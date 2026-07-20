Lors de la cérémonie de clôture, alors que Rodri, le capitaine de l’équipe d’Espagne, recevait le trophée de la Coupe du monde, le président américain a manifesté peu d’empressement à quitter le podium.
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Des scènes pour le moins étranges ! Le président américain Donald Trump s'impose au premier plan lors de la cérémonie de remise des trophées à l'Espagne, vainqueur de la Coupe du monde
Dans un premier temps, les Ibériques semblent patienter, espérant que Donald Trump quitte la pelouse. Devant l’immobilisme du président américain, Rodri finit par soulever la Coupe du monde sous les ovations, ignorant la présence de l’hôte indésirable.
Finalement, le président de la FIFA Gianni Infantino, qui avait déjà laissé le terrain au tout nouveau champion du monde après la remise des médailles, a invité Trump à quitter le podium. Souriant, il s’est approché du président américain et l’a conduit à s’éloigner.
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Thomas Müller formule une critique discrète à l'égard de Donald Trump
Thomas Müller a adressé une critique mesurée à l’égard de l’intervention de Donald Trump. En tant qu’expert pour MagentaTV, l’ancien international allemand a regretté que l’instant de la remise du trophée doive appartenir exclusivement aux vainqueurs.
« Je ne souhaite pas, à présent, placer le président américain au centre d’une Coupe du monde de football. Il s’en charge déjà suffisamment lui-même. Nous n’avons donc pas besoin de lui offrir une tribune supplémentaire », a déclaré Müller.
L’année dernière déjà, lors de la Coupe du monde des clubs, Trump avait suscité de nombreuses critiques en adoptant un comportement similaire lors de la cérémonie de remise des prix. À l’époque également, il n’avait dans un premier temps pas quitté la scène lors des célébrations du Chelsea FC.
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Donald Trump a été sifflé par les spectateurs lors de la finale de la Coupe du monde.
Dès la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, des sifflets ont accueilli le président américain au MetLife Stadium d’East Rutherford. C’était sa première apparition dans un stade, à l’occasion du 104e et dernier match du tournoi disputé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En loge, il était assis entre son épouse Melania et Infantino.
Même s’il avait évité les stades pendant plus de six semaines, Trump avait longtemps fait parler de lui en raison du scandale lié à la suspension levée de l’attaquant américain Folarin Balogun. Il avait appelé Infantino pour lui demander d’annuler le carton rouge. La commission disciplinaire de la FIFA avait effectivement suspendu la sanction avec sursis. Une vague d’indignation a suivi ; Balogun a bien joué lors des huitièmes de finale contre la Belgique, mais les États-Unis ont perdu sur un score sans appel (1-4).
Deux jours avant la finale Argentine-Espagne, il avait déjà commenté la Coupe du monde depuis la Trump Tower à New York : « Je pensais que nous n’étions pas un pays de football. Il s’est avéré que nous en sommes un. Je pense que cela va rester ainsi », a-t-il affirmé, avant d’évoquer sans détour la prochaine candidature américaine pour l’événement. « Cette Coupe du monde a connu un tel succès que nous devrions tout simplement choisir à nouveau les États-Unis », a-t-il ajouté : « Cette fois-ci, nous laisserons le Mexique et le Canada de côté. »
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