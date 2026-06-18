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England fans DallasGetty
Thomas Hindle

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Des rodéos enflammés aux refrains d’Oasis entonnés sous des chapeaux de cow-boy, les supporters anglais en terre texane ont pleinement adopté la culture locale

FEATURES
Analysis
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
Angleterre vs Croatie
Croatie
Angleterre vs Ghana
Ghana

Les supporters anglais ont fait le voyage jusqu’au Texas pour le match d’ouverture des Three Lions en Coupe du monde. Sur place, ils ont découvert les rodéos, les pick-up, les chapeaux de cow-boy, les sessions de chant collectif sur Oasis, et une expérience de compétition totalement inédite.

DALLAS — Un rodéo offre généralement un tableau familier : accent du Sud, piétinement des vaches sur la terre battue, musique country à plein volume, chapeaux de cow-boy, bière locale bon marché et nourriture en abondance. 

Mais, mardi soir, quelques minutes aussi brèves qu’étonnantes ont suffi pour que les supporters anglais s’approprient l’endroit. Le twang s’est tu, remplacé par Neil Diamond. Une version approximative de « Sweet Caroline », l’hymne officieux des (nombreux) exploits souvent infructueux de l’Angleterre en tournoi, a retenti. 


Le calme est revenu, et la normale a repris ses droits. Tel est souvent le sort des rendez-vous anglais à Dallas. Lieu au parfum le plus stéréotypiquement américain qui soit, adopté sans réserve par les fans britanniques. Pourtant, l’image des supporters anglais en déplacement est souvent teintée de négativité. Mais cette Coupe du monde au style résolument américain offre aux voyageurs un séjour on ne peut plus local. 

« J’ai loué un énorme pick-up [Dodge] Ram de 2,5 litres. C’est le plus gros que j’aie jamais vu. Je me balade donc avec ça dans le Texas. Ça m’a vraiment, vraiment donné l’impression d’être en Amérique », déclare Howard Taylor, un supporter anglais de premier plan, à GOAL, lors d’une brève pause dans un salon de plage à Galveston. 



Les grands tournois sont pourtant souvent un casse-tête logistique pour les supporters itinérants : ils se déroulent généralement dans des zones restreintes, avec un « port d’attache » et des déplacements courts. Aux États-Unis, la donne est différente : les trois matchs de poule de l’Angleterre se jouent à Dallas, Boston et New York, soit près de 2 000 miles au compteur dès la phase de groupes. Un casse-tête pour le supporter occasionnel, mais une véritable virée estivale pour les plus fidèles.

« Le voyage a été assez long », explique Taylor. « Je suis arrivé aux États-Unis le 21 mai, et je ne compte pas repartir avant que l’Angleterre ne perde ; j’ai donc réservé un vol au départ de New York, quelques jours après la finale. » 

Taylor a transformé l’événement en longues vacances : arrivé fin mai à Orlando avec ses enfants et ses petites-filles, il prévoyait initialement d’y rester dix-sept jours, avant de s’offrir un aller-retour express à Leipzig pour voir son club de cœur, Crystal Palace, remporter la Ligue des conférences de l’UEFA. Un détour qui a surpris les agents de l’immigration américaine, peu familiers d’une telle passion footballistique.

« Ils ne comprenaient pas pourquoi j’avais quitté le pays pendant 60 heures pour revenir avec un simple sac à dos. À l’entrée de la salle d’interrogatoire, les agents étaient perplexes. Heureusement, l’officier en charge était supporter de l’Atlético de Madrid et, voyant mon maillot de Crystal Palace, il a immédiatement saisi ma passion », raconte Taylor.

Key Largo, Key West, Miami, Galveston puis Dallas : le périple se poursuit, pick-up en convoi, avec des escales prévues pour s’imprégner de l’histoire texane avant de remonter vers New York et Boston. 

Toronto est la prochaine étape prévue pour les seizièmes de finale, mais il est prêt à rebooker pour Miami si le tirage l’exige. Il lui reste ensuite à planifier son vol retour, après la finale.

« C’est dingue, non ? », lance Taylor en riant.

