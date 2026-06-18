Des rodéos enflammés aux refrains d’Oasis entonnés sous des chapeaux de cow-boy, les supporters anglais en terre texane ont pleinement adopté la culture locale

DALLAS — Un rodéo offre généralement un tableau familier : accent du Sud, piétinement des vaches sur la terre battue, musique country à plein volume, chapeaux de cow-boy, bière locale bon marché et nourriture en abondance.

Mais, mardi soir, quelques minutes aussi brèves qu’étonnantes ont suffi pour que les supporters anglais s’approprient l’endroit. Le twang s’est tu, remplacé par Neil Diamond. Une version approximative de « Sweet Caroline », l’hymne officieux des (nombreux) exploits souvent infructueux de l’Angleterre en tournoi, a retenti.





Le calme est revenu, et la normale a repris ses droits. Tel est souvent le sort des rendez-vous anglais à Dallas. Lieu au parfum le plus stéréotypiquement américain qui soit, adopté sans réserve par les fans britanniques. Pourtant, l’image des supporters anglais en déplacement est souvent teintée de négativité. Mais cette Coupe du monde au style résolument américain offre aux voyageurs un séjour on ne peut plus local.

« J’ai loué un énorme pick-up [Dodge] Ram de 2,5 litres. C’est le plus gros que j’aie jamais vu. Je me balade donc avec ça dans le Texas. Ça m’a vraiment, vraiment donné l’impression d’être en Amérique », déclare Howard Taylor, un supporter anglais de premier plan, à GOAL, lors d’une brève pause dans un salon de plage à Galveston.









Les grands tournois sont pourtant souvent un casse-tête logistique pour les supporters itinérants : ils se déroulent généralement dans des zones restreintes, avec un « port d’attache » et des déplacements courts. Aux États-Unis, la donne est différente : les trois matchs de poule de l’Angleterre se jouent à Dallas, Boston et New York, soit près de 2 000 miles au compteur dès la phase de groupes. Un casse-tête pour le supporter occasionnel, mais une véritable virée estivale pour les plus fidèles.

« Le voyage a été assez long », explique Taylor. « Je suis arrivé aux États-Unis le 21 mai, et je ne compte pas repartir avant que l’Angleterre ne perde ; j’ai donc réservé un vol au départ de New York, quelques jours après la finale. »

Taylor a transformé l’événement en longues vacances : arrivé fin mai à Orlando avec ses enfants et ses petites-filles, il prévoyait initialement d’y rester dix-sept jours, avant de s’offrir un aller-retour express à Leipzig pour voir son club de cœur, Crystal Palace, remporter la Ligue des conférences de l’UEFA. Un détour qui a surpris les agents de l’immigration américaine, peu familiers d’une telle passion footballistique.

« Ils ne comprenaient pas pourquoi j’avais quitté le pays pendant 60 heures pour revenir avec un simple sac à dos. À l’entrée de la salle d’interrogatoire, les agents étaient perplexes. Heureusement, l’officier en charge était supporter de l’Atlético de Madrid et, voyant mon maillot de Crystal Palace, il a immédiatement saisi ma passion », raconte Taylor.

Key Largo, Key West, Miami, Galveston puis Dallas : le périple se poursuit, pick-up en convoi, avec des escales prévues pour s’imprégner de l’histoire texane avant de remonter vers New York et Boston.

Toronto est la prochaine étape prévue pour les seizièmes de finale, mais il est prêt à rebooker pour Miami si le tirage l’exige. Il lui reste ensuite à planifier son vol retour, après la finale.

« C’est dingue, non ? », lance Taylor en riant.

On pourrait dire les choses ainsi. Son parcours est pour le moins atypique. Pour son premier déplacement avec les Three Lions, il s’est rendu à Munich et a assisté à la victoire 5-1 sur l’Allemagne. En pleine procédure de divorce, il cherchait un exutoire et s’est inscrit au England Supporters’ Travel Club. Depuis 2007, il n’a manqué qu’un seul match à l’extérieur et dispute aujourd’hui sa sixième Coupe du monde. Taylor s’est forgé une solide réputation.

Il a notamment remporté un quiz « Lockdown » sur Zoom face au sélectionneur de l’époque, Gareth Southgate, et, lors de l’Euro 2012, il s’est déguisé en Fred Flintstone pour charger, en costume complet, un cordon de 150 policiers anti-émeutes.

« J’ai survécu pour raconter l’histoire », assure-t-il avec un sourire.