Le journal précise toutefois qu’il ne peut, pour l’instant, vérifier ces spéculations. La raison : le site El Mala bloquerait toutes les demandes.

Selon Sky, la direction du Borussia de Cologne aurait déjà transmis au Borussia Dortmund des conditions-cadres concrètes pour une éventuelle transaction. Selon certaines sources, les responsables du BVB connaîtraient déjà tous les détails concernant le salaire, une éventuelle prime à la signature ainsi que les modalités du transfert. Une avancée rapide dans les négociations semble toutefois peu probable.