On pourrait dire les choses ainsi. Son parcours est pour le moins atypique. Pour son premier déplacement avec les Three Lions, il s’est rendu à Munich et a assisté à la victoire 5-1 sur l’Allemagne. En pleine procédure de divorce, il cherchait un exutoire et s’est inscrit au England Supporters’ Travel Club. Depuis 2007, il n’a manqué qu’un seul match à l’extérieur et dispute aujourd’hui sa sixième Coupe du monde. Taylor s’est forgé une solide réputation. 

Il a notamment remporté un quiz « Lockdown » sur Zoom face au sélectionneur de l’époque, Gareth Southgate, et, lors de l’Euro 2012, il s’est déguisé en Fred Flintstone pour charger, en costume complet, un cordon de 150 policiers anti-émeutes.

« J’ai survécu pour raconter l’histoire », assure-t-il avec un sourire. 

  • Tanya and JoshTanya Sweeney

    Un accueil à la texane

    Il n’est pas le seul dans cette aventure. Pour Tanya Sweeney, ce périple outre-Manche est avant tout un moyen de renforcer le lien avec son fils. Il y a onze ans, elle devenait mère célibataire de l’adolescent de 18 ans qu’il est aujourd’hui. À l’époque, ils vivaient hors du Royaume-Uni, mais ont tout de même acquis des places pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, sans compter les frais. Au fil de ses déplacements, on lui a suggéré qu’elle pourrait trouver des billets plus abordables. 

    « Cela s’est transformé en une sorte de passe-temps que Josh, mon fils, et moi partageons », explique-t-elle. « Je ne l’emmènerais pas faire du paintball ou des activités du genre. Je ne pourrais imaginer pire. » 

    Depuis, ce duo mère-fils a entamé une véritable tournée internationale : les confins de l’Europe, puis l’Allemagne lors de l’Euro 2024, et cet été, les États-Unis. Sur le terrain comme en tribune, ces expéditions allient football et vacances. 

    Au programme : rodéo à Dallas, escale à Martha’s Vineyard, et concert du groupe des années 80 The Human League au Radio City Music Hall de New York. Si elle connaît déjà les États-Unis, le pays conserve une aura particulière, et l’occasion fait le larron pour prolonger les vacances.  

    « Dallas est une nouveauté pour moi, tout comme Boston, où je n’ai jamais mis les pieds. J’ai hâte de découvrir ces villes, mais, au fond, peu importe la destination : j’ai surtout hâte de vivre ce périple », conclut Sweeney.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Le contexte complexe du football américain

    Il est évident que se rendre aux États-Unis en 2026 pour la Coupe du monde posera quelques défis. L’histoire montre que cet événement met en lumière à la fois les atouts et les zones d’ombre du pays hôte, et la perception actuelle des États-Unis est, force est de le constater, très partagée. Certains observateurs sont parfaitement conscients des enjeux sociopolitiques qui pourraient éclipser le tournoi. 

    « Il faut faire preuve de discernement et essayer de ne froisser personne ; vous savez, je suis très prudent. Je n’ai rien publié depuis mon arrivée ici », ajoute Taylor.

    D’autres s’en soucient moins.

    « On parle beaucoup de la situation politique. Les gens disent : “Je n’arrive pas à croire que ça se passe là-bas”, “Pourquoi voudrais-tu aller aux États-Unis ?” et “Fais attention à l’ICE”. Mais j’ai beaucoup voyagé aux États-Unis, et pour être honnête, ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit », explique Sweeney.

    Pour eux, la situation est tout sauf inhabituelle.

    « Je choisis des hôtels centraux, donc je paie un peu plus cher pour être en ville, et je fais attention aux quartiers où je marche ou où je sors ; je prends aussi des Uber. Mais j’applique exactement la même démarche ici », conclut Sweeney.

  • BBQ signTom Hindle

    Le coût de soutenir l'Angleterre

    Sur le plan financier, Taylor a eu la bonne idée de s’intégrer au « England Traveling Supporters’ Group ». Grâce à ce statut, il a obtenu des billets préférentiels attribués par la FIFA. Si l’Angleterre atteint la finale, il aura déboursé un peu moins de 600 dollars au total, et il est remboursé pour chaque match où les Three Lions ne sont pas en lice. 

