Des progrès dans les négociations ? Le FC Bayern serait sur le point d’obtenir le joueur qu’il convoite à un coût nettement inférieur aux estimations initiales

Selon Bild, le transfert de Brown devait atteindre près de 65 millions d’euros, primes comprises. Mais selon Sky, le Bayern et l’Eintracht se sont rapprochés et le coût total serait désormais de 55 millions d’euros.

Selon ce dernier, les négociations entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort se seraient rapprochées, et un montant total de 55 millions d’euros pour Brown serait désormais réaliste. Les discussions porteraient actuellement sur la répartition entre le montant ferme et les bonus.