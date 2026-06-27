Un dernier coup d’œil avant de tourner définitivement la page, d’accord ?

La phase de groupes de l’équipe nationale masculine des États-Unis est achevée, et désormais seules comptent les phases à élimination directe. Avant que les hommes de Mauricio Pochettino ne basculent pleinement en mode « tout ou rien », il est pertinent de dresser le bilan des facteurs qui les ont menés jusqu’ici. Les États-Unis ont terminé en tête de leur groupe, affiché un équilibre offensif réel, pu compter sur la contribution de l’ensemble de l’effectif et, malgré un faux pas de dernière minute face à la Turquie, ont bouclé la première phase avec plus de réponses que de questions.

Cette phase de groupes a été la plus enthousiasmante de l’histoire de l’équipe, tant les joueurs que les supporters s’étant surpassés comme jamais auparavant. Cet été est déjà différent, mais la seule façon de le prouver sera de briller lors des prochaines étapes de la compétition.

À la veille des phases éliminatoires, que retenir de la phase de groupes ? Qu’est-ce qui a marqué les esprits ? Et quels enseignements l’USMNT tirera-t-elle de ses trois premiers matchs ? GOAL fait le point…