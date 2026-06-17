Des propos racistes d’un commentateur argentin à l’encontre de la France ? Une vidéo truquée déclenche une vague de critiques massives

Nicolas Haase a dû faire face à une vive tempête médiatique après la diffusion d’un commentaire audio falsifié, présenté par plusieurs médias français comme un dérapage raciste. L’analyse de l’enregistrement original révèle pourtant que les propos incriminants ont été ajoutés a posteriori, probablement grâce à une technologie d’intelligence artificielle.

Contraint de réagir, Haase a publié un communiqué : « Au cours des dernières heures, un enregistrement audio/vidéo manipulé numériquement a circulé, dans lequel on me prête des propos que je n'ai jamais tenus. Il ne s’agit pas d’une phrase sortie de son contexte, mais d’une falsification délibérée du contenu original », a-t-il écrit sur X : « J’invite tous ceux qui ont des doutes à écouter l’intégralité de l’enregistrement original, qui est aujourd’hui accessible à tous. »

Il a également rappelé que les mensonges peuvent se propager vite, mais que la vérité reste dans l’enregistrement original. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de vérifier les informations avant de les relayer. »