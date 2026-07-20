Dès la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, des sifflets ont accueilli le président américain au MetLife Stadium d’East Rutherford. C’était sa première apparition dans un stade, à l’occasion du 104e et dernier match du tournoi disputé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En loge, il était assis entre son épouse Melania et Infantino.

Même s’il avait évité les stades pendant plus de six semaines, Trump avait longtemps fait parler de lui en raison du scandale lié à la suspension levée de l’attaquant américain Folarin Balogun. Il avait appelé Infantino pour lui demander d’annuler le carton rouge. La commission disciplinaire de la FIFA avait effectivement suspendu la sanction avec sursis. Une vague d’indignation a suivi ; Balogun a bien joué lors des huitièmes de finale contre la Belgique, mais les États-Unis ont perdu sur un score sans appel (1-4).

Deux jours avant la finale Argentine-Espagne, il avait déjà commenté la Coupe du monde depuis la Trump Tower à New York : « Je pensais que nous n’étions pas un pays de football. Il s’est avéré que nous en sommes un. Je pense que cela va rester ainsi », a-t-il affirmé, avant d’évoquer sans détour la prochaine candidature américaine pour l’événement. « Cette Coupe du monde a connu un tel succès que nous devrions tout simplement choisir à nouveau les États-Unis », a-t-il ajouté : « Cette fois-ci, nous laisserons le Mexique et le Canada de côté. »