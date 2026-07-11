Des retrouvailles avec Luis Enrique sont-elles en vue ? Ferran Torres se montre ouvert à un transfert au PSG, alors que des discussions avancées sont déjà en cours avec le FC Barcelone

Les spéculations sur l’avenir de Torres s’étaient intensifiées juste avant le début de sa campagne en Coupe du monde. Interrogé sur l’intérêt supposé des géants de la Ligue 1 et sur la possibilité d’un nouveau contrat au Camp Nou, l’attaquant a préféré garder le silence, se concentrant exclusivement sur ses obligations internationales.

Interrogé sur son avenir à Barcelone, il s'est contenté d'une brève remarque : « Je me vois disputer le match contre le Cap-Vert demain. » Avant d'ajouter à une autre occasion : « Je ne sais pas, et je m'en fiche. L'important, c'est de prendre les trois points. Les questions extérieures n'ont aucune importance pour le moment. »