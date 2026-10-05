« Des sensations merveilleuses » : Dani Olmo revient sur son départ courageux de Barcelone avant un retour émouvant en Croatie

Pour la plupart des joueurs, un déplacement international à Split ne représente qu’un match de plus dans un calendrier chargé, mais pour Olmo, le choc de mardi est un retour vers l’endroit où son identité professionnelle s’est forgée. Après avoir quitté le centre de formation de Barcelone en 2014 pour rejoindre l’académie du Dinamo Zagreb, le meneur de jeu a gravi les échelons avant de s’imposer en équipe première entre 2015 et 2020, inscrivant 34 buts en 124 apparitions toutes compétitions confondues.

« Ce sera un match très spécial pour moi. J’ai passé six ans de ma vie ici et c’est un pays qui m’a presque tout donné en tant que footballeur et en tant que personne. Ce sont des sentiments très merveilleux », a expliqué Olmo.