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« Des pieds incroyables » : deux « Invincibles » d’Arsenal éclipsés par Thierry Henry et Dennis Bergkamp cités, eux qui auraient été des « super superstars » dans n’importe quel autre club
Henry, Vieira et Bergkamp faisaient partie des « Invincibles » entrés dans l'histoire
Natif d’Islington, Halls a rejoint le célèbre centre de formation d’Arsenal à l’adolescence et a montré suffisamment de promesses pour pouvoir percer en équipe première. Il a participé à trois matches de League Cup, écopant d’un carton rouge dès ses débuts contre Manchester United en novembre 2001, et a eu l’occasion de côtoyer une collection de très grands noms de tous les temps.
L’attaquant français Henry était clairement le patron dans le nord de Londres, avec son compatriote Vieira et le Néerlandais non volant Bergkamp dans un second rôle iconique qui comprenait également les internationaux anglais Ashley Cole et Sol Campbell.
Halls a eu la chance de travailler au quotidien avec des vainqueurs de la Coupe du monde et des idoles modernes, alors que les projecteurs sportifs les plus puissants étaient braqués sur N5. Cette lumière devait être partagée, ce qui a inévitablement conduit à ce que quelques individus extrêmement talentueux soient éclipsés.
Robert Pires a remporté un titre mondial aux côtés d’Henry en 1998 tout en gagnant deux titres nationaux et deux FA Cups avec Arsenal. Il fait partie de ceux qui auraient bénéficié d’une reconnaissance encore plus grande si leur carrière les avait menés ailleurs, le fantasque attaquant nigérian Nwankwo Kanu étant considéré comme un autre exemple s’inscrivant parfaitement dans cette catégorie.
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Quels ont été les héros légèrement sous-estimés d’Arsenal pendant l’ère des « Invincibles » ?
Interrogé sur Pires et d’autres héros relativement méconnus de l’ère des « Invincibles », Halls, s’exprimant en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de GambleGuru, a déclaré : « Les supporters d’Arsenal adorent ce type. Mais comme vous le dites, il y avait parfois d’autres joueurs dans cette équipe qui n’étaient pas considérés comme des superstars absolues. Pourtant, il y avait tellement de joueurs dans ce groupe.
« Pires, je me souviens d’un match, j’étais sur le banc quand Dennis Bergkamp a marqué ce but à Newcastle. Et j’étais jeune, je crois que j’avais 17 ans, je m’échauffais le long de la touche. Je crois que le coach m’a dit de m’échauffer vers la 47e minute. Et je suis resté là tout le temps. Je ne suis pas retourné sur le banc, je me suis juste échauffé, échauffé et encore échauffé parce que j’étais tellement nerveux. Mais bref, sur ce match, Pires était incroyable. Il était tellement bon ce jour-là. Et j’ai été stupéfait par sa qualité lors de ce match. Et évidemment, Dennis a fait ce qu’il a fait.
« Mais ensuite, à l’entraînement avec lui, jour après jour, il y avait aussi des joueurs comme Kanu. Kanu, c’était l’une des meilleures choses que vous pouviez voir, ses pieds, des pieds incroyables. Costaud, il aurait eu sa place dans n’importe quelle équipe. Et avec la profondeur d’effectif qu’il y avait et la qualité présente, c’était tout simplement fou. Ça l’était vraiment.
« Mais il y avait énormément, énormément, énormément de joueurs. Même dans notre équipe de jeunes, dans l’équipe réserve, qui auraient eu leur place dans la plupart des équipes du pays. À l’époque, Arsenal et Manchester United étaient probablement les seules équipes qui jouaient au football. C’était donc quelque chose d’un peu étrange. Quand on quitte Arsenal, c’est un autre type de football. Mais le talent était fou. »
Les stars de l’Angleterre U20 qui ont été sélectionnées chez les seniors et brillé en Premier League
Alors qu’il évoluait aux côtés de Pires et compagnie en club, Halls a aussi côtoyé sur la scène internationale Peter Crouch, Jay Bothroyd et Joleon Lescott avec les moins de 20 ans de l’Angleterre, et tous ont ensuite connu des carrières fructueuses en Premier League, décrochant au passage des sélections avec l’équipe d’Angleterre senior.
Interrogé sur le fait de savoir s’il était toujours évident qu’ils allaient réussir, ou si la chance, c’est-à-dire se retrouver au bon endroit au bon moment, joue aussi un rôle dans les parcours vers le sommet, Halls a ajouté : « Absolument. Il y a la chance, il y a le timing, il y a les blessures, il y a des entraîneurs qui vous aiment ou non, et parfois le fait de rester trop longtemps dans un club alors qu’on ne vous fait pas confiance, que vous n’êtes pas dans le coup. Je l’ai fait, clairement à Reading. Mais oui, les gars en Angleterre, on était incroyables. Il y avait là un talent incroyable.
« Je pense qu’à mon époque, pour les joueurs talentueux, le problème a toujours été de trop jouer au football. On voulait trop jouer au football. Puis, quand vous arrivez dans les divisions professionnelles et en Championship, voire dans les équipes du bas de la Premiership, on ne veut pas que vous jouiez au football. On veut assurer. On veut gagner des matches.
« Quand vous vous découvrez face aux grandes équipes, vous allez le payer. Donc il y avait cette idée que, quand on quittait nos grands clubs pour aller dans ces plus petits clubs ou en Championship, on essayait trop de jouer. Et ça s’est un peu retourné contre nous. Je pense que beaucoup de joueurs étaient comme ça.
« Donc oui, ça s’est un peu retourné contre moi parce que je ne voulais pas changer d’avis. Arsenal m’a appris à jouer le bon football. Et je ne voulais pas changer d’avis, même si l’entraîneur me disait : “écoute, balance-en un dans le coin”. Moi, je répondais : “non, ce n’est pas comme ça qu’on m’a appris, on m’a appris à jouer comme ci et comme ça, et je vais le faire quoi qu’il arrive.” Donc parfois, ça se retourne contre vous. »
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Halls, produit du centre de formation d’Arsenal, s’est tourné vers le mannequinat
La carrière de joueur de Halls a pris fin en 2012, à cause d’une blessure, après un passage à Wycombe. Il a disputé un match de Premier League avec Reading et s’est illustré en Championship sous les couleurs de Stoke, Preston, Crystal Palace et Sheffield United, tout en passant également par Brentford et Aldershot.
Après avoir raccroché les crampons, il s’est reconverti dans le mannequinat, et l’homme aujourd’hui âgé de 44 ans a retrouvé un peu de cette vie de rêve dont il avait déjà profité lorsqu’il comptait Henry, Pires, Bergkamp et Vieira parmi ses coéquipiers à Arsenal.
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