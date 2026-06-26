Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Manuel NeuerGetty Images

Traduit par

« Des scènes comme celles-ci sont inhabituelles » : Manuel Neuer est devenu méconnaissable aux yeux d’une légende de la DFB

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
M. Neuer

Selon Nadine Angerer, gardienne emblématique de l’équipe d’Allemagne, Manuel Neuer a perdu de son aura passée.

« Le Manuel Neuer que nous connaissons au Bayern et lors des précédents matchs de l'Allemagne n'est pas dans les buts en ce moment », a écrit la double championne du monde dans sa chronique pour le portail d'actualités t-online : « Il n'arrive tout simplement pas à trouver ses marques dans ce tournoi. »

  • Les matchs de Coupe du monde disputés jusqu’ici par l’équipe d’Allemagne – contre Curaçao (7-1), la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Équateur (1-2) – ne permettent pas de juger son niveau : « Il n’y a pratiquement pas eu de tirs sur son but. Et ceux qui ont été tentés étaient faciles à arrêter. » Neuer, qui a déjà encaissé quatre buts mais n’a arrêté que trois ballons, semble « encore un peu timide ».

    Angerer pointe notamment le malentendu avec Jonathan Tah face à l’Équateur : « De telles situations ne sont pas dans l’ADN de Neuer. » Sur le deuxième but encaissé, « il a été trop hésitant ; il aurait sans doute dû repousser le ballon des poings. »

    • Publicité
Coupe du monde
Allemagne crest
Allemagne
ALM
team-logo
À déterminer
À déterminer