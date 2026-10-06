Sebastian Frej
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« Des moments spéciaux dont je sais qu’ils vont me manquer » : Lionel Messi se prépare à des adieux émouvants avec l’Argentine
- Sebastian Frej
Le capitaine termine son ultime entraînement historique
Une dernière séance d’entraînement au complexe d’Ezeiza a marqué le dernier chapitre de la riche carrière internationale du capitaine avant d’enfiler pour la dernière fois le maillot de la sélection nationale à l’Estadio Monumental. Cette séquence chargée en émotion s’est déroulée devant ses coéquipiers et plusieurs anciens compatriotes, dont Pocho Lavezzi, venu en personne apporter son soutien. Le meneur de jeu emblématique aborde cette sortie de cérémonie avec un record national de 125 buts en 207 sélections, un total extraordinaire qu’il pourrait encore améliorer avant de mettre un terme à son parcours international.
Le talisman partage un message social émouvant
Après avoir bouclé la préparation tactique sous les ordres de Scaloni, l’attaquant vétéran a pris la direction d’Instagram pour immortaliser l’esprit du moment. La publication montrait des photos du groupe partageant un moment de détente à l’entraînement, mettant en lumière la chaleur et la camaraderie au sein du noyau des cadres avant le match d’exhibition de mardi. En repensant aux dernières heures d’une époque historique en sélection, Messi a partagé un message poignant : « Des moments spéciaux qui, je le sais, vont me manquer... »
Le noyau de vétérