« Je peux affirmer avec une certitude absolue que Florentino Pérez comptait recruter Michael Olise, et des représentants du Real Madrid l’ont confirmé », a déclaré Romano sur sa chaîne YouTube.

Finalement, c’est le refus catégorique du FC Bayern – le président du club bavarois, Herbert Hainer, ayant immédiatement écarté toute approche – qui a empêché le président fraîchement réélu des Merengue d’intensifier ses démarches et de déposer une offre formelle.

Sous contrat à la Säbener Straße jusqu’en 2029, l’international français est considéré comme intransférable au vu de ses excellentes performances des deux dernières saisons : 53 participations à des buts (22 réalisations, 31 passes décisives) en 52 matchs officiels, et un rôle clé dans le doublé.

« Le FC Bayern a fermé la porte, tant en privé qu’en public, et n’a souhaité entamer aucune négociation », poursuit Romano. Les Merengues se sont alors tournés vers l’attaquant Julian Alvarez, de l’Atlético Madrid, leur rival local.