Selon Bild, l’Eintracht Francfort est en « négociations avancées » avec ce joueur de 20 ans, que le Bayern Munich a prêté à Hanovre 96, club de deuxième division, au cours des dix-huit derniers mois.
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Des négociations avancées concernant un transfert spectaculaire ? Le FC Bayern pourrait céder un milieu de terrain à l’Eintracht Francfort
Après une excellente saison d'Aseko, Hanovre a certes levé son option d'achat, mais le FC Bayern a activé une clause de rachat fixée à seulement 1,5 million d'euros, ramenant ainsi le jeune milieu de terrain à la Säbener Straße, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Mais le milieu de terrain pourrait rapidement changer d’air et franchir un cap chez un rival munichois en Bundesliga.
Selon Bild, un accord verbal serait imminent entre l’international allemand U21 et l’Eintracht, qui lui proposerait un contrat de quatre ans, plus une année en option. À Francfort, on se montre confiant malgré la concurrence de clubs étrangers.
L’AS Rome et Brighton & Hove Albion, entre autres, auraient également manifesté leur intérêt pour le Berlinois d’origine. Aseko a été l’un des joueurs phares du 96 lors de la saison 2025/26, ce qui lui a permis de se faire remarquer. En 32 matchs de deuxième division, il a marqué trois buts et délivré six passes décisives.
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Quel avenir au FC Bayern pour Noel Aseko ? À Francfort, le jeune défenseur serait déjà considéré comme un maillon essentiel de l’équipe.
Au Bayern Munich, la direction songerait à remplacer Leon Goretzka, parti cet été, par Aseko. L’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, est un grand admirateur du milieu de terrain et l’avait déjà régulièrement intégré aux séances de l’équipe première avant son prêt à Hanovre.
Arrivé en 2022 en provenance du Hertha BSC, le jeune milieu a disputé 22 matchs avec les U19 du Rekordmeister et 30 rencontres avec la réserve en Regionalliga.
À Francfort, ses chances de s’imposer rapidement en Bundesliga seraient bien meilleures qu’au sein de l’effectif pléthorique du Bayern. Selon Bild, l’Eintracht, huitième du classement la saison passée, fait de lui l’une de ses principales cibles estivales. En cas de transfert, il est pressenti pour occuper un rôle clé dans l’entrejeu, précise le journal.
Si le Bayern décidait de le céder, un transfert d’au moins dix à douze millions d’euros serait envisagé. Les relations privilégiées entre le directeur sportif du FCB, Max Eberl, et son homologue francfortois, Markus Krösche, qui finalisent par ailleurs l’arrivée de Nathaniel Brown à Munich, pourraient faciliter un éventuel passage d’Aseko à l’Eintracht.
Noel Aseko : ses statistiques de la saison écoulée
Interventions
33
Buts
3
Passes décisives
6