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Des montagnes russes au Camp Nou ?! Barcelone prévoit un surprenant parc d’attractions couvert à l’intérieur de son stade emblématique
Un parc à thème couvert est prévu
Barcelone a conclu un accord commercial avec Babylon Park Spain SL pour construire un parc à thème couvert de haute technologie au sein du complexe du Spotify Camp Nou. Selon Mundo Deportivo, la concession proposée pour ce parc d'attractions pour enfants s'étend sur plus de cinq ans et sera soumise à l'approbation des membres lors de l'Assemblée générale du 19 septembre. Cette initiative commerciale est conçue pour augmenter les revenus hors jours de match en transformant cette enceinte emblématique en destination de divertissement familiale tout au long de l'année.
- AFP
Un opérateur mondial vise une expansion
Babylon Park, fondé par Efi Malka aux côtés du propriétaire de Camden Market Teddy Sagi, apporte à ce projet trois décennies d’expérience dans le secteur ainsi que plus de 20 sites internationaux. L’opérateur avait auparavant lancé les seules montagnes russes en intérieur de la Communauté de Madrid, à Westfield Parquesur, à Leganes.
En détaillant sa stratégie d’expansion en 2022, le directeur général de Babylon, Nir Diamant, a déclaré : « Dans le cadre de notre expansion européenne, nous voulons nous engager sur le marché espagnol en raison de son énorme potentiel de croissance et de sa culture locale des loisirs. Nous sommes ravis d’ouvrir notre premier flagship en Espagne à Westfield Parquesur, le plus grand centre commercial de Madrid, et nous remercions Unibail-Rodamco-Westfield de nous avoir considérés comme l’offre la plus attractive d’un concept distinctif de divertissement familial. »
Le Barça diversifie ses sources de revenus
La construction d’une attraction de loisirs familiale de pointe constitue une partie intégrante du vaste plan de modernisation mis en place après la rénovation du Spotify Camp Nou. La direction du Barça exploite activement les atouts de son stade afin de générer des revenus commerciaux réguliers au-delà des seuls jours de match. Le développement de cette installation ultramoderne vise à attirer des millions de touristes internationaux chaque année tout en soutenant la stabilité financière du club à long terme.
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Le déplacement à Mestalla se profile à l’horizon
Sur le terrain, les doubles champions d’Espagne en titre ont lancé leur campagne 2026-2027 de manière parfaite, avec trois victoires de suite et 12 buts marqués. L’équipe de Hansi Flick se déplace pour affronter Valence ce dimanche, lors d’un exigeant match de la 4e journée. Ce déplacement compliqué à Mestalla représente un obstacle majeur alors qu’elle cherche à préserver son début de saison parfait, avec 100 % de victoires, avant que l’attention en coulisses ne se tourne vers le prochain vote de l’Assemblée générale.
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