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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Des progrès dans les négociations ? Le FC Bayern serait sur le point d’obtenir le joueur qu’il convoite à un coût nettement inférieur aux estimations initiales

Bundesliga
Mercato
N. Brown
Bayern Munich
Eintracht Francfort

L’affaire Nathaniel Brown serait déjà entendue. De plus, les discussions avec l’Eintracht Francfort se seraient récemment bien passées pour le FC Bayern.

Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich pourrait recruter le latéral gauche de l’Eintracht Francfort, Nathaniel Brown, pour une indemnité de transfert nettement inférieure aux estimations initiales.

  • Selon Bild, le transfert de Brown devait atteindre près de 65 millions d’euros, primes comprises. Mais selon Sky, le Bayern et l’Eintracht se sont rapprochés et le coût total serait désormais de 55 millions d’euros.

    Selon ce dernier, les négociations entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort se seraient rapprochées, et un montant total de 55 millions d’euros pour Brown serait désormais réaliste. Les discussions porteraient actuellement sur la répartition entre le montant ferme et les bonus.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Selon les informations disponibles, le FC Bayern et Nathaniel Brown auraient déjà trouvé un accord.

    Selon les dernières informations, le champion d’Allemagne en titre aurait depuis plusieurs semaines un accord avec Josua Brown. L’international allemand, qui devrait être titulaire avec la Nationalmannschaft lors de la Coupe du monde, s’engagerait avec le club bavarois jusqu’en 2031.

    L’arrivée de Brown rendrait par ailleurs plus probable un départ d’Alphonso Davies. Le joueur, qui évolue encore à Francfort, pourrait être envisagé pour remplacer le Canadien, dont les fréquents problèmes de blessures au cours des dix-huit derniers mois auraient semé le doute chez les dirigeants du FCB. Fin mai, le magazine kicker avait rapporté qu’un départ de Davies cet été était un scénario possible.

  • Les transferts record du FC Bayern Munich :

    Joueurs

    Poste

    Recruté par

    Année

    Transfert

    Harry Kane

    Attaquant

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 millions d’euros

    Lucas Hernandez

    Défense

    Atlético de Madrid

    2019

    80 millions d’euros

    Luis Díaz

    Attaque

    Liverpool FC

    2025

    70 millions d’euros

    Matthijs de Ligt

    Défense

    Juventus

    2022

    67 millions d’euros

    Michael Olise

    Attaque

    Crystal Palace

    2024

    53 millions d’euros