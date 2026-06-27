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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Des passes quasi parfaites de Chris Richards aux performances d'Alex Freeman, qui ont dépassé toutes les attentes : cinq enseignements tirés de la phase de poules de la Coupe du monde concernant l'équipe nationale américaine de football

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
M. Tillman
C. Richards
A. Freeman
W. McKennie
T. Adams

GOAL analyse les principaux enseignements des trois premières rencontres de la Coupe du monde.

Un dernier coup d’œil avant de tourner définitivement la page, d’accord ?

La phase de groupes de l’équipe nationale masculine des États-Unis est achevée, et désormais seules comptent les phases à élimination directe. Avant que les hommes de Mauricio Pochettino ne basculent pleinement en mode « tout ou rien », il est pertinent de dresser le bilan des facteurs qui les ont menés jusqu’ici. Les États-Unis ont terminé en tête de leur groupe, affiché un équilibre offensif réel, pu compter sur la contribution de l’ensemble de l’effectif et, malgré un faux pas de dernière minute face à la Turquie, ont bouclé la première phase avec plus de réponses que de questions.

Cette phase de groupes a été la plus enthousiasmante de l’histoire de l’équipe, tant les joueurs que les supporters s’étant surpassés comme jamais auparavant. Cet été est déjà différent, mais la seule façon de le prouver sera de briller dans les tours à élimination directe.

À la veille des phases éliminatoires, que retenir de la phase de groupes ? Quels éléments ont marqué les esprits ? Et quels enseignements l’USMNT tirera-t-elle de ses trois premiers matchs ? GOAL fait le point…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Richards s’avère plus décisif que prévu.

    L’importance de Chris Richards était évidente à l’aube de la phase de groupes, et toute la sphère du football américain guettait la guérison de sa cheville. Bonne nouvelle : l’articulation est désormais parfaitement fonctionnelle, et les États-Unis en ont immédiatement récolté les fruits. Titulaire lors des deux premières rencontres, le défenseur a brillé par sa solidité défensive.

    Mais son apport ne s’est pas limité à la défense, aussi cruciale soit-elle. En deux matchs, il a réussi 97,8 % de ses passes : seulement quatre de ses 179 tentatives n’ont pas trouvé un coéquipier. Selon Opta, il s’agit du deuxième meilleur début de tournoi en termes de précision de passe depuis 1966. Seul Gheorghe Popescu, en 1994, a fait mieux avec 122 passes réussies sur 124, soit un taux de 98,4 %.

    En somme, Richards ne se contente pas d’être impeccable sans ballon : il l’est aussi avec, ce qui explique pourquoi les États-Unis ont pu récupérer et conserver le cuir avec une efficacité remarquable lorsqu’il est sur la pelouse.

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freeman est prêt à entrer sur le terrain.

    Après la victoire contre l’Australie, Mauricio Pochettino a affirmé qu’Alex Freeman pouvait devenir le meilleur au monde à son poste. Même si ce niveau n’est pas encore atteint, Freeman a déjà démontré cet été qu’il était prêt pour la Coupe du monde.

    Évoluant au poste d’arrière droit ou de défenseur central droit, il occupe un rôle unique qui exige des performances complètes et intelligentes. Ses interventions défensives sont cruciales, si bien que son désormais célèbre but inscrit lors de la victoire contre l’Australie à Seattle est apparu comme un bonus particulièrement appréciable.

    Sur l’ensemble des deux premiers matchs, Freeman a d’ailleurs été le meilleur passeur décisif de l’équipe nationale américaine avec 40 passes clés, devançant Tim Ream (37) puis, avec un écart notable, Antonee Robinson (26).

    Preuve, s’il en fallait, que derrière ses qualités physiques évidentes, Freeman est avant tout un footballeur complet, capable d’apprendre et de s’adapter pour peser sur la rencontre, même à ce niveau.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'équilibre au milieu de terrain est efficace.

    En entrant dans la compétition, les interrogations sur le milieu de terrain étaient nombreuses. Certaines subsistent, notamment sur la profondeur de l'effectif, alors que Cristian Roldan est légèrement blessé.

    L’équipe nationale américaine possède néanmoins un noyau solide avec son onze de départ, et tout s’imbrique parfaitement.

    Tyler Adams reste Tyler Adams, donc aucune inquiétude à son sujet. La seule inconnue concernait l’organisation du jeu autour de lui. La solution a consisté à faire reculer légèrement Malik Tillman et à laisser Weston McKennie se projeter vers l’avant. Le dispositif a parfaitement fonctionné : Tillman figure statistiquement parmi les joueurs les plus complets du tournoi, tandis que McKennie a donné du fil à retordre aux défenseurs grâce à ses courses directes dans le dos de la défense et à ses choix judicieux une fois le ballon récupéré.

    Pour l’instant, l’équilibre au milieu de terrain tient la route. Reste à ce trio de rester sur le terrain et de maintenir ce niveau de performance alors que les matchs s’annoncent de plus en plus difficiles.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les points à régler

    En toute honnêteté, il serait injuste de blâmer l’équipe nationale américaine pour le but encaissé en fin de match contre la Turquie. Ce but est intervenu lors d’une rencontre sans enjeu, avec un onze de départ largement remanié et un joueur clé qui a tenu bon jusqu’aux dernières minutes malgré une blessure à la cheville. Les États-Unis ont, en réalité, évolué à dix dans le money time d’un match sans incidence sur leur avenir. Pas de quoi en faire un drame.

    Toutefois, Pochettino retiendra une leçon de cette séquence : l’importance de ne jamais relâcher la concentration, car son équipe a déjà trop souvent commis ce genre d’erreur cet été.

    Contre l’Allemagne lors du match d’adieu, les États-Unis avaient encaissé dès l’entame sur coup franc. Face au Paraguay, ils avaient relâché leur attention sur un long coup de pied arrêté. Et, dans les dernières minutes de la rencontre contre la Turquie, le but victorieux est tombé sur une simple remise en jeu. Tous ces buts auraient pu être évités avec un peu plus de concentration.

    Pochettino le martèlera : un seul instant d’inattention peut transformer un bon été en un mauvais.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tout est en place

    Entre l’ambiance incroyable dans les stades et les audiences télévisées record, il est clair que les Américains sont plus passionnés que jamais par l’équipe nationale masculine de football des États-Unis (USMNT). Jusqu’ici, une synergie unique s’est créée entre l’équipe et ses supporters depuis le début de la compétition ; mais combien de temps va-t-elle durer ?

    Dès l’entame de la compétition, l’équipe a signé sa meilleure phase de groupes et conquis le cœur des supporters. Ces derniers, plus fervents que jamais, se mobilisent sur tous les plans de cette Coupe du monde : les maillots se vendent à vitesse grand V et « Country Roads » s’impose comme l’hymne festif de l’été.

    Aujourd’hui plus que jamais, le pays semble prêt à tomber sous le charme de son équipe. Aujourd’hui plus que jamais, cette équipe paraît capable de capitaliser sur cet engouement. La dynamique se poursuit en phase à élimination directe et, plus elle durera, plus les retombées seront positives pour la sélection.

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