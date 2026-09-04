Babylon Park, fondé par Efi Malka aux côtés du propriétaire de Camden Market Teddy Sagi, apporte à ce projet trois décennies d’expérience dans le secteur ainsi que plus de 20 sites internationaux. L’opérateur avait auparavant lancé les seules montagnes russes en intérieur de la Communauté de Madrid, à Westfield Parquesur, à Leganes.

En détaillant sa stratégie d’expansion en 2022, le directeur général de Babylon, Nir Diamant, a déclaré : « Dans le cadre de notre expansion européenne, nous voulons nous engager sur le marché espagnol en raison de son énorme potentiel de croissance et de sa culture locale des loisirs. Nous sommes ravis d’ouvrir notre premier flagship en Espagne à Westfield Parquesur, le plus grand centre commercial de Madrid, et nous remercions Unibail-Rodamco-Westfield de nous avoir considérés comme l’offre la plus attractive d’un concept distinctif de divertissement familial. »