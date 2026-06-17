Dans une séquence vidéo diffusée par le média argentin « La Derecha Diario », un commentateur de la chaîne DirecTV Sports, qui assure une large part de la couverture de la Coupe du monde en Amérique du Sud, a présenté la rencontre France-Sénégal comme un « duel entre deux nations africaines ». Une erreur rapidement rectifiée.
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Des propos racistes d’un commentateur argentin à l’encontre de la France ? Une vidéo truquée déclenche une vague de critiques massives
Nicolas Haase a dû faire face à une vive tempête médiatique après la diffusion d’un commentaire audio falsifié, présenté par plusieurs médias français comme un dérapage raciste. L’analyse de l’enregistrement original révèle pourtant que les propos incriminants ont été ajoutés a posteriori, probablement grâce à une technologie d’intelligence artificielle.
Contraint de réagir, Haase a publié un communiqué : « Au cours des dernières heures, un enregistrement audio/vidéo manipulé numériquement a circulé, dans lequel on me prête des propos que je n'ai jamais tenus. Il ne s’agit pas d’une phrase sortie de son contexte, mais d’une falsification délibérée du contenu original », a-t-il écrit sur X : « J’invite tous ceux qui ont des doutes à écouter l’intégralité de l’enregistrement original, qui est aujourd’hui accessible à tous. »
Il a également rappelé que les mensonges peuvent se propager vite, mais que la vérité reste dans l’enregistrement original. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de vérifier les informations avant de les relayer. »
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Nouvelles accusations de racisme visant l’Argentine : un scénario qui se répète
La séquence vidéo a circulé rapidement, alimentant les nombreuses polémiques des dernières années. Depuis la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, les joueurs français subissent régulièrement des chants, des publications ou des commentaires racistes soulignant les origines africaines de certains Bleus.
Lors des célébrations de leur victoire à la Copa América en juillet 2024, certains joueurs argentins se sont mis dans une position délicate en entonnant un chant raciste (« Ils jouent pour la France, mais viennent d’Angola ») à l’encontre des Bleus.
Invité du podcast « The Bridge » sur YouTube, Kylian Mbappé avait révélé en avril dernier avoir envisagé de quitter les Bleus en raison des attaques racistes. Après avoir manqué un penalty en huitièmes de finale de l’Euro 2021, l’attaquant avait été la cible d’insultes sur les réseaux sociaux. « Le pire, c’était quand j’ai raté mon penalty contre la Suisse. On m’a traité de singe, et je me suis dit : pour moi, l’équipe de France était au sommet, et en fait, je me suis dit que tu places tout en haut tous ces gens qui te rabaissent au plus bas quand tu ne marques pas de but », a déclaré l’attaquant du Real Madrid.