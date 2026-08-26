Alors qu’il évoluait aux côtés de Pires et compagnie en club, Halls a aussi côtoyé sur la scène internationale Peter Crouch, Jay Bothroyd et Joleon Lescott avec les moins de 20 ans de l’Angleterre, et tous ont ensuite connu des carrières fructueuses en Premier League, décrochant au passage des sélections avec l’équipe d’Angleterre senior.

Interrogé sur le fait de savoir s’il était toujours évident qu’ils allaient réussir, ou si la chance, c’est-à-dire se retrouver au bon endroit au bon moment, joue aussi un rôle dans les parcours vers le sommet, Halls a ajouté : « Absolument. Il y a la chance, il y a le timing, il y a les blessures, il y a des entraîneurs qui vous aiment ou non, et parfois le fait de rester trop longtemps dans un club alors qu’on ne vous fait pas confiance, que vous n’êtes pas dans le coup. Je l’ai fait, clairement à Reading. Mais oui, les gars en Angleterre, on était incroyables. Il y avait là un talent incroyable.

« Je pense qu’à mon époque, pour les joueurs talentueux, le problème a toujours été de trop jouer au football. On voulait trop jouer au football. Puis, quand vous arrivez dans les divisions professionnelles et en Championship, voire dans les équipes du bas de la Premiership, on ne veut pas que vous jouiez au football. On veut assurer. On veut gagner des matches.

« Quand vous vous découvrez face aux grandes équipes, vous allez le payer. Donc il y avait cette idée que, quand on quittait nos grands clubs pour aller dans ces plus petits clubs ou en Championship, on essayait trop de jouer. Et ça s’est un peu retourné contre nous. Je pense que beaucoup de joueurs étaient comme ça.

« Donc oui, ça s’est un peu retourné contre moi parce que je ne voulais pas changer d’avis. Arsenal m’a appris à jouer le bon football. Et je ne voulais pas changer d’avis, même si l’entraîneur me disait : “écoute, balance-en un dans le coin”. Moi, je répondais : “non, ce n’est pas comme ça qu’on m’a appris, on m’a appris à jouer comme ci et comme ça, et je vais le faire quoi qu’il arrive.” Donc parfois, ça se retourne contre vous. »