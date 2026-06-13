Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich pourrait recruter le latéral gauche de l’Eintracht Francfort, Nathaniel Brown, pour une indemnité de transfert nettement inférieure aux estimations initiales.
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Des progrès dans les négociations ? Le FC Bayern serait sur le point d’obtenir le joueur qu’il convoite à un coût nettement inférieur aux estimations initiales
Selon Bild, le transfert de Brown devait atteindre près de 65 millions d’euros, primes comprises. Mais selon Sky, le Bayern et l’Eintracht se sont rapprochés et le coût total serait désormais de 55 millions d’euros.
Selon ce dernier, les négociations entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort se seraient rapprochées, et un montant total de 55 millions d’euros pour Brown serait désormais réaliste. Les discussions porteraient actuellement sur la répartition entre le montant ferme et les bonus.
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Selon les informations disponibles, le FC Bayern et Nathaniel Brown auraient déjà trouvé un accord.
Selon les dernières informations, le champion d’Allemagne en titre aurait depuis plusieurs semaines un accord avec Josua Brown. L’international allemand, qui devrait être titulaire avec la Nationalmannschaft lors de la Coupe du monde, s’engagerait avec le club bavarois jusqu’en 2031.
L’arrivée de Brown rendrait par ailleurs plus probable un départ d’Alphonso Davies. Le joueur, qui évolue encore à Francfort, pourrait être envisagé pour remplacer le Canadien, dont les fréquents problèmes de blessures au cours des dix-huit derniers mois auraient semé le doute chez les dirigeants du FCB. Fin mai, le magazine kicker avait rapporté qu’un départ de Davies cet été était un scénario possible.
Les transferts record du FC Bayern Munich :
Joueurs
Poste
Recruté par
Année
Transfert
Harry Kane
Attaquant
Tottenham Hotspur
2023
95 millions d’euros
Lucas Hernandez
Défense
Atlético de Madrid
2019
80 millions d’euros
Luis Díaz
Attaque
Liverpool FC
2025
70 millions d’euros
Matthijs de Ligt
Défense
Juventus
2022
67 millions d’euros
Michael Olise
Attaque
Crystal Palace
2024
53 millions d’euros