve sur la scène continentale.
Andrija Maksimovic a inscrit un spectaculaire but de consolation pour Leipzig, mais cela n’a guère atténué les célébrations pleines de joie. Le club italien a largement dominé les débats devant ses supporters passionnés.
- Getty Images Sport
Paz satisfait de sa décision de transfert
L'ancien espoir du Real Madrid, Paz, a été au cœur du succès de Côme et a exprimé son immense joie après le coup de sifflet final. L'international argentin a refusé la possibilité de partir ailleurs durant l'été, insistant sur le fait que des soirées comme celle-ci justifient son choix.
« C’était une soirée historique, nous avons fait un match incroyable, nous étions très enthousiastes à l’idée de jouer ce match et nous sommes vraiment heureux », a déclaré Paz à Sky Sport Italia. « C’est pour des soirées comme celle-ci que je voulais rester, je savais que c’est ici que je progresserais le plus, et je suis vraiment satisfait de ma décision. J’ai fait le bon choix. »
Baturina brille sur la scène européenne
L’événement était d’autant plus remarquable que de nombreux joueurs de Côme disputaient leurs toutes premières apparitions en compétition européenne. Malgré leur manque d’expérience au plus haut niveau, les hôtes ont refusé d’être intimidés par l’ampleur du tournoi. Baturina a été particulièrement salué après avoir ouvert le score et délivré une passe décisive cruciale.
« Baturina est un joueur incroyable, il a vu de quel espace il disposait pour faire mal à Leipzig et il a fait un travail remarquable », a noté Paz.
Il a ajouté : « Nous avons dû davantage défendre en seconde période, car nous menions 3-1. Je ne sais pas où j’ai trouvé l’énergie dans les dernières minutes pour cette passe décisive, mais je suis allé la chercher au fond de moi ! »
- Getty Images Sport
Porte-drapeau de l’Italie
Le triomphe éclatant de Côme ressort encore davantage au vu des difficultés européennes de ses rivaux nationaux. Le club a été la seule équipe italienne à enregistrer une victoire lors de la 1re journée de la Ligue des champions.
Alors que les poids lourds que sont l'Inter et Naples ont tous deux subi des défaites décevantes, la Roma a été tenue en échec sur le score de 1-1 contre Fenerbahce. Cela rend la victoire retentissante de Côme face à des habitués des campagnes européennes comme Leipzig d'autant plus impressionnante.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles