Des négociations avancées concernant un transfert spectaculaire ? Le FC Bayern pourrait céder un milieu de terrain à l’Eintracht Francfort

Après une excellente saison d'Aseko, Hanovre a certes levé son option d'achat, mais le FC Bayern a activé une clause de rachat fixée à seulement 1,5 million d'euros, ramenant ainsi le jeune milieu de terrain à la Säbener Straße, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Mais le milieu de terrain pourrait rapidement changer d’air et franchir un cap chez un rival munichois en Bundesliga.

Selon Bild, un accord verbal serait imminent entre l’international allemand U21 et l’Eintracht, qui lui proposerait un contrat de quatre ans, plus une année en option. À Francfort, on se montre confiant malgré la concurrence de clubs étrangers.

L’AS Rome et Brighton & Hove Albion, entre autres, auraient également manifesté leur intérêt pour le Berlinois d’origine. Aseko a été l’un des joueurs phares du 96 lors de la saison 2025/26, ce qui lui a permis de se faire remarquer. En 32 matchs de deuxième division, il a marqué trois buts et délivré six passes décisives.



