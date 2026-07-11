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Des retrouvailles avec Luis Enrique sont-elles en vue ? Ferran Torres se montre ouvert à un transfert au PSG, alors que des discussions avancées sont déjà en cours avec le FC Barcelone
Le Barça et le PSG sont en négociations avancées
Selon Mundo Deportivo, le PSG aurait engagé des pourparlers avancés pour recruter Torres, actuellement sous contrat avec le FC Barcelone, lors de ce mercato estival. Les deux clubs discuteraient déjà des modalités du transfert, le joueur ayant manifesté son intérêt pour relever un nouveau défi en France après la Coupe du monde. Le FC Barcelone, informé de la situation, se dit prêt à laisser partir l’ancien Mancunien afin d’alléger ses difficultés financières.
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Torres laisse entendre qu'il pourrait quitter Barcelone
Les spéculations sur l’avenir de Torres s’étaient intensifiées juste avant le début de sa campagne en Coupe du monde. Interrogé sur l’intérêt supposé des géants de la Ligue 1 et sur la possibilité d’un nouveau contrat au Camp Nou, l’attaquant a préféré garder le silence, se concentrant exclusivement sur ses obligations internationales.
Interrogé sur son avenir à Barcelone, il s'est contenté d'une brève remarque : « Je me vois disputer le match contre le Cap-Vert demain. » Avant d'ajouter à une autre occasion : « Je ne sais pas, et je m'en fiche. L'important, c'est de prendre les trois points. Les questions extérieures n'ont aucune importance pour le moment. »
Une réunion avec l’ex-sélectionneur de l’Espagne se dessine
L'intérêt marqué du Paris Saint-Germain s'explique par la forte volonté de Luis Enrique, qui souhaite retrouver Torres après leur collaboration au sein de l'équipe nationale espagnole. À l'inverse, selon Marca, le FC Barcelone – qui avait initialement l'intention de prolonger le contrat de l'attaquant au-delà de 2027 – a fait volte-face, car le club a désespérément besoin de nouveaux capitaux.
Par ailleurs, la place de Torres dans le onze de départ se trouve de plus en plus menacée depuis l’arrivée de nouvelles recrues offensives, à l’image d’Anthony Gordon.
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Le FC Barcelone doit faire face à un remaniement de son attaque.
Barcelone s’active pour finaliser de nouveaux renforts et anticiper le départ possible de Torres, entré dans la dernière année de son contrat. Pendant ce temps, la direction du PSG entend profiter de la trêve internationale pour s’accorder sur l’indemnité de transfert avant le retour du joueur pour la préparation estivale. Si l’opération se concrétise, la concurrence s’annonce vive dans l’attaque d’Enrique à l’aube de la nouvelle saison.
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