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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

« Des sensations merveilleuses » : Dani Olmo revient sur son départ courageux de Barcelone avant un retour émouvant en Croatie

D. Olmo
Dinamo Zagreb
Espagne
FC Barcelone
Croatie vs Espagne
Croatie
UEFA Nations League A
LaLiga

Dani Olmo se prépare à des retrouvailles chargées d’émotion alors que l’Espagne se déplace pour affronter la Croatie dans un match qui revêt une profonde signification personnelle pour le meneur de jeu. L’ancien produit du centre de formation de Barcelone a pris un pari énorme pour sa carrière il y a dix ans, en quittant La Masia pour trouver sa voie dans les Balkans.

  • Un retour en terrain connu pour la star espagnole

    Pour la plupart des joueurs, un déplacement international à Split ne représente qu’un match de plus dans un calendrier chargé, mais pour Olmo, le choc de mardi est un retour vers l’endroit où son identité professionnelle s’est forgée. Après avoir quitté le centre de formation de Barcelone en 2014 pour rejoindre l’académie du Dinamo Zagreb, le meneur de jeu a gravi les échelons avant de s’imposer en équipe première entre 2015 et 2020, inscrivant 34 buts en 124 apparitions toutes compétitions confondues.

    « Ce sera un match très spécial pour moi. J’ai passé six ans de ma vie ici et c’est un pays qui m’a presque tout donné en tant que footballeur et en tant que personne. Ce sont des sentiments très merveilleux », a expliqué Olmo.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Retour sur le pari d’une vie

    La décision de quitter la célèbre académie de Barcelone à seulement 16 ans était considérée à l'époque comme un risque important, pourtant Olmo reste convaincu qu'elle a été le catalyseur de sa réussite actuelle. Ce pari calculé s'est avéré payant, ouvrant la voie à un transfert très médiatisé au RB Leipzig en 2020, où il est resté jusqu'en 2024, avant de boucler un retour triomphal chez lui, à Barcelone. Depuis son retour chez les géants catalans, le meneur de jeu a remporté deux titres de Liga et une Coupe du Roi, inscrivant 20 buts en 96 apparitions.

    « Chacun a sa propre histoire et ses propres raisons, pour moi, ce qui m'a amené à prendre la décision de venir au Dinamo, c'était l'intérêt qu'ils avaient à me faire venir, la vision qu'ils avaient pour moi. C'était l'un des meilleurs moments que j'ai vécus dans ma carrière », a déclaré Olmo.

  • Se préparer à l’ambiance à Split

    Sur la route de l’Espagne se dresse une redoutable équipe de Croatie, portée par l’un des publics les plus passionnés du football mondial. Les visiteuses abordent ce choc en tête de leur groupe de Ligue des nations avec un parcours parfait de neuf points, après avoir déjà balayé la Croatie 4-1 à Séville lors du match aller. En revanche, la Croatie occupe la troisième place avec trois points, derrière l’Angleterre, deuxième, qui en compte six.

    « C’est un public qui pousse énormément et accompagne beaucoup ses joueuses. Ce ne sera pas un match facile, mais nous y sommes préparées », a prévenu la milieu de terrain. Ses coéquipières compteront sur sa connaissance approfondie de l’environnement local pour tenter d’obtenir un résultat capital.

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    Les éloges pour Lamine Yamal

    Au-delà de son histoire personnelle avec la Croatie, Olmo a également pris le temps d’évoquer l’ascension fulgurante de son coéquipier Lamine Yamal. Le nommé au Ballon d’Or a poursuivi son impressionnante forme durant la trêve internationale en cours, se montrant décisif à chaque match avec l’Espagne, en marquant lors de la victoire 3-2 contre l’Angleterre, en signant un doublé et une passe décisive face à la Croatie, puis en ajoutant un autre but lors du succès 3-1 contre la République tchèque.

    « Après chaque match, il paraît meilleur et plus mature. En ce début de saison, il nous aide dans le jeu et il marque aussi. C’est un joueur très important, à la fois au Barça et en équipe nationale d’Espagne », a déclaré Olmo.

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