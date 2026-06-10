D'après Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, l'offre promise par Pérez était bien destinée à l'attaquant du club allemand le plus titré.
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Des représentants du Real Madrid l’ont confirmé : de nouveaux détails sur l’intérêt présumé du club merengue pour la star du FC Bayern, Michael Olise, ont été révélés
« Je peux affirmer avec une certitude absolue que Florentino Pérez comptait recruter Michael Olise, et des représentants du Real Madrid l’ont confirmé », a déclaré Romano sur sa chaîne YouTube.
Finalement, c’est le refus catégorique du FC Bayern – le président du club bavarois, Herbert Hainer, ayant immédiatement écarté toute approche – qui a empêché le président fraîchement réélu des Merengue d’intensifier ses démarches et de déposer une offre formelle.
Sous contrat à la Säbener Straße jusqu’en 2029, l’international français est considéré comme intransférable au vu de ses excellentes performances des deux dernières saisons : 53 participations à des buts (22 réalisations, 31 passes décisives) en 52 matchs officiels, et un rôle clé dans le doublé.
« Le FC Bayern a fermé la porte, tant en privé qu’en public, et n’a souhaité entamer aucune négociation », poursuit Romano. Les Merengues se sont alors tournés vers l’attaquant Julian Alvarez, de l’Atlético Madrid, leur rival local.
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Le Real Madrid essuie un refus de l'Atlético pour Julian Álvarez
Mardi, le Real Madrid a officialisé une offre de 150 millions d’euros pour l’Argentin, que les Colchoneros ont immédiatement rejetée en se prévalant de la clause libératoire du joueur de 26 ans.
Cette clause libératoire, inscrite dans le contrat du joueur, s’élève à 500 millions d’euros, un montant jugé hors d’atteinte par le club merengue. En Espagne, les contrats incluent systématiquement une clause libératoire fixe, dont le montant, souvent astronomique, vise précisément à décourager les prétendants.
Madrid pourrait toutefois revenir à la charge avec une offre améliorée. Le FC Barcelone suit aussi le dossier, mais l’Argentin pencherait en faveur des Catalans en cas de choix direct.