Interrogé sur la possibilité que Sunderland découvre bientôt l’aspect moins reluisant de la vie en Premier League, alors que les vautours du marché des transferts commencent à tourner autour du club, l’ancien attaquant des Black Cats, Goodman, s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec Beoordeling : « C’est une question très, très intéressante. Ils ont bien travaillé. Je pense que le recrutement a été remarquable à Sunderland. Et Robin Roefs n’est que l’un des exemples.

À mes yeux, le joueur le plus influent est Xhaka. J’espère qu’il sera candidat au titre de Joueur de la saison, car il a été exceptionnel à chaque rencontre.

Mais c’est le prix à payer pour réussir en Premier League. Regardez Brentford, Brighton ou Bournemouth : ils illustrent parfaitement ce phénomène. Ces formations, et Sunderland n’est pas un petit club, sont encore des « bébés » de la Premier League, mais ils ont brillé cette saison.

« Le prix à payer dépendra évidemment des clubs intéressés. Si des prétendants se manifestent, ils devront débourser une somme importante. Je suis convaincu que Sunderland va encore frapper fort cet été. Il y a une réelle volonté de leur part de s’imposer durablement parmi les 10 premiers, dans la première moitié du classement de la Premier League. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps : une seule bonne saison ne suffira donc pas. On le répète souvent : la deuxième saison est encore plus difficile que la première pour les promus.

« Mais il n’y a plus vraiment de surprises avec Sunderland, et je ne vois pas de changement pour la saison prochaine. Je m’attends toutefois à ce qu’ils renforcent encore davantage leur effectif avec des joueurs de qualité qui viendront renforcer le onze de départ plutôt que de simples remplaçants. »