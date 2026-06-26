« Des scènes comme celles-ci sont inhabituelles » : Manuel Neuer est devenu méconnaissable aux yeux d’une légende de la DFB

Les matchs de Coupe du monde disputés jusqu’ici par l’équipe d’Allemagne – contre Curaçao (7-1), la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Équateur (1-2) – ne permettent pas de juger son niveau : « Il n’y a pratiquement pas eu de tirs sur son but. Et ceux qui ont été tentés étaient faciles à arrêter. » Neuer, qui a déjà encaissé quatre buts mais n’a arrêté que trois ballons, semble « encore un peu timide ».

Angerer pointe notamment le malentendu avec Jonathan Tah face à l’Équateur : « De telles situations ne sont pas dans l’ADN de Neuer. » Sur le deuxième but encaissé, « il a été trop hésitant ; il aurait sans doute dû repousser le ballon des poings. »