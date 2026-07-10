Selon le quotidien allemand Express, le jeune joueur de 19 ans et sa mère, qui lui sert de conseillère, sont tous deux favorables à un transfert vers les « Schwarzgelben ». Toutefois, le dossier pourrait échouer en raison des exigences financières élevées du club de Cologne.
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Des rumeurs fracassantes circulent ! Le BVB aurait trouvé un accord pour le transfert d’une étoile montante de la Bundesliga
Le journal précise toutefois qu’il ne peut, pour l’instant, vérifier ces spéculations. La raison : le site El Mala bloquerait toutes les demandes.
Selon Sky, la direction du Borussia de Cologne aurait déjà transmis au Borussia Dortmund des conditions-cadres concrètes pour une éventuelle transaction. Selon certaines sources, les responsables du BVB connaîtraient déjà tous les détails concernant le salaire, une éventuelle prime à la signature ainsi que les modalités du transfert. Une avancée rapide dans les négociations semble toutefois peu probable.
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Quelle est la somme réclamée par le FC Cologne pour le transfert de Said El Mala ?
Cette situation s'explique par les exigences financières considérables du club de Cologne. Pour libérer l'attaquant de 19 ans de son contrat, valable jusqu'au 30 juin 2030, le 1. FC Cologne exige une somme totale d'environ 50 millions d'euros, primes liées aux résultats comprises.
Un tel montant dépasserait largement le précédent record de transfert interne du BVB et suscite une réticence palpable au sein de la direction de Dortmund.
Si l’intérêt pour l’ailier rapide reste intact, des doutes subsistent en interne sur la viabilité économique et sportive d’une telle opération. Le joueur, lui, continue d’espérer un rapprochement et un dialogue ouvert entre les deux clubs.
Said El Mala s’est imposé comme la révélation de la Bundesliga.
Avec 13 buts et 5 passes décisives lors de sa première saison en Bundesliga, El Mala s'est immédiatement imposé comme l'un des talents les plus convoités du football allemand.
Des performances qui ont rapidement alerté les plus grands clubs nationaux et internationaux. Récemment, on a appris que la mère du joueur aurait rejeté les approches des formations anglaises.
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