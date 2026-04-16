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Des renforts en vue pour Sunderland ? Le Bayern Munich et Chelsea sont avertis : les transferts « à prix d'or » pourraient leur être fatals, alors qu'ils lorgnent l'attaquant « exceptionnel » Brian Brobbey et le gardien évalué à 60 millions de livres sterling, Robin Roefs
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Sunderland effectue un retour triomphal en Premier League, avec l’ambition de décrocher une qualification européenne.
Comme souvent pour les révélations de Premier League, l’intérêt pour les joueurs vedettes de Sunderland ne cesse de croître. C’est le prix à payer quand on défie les pronostics et qu’on nage à contre-courant.
Promus pour la première fois en dix ans après deux descentes successives jusqu’en League One, les Black Cats ont surpris leur monde.
Une qualification européenne reste même envisageable, ce qui constituerait un exploit remarquable, fruit d’investissements ciblés lors du mercato estival 2025.
Granit Xhaka, qui possède une solide expérience de la Premier League acquise sous le maillot d’Arsenal, figure parmi les candidats au titre de Joueur de l’année ; le gardien néerlandais Roefs, brillant dans les cages, serait sur les tablettes de Chelsea ; l’attaquant puissant Brobbey a mené la ligne d’avant avec brio, tandis que le milieu congolais Noah Sadiki attirerait les regards admiratifs de Manchester United et de l’Emirates Stadium.
Les Black Cats parviendront-ils à conserver Roefs et ses coéquipiers ?
Interrogé sur la possibilité que Sunderland découvre bientôt l’aspect moins reluisant de la vie en Premier League, alors que les vautours du marché des transferts commencent à tourner autour du club, l’ancien attaquant des Black Cats, Goodman, s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec Beoordeling : « C’est une question très, très intéressante. Ils ont bien travaillé. Je pense que le recrutement a été remarquable à Sunderland. Et Robin Roefs n’est que l’un des exemples.
À mes yeux, le joueur le plus influent est Xhaka. J’espère qu’il sera candidat au titre de Joueur de la saison, car il a été exceptionnel à chaque rencontre.
Mais c’est le prix à payer pour réussir en Premier League. Regardez Brentford, Brighton ou Bournemouth : ils illustrent parfaitement ce phénomène. Ces formations, et Sunderland n’est pas un petit club, sont encore des « bébés » de la Premier League, mais ils ont brillé cette saison.
« Le prix à payer dépendra évidemment des clubs intéressés. Si des prétendants se manifestent, ils devront débourser une somme importante. Je suis convaincu que Sunderland va encore frapper fort cet été. Il y a une réelle volonté de leur part de s’imposer durablement parmi les 10 premiers, dans la première moitié du classement de la Premier League. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps : une seule bonne saison ne suffira donc pas. On le répète souvent : la deuxième saison est encore plus difficile que la première pour les promus.
« Mais il n’y a plus vraiment de surprises avec Sunderland, et je ne vois pas de changement pour la saison prochaine. Je m’attends toutefois à ce qu’ils renforcent encore davantage leur effectif avec des joueurs de qualité qui viendront renforcer le onze de départ plutôt que de simples remplaçants. »
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Pourquoi Brobbey est considéré comme un talent « unique » de la Premier League
L’effectif de Régis Le Bris pourrait encore s’étoffer, mais il faudra sans doute repousser quelques avances indésirables. L’international néerlandais Brobbey aurait ainsi tapé dans l’œil du Bayern, champion de Bundesliga en titre, qui cherche un successeur au capitaine anglais Harry Kane, auteur de 50 buts.
Goodman salue l’impact de ce battant de 24 ans, arrivé à Sunderland pour environ 22 millions de livres (30 millions de dollars) après plusieurs mois de spéculations : « C’est une dynamique passionnante, car il a inscrit six buts, ce qui n’est pas exceptionnel. Mais il apporte bien plus à l’équipe.
« Je peine à trouver un avant-centre en Premier League qui protège mieux le ballon que lui. Personne n’en possède un semblable. C’est aussi simple que ça.
« En tant que numéro neuf, en tant que pivot, si vous parvenez à lui servir le ballon, surtout dans les pieds, vous êtes certain qu’il va le conserver et qu’il saura ensuite lancer ses coéquipiers. Il est assez unique en ce sens qu’il ne marquera pas 20 buts par saison, mais croyez-moi, il se révèlera extrêmement efficace autrement. »
Rumeurs de transfert : les propriétaires ambitieux de Sunderland sont prêts à investir.
Sunderland souhaite légitimement conserver ces atouts dans son effectif, tout en évitant de recruter un nouveau gardien numéro 1 et des milieux récupérateurs. Une place dans les sept premiers serait un véritable atout, les propriétaires ambitieux Kyril Louis-Dreyfus et Juan Sartori faisant tout pour garantir les fonds nécessaires sans avoir à vendre pour renflouer les caisses.