    De son côté, Sweeney a dû débourser : entre les places, l’hébergement et les frais de déplacement, elle a déjà investi un peu moins de 30 000 dollars (précisant au passage qu’elle voyageait en classe affaires), et elle évalue à environ 5 000 livres sterling le budget nécessaire pour la nourriture et les boissons. 

    « Je ne vais pas faire n’importequoi. Je mangerai au restaurant quand j’en aurai envie. Je fais très attention à ma santé. Je suis coach sportive et j’aime garder la ligne, donc je ne vais pas passer cinq semaines à me gaver de hamburgers tout le temps, parce que je veux rester mince », explique Sweeney. 

    Reste à savoir où, précisément, elle trouvera une cuisine diététique au Texas.

    « De temps en temps, il m’arrive de prendre une salade chez 7-Eleven », ajoute-t-elle. 

  • England fans 2Getty

    Dans un décor d’Oasis et sous les chapeaux de cow-boy, la rencontre s’est conclue par une victoire 4-2.

    Sweeney, Taylor et des milliers d’autres supporters ont afflué au Texas en début de semaine.

    Quarante-huit heures avant le coup d’envoi, Arlington affichait un calme inquiétant. Sur la rue principale – deux bars à barbecue, quelques sports bars, un café et l’hôtel de ville – le silence dominait. Quelques accents flotaient dans l’air, et c’était tout. L’éloignement du stade de Dallas, comme c’est souvent le cas aux États-Unis, n’arrangeait rien : l’endroit est en réalité une pièce du vaste puzzle de l’étalement urbain texan. 

    Mais, au fil de la journée suivante, les conversations se sont animées. Des maillots de l’Angleterre ont commencé à faire leur apparition, arborant les noms des joueurs actuels et des légendes du passé : Kane, Beckham, Bellingham et Gerrard. Le brouhaha s’est amplifié, la présence s’est renforcée. Les chapeaux de cow-boy parodiques, ornés du drapeau anglais et posés de manière comique sur de nombreuses têtes, faisaient fureur. 

    « C’est ma fille qui me l’a apporté », explique un supporter à la sortie de l’enceinte, une bière légère à la main. 

    L’ambiance restait bon enfant. Si quelques supporters anglais avaient été expulsés d’un pub dalasois la veille, ces incidents semblaient marginaux. Le temps d’un choc culturel amical, chapeaux et bière légère s’associèrent aux riffs d’Oasis tonitruant depuis les pick-up. L’essentiel était là. Lorsque les joueurs firent leur apparition, c’est le thème des Chicago Bulls de Michael Jordan qui rugit des haut-parleurs. Tout le monde s’est levé ; le choix musical ne semblait pas déplacé. 

    Sur la pelouse, les fans anglais n’ont pas été en reste. Dominée en première période, l’Angleterre a concédé un but juste avant la mi-temps, mais a rejoint les vestiaires sur le score de 2-2. Les Three Lions ont ensuite élevé leur niveau de jeu après la pause : Jude Bellingham puis Marcus Rashford ont frappé, offrant une victoire 4-2 finalement méritée. 

    Après le coup de sifflet final, les joueurs sont restés sur la pelouse, regard levé vers leurs supporters, entonnant les refrains d’Oasis, chapeaux de cow-boy sur la tête. Dans les prochaines semaines, ces fans suivront l’équipe, mais ils s’évaderont aussi vers des rodéos, des concerts, le volant d’un pick-up ou l’habitacle d’un avion. Ce tournoi est unique, semé d’embûches et de points d’interrogation.

    Les États-Unis possèdent un charme certain, et les premiers indicateurs suggèrent qu’une Coupe du monde sur sol américain pourrait être bien accueillie par les supporters anglais.

    « Parlez à n’importe quel supporter anglais en déplacement, et il vous dira que le football ne représente qu’une toute petite partie du voyage. C’est tout ce qui se passe autour qui compte », a déclaré Sweeney. 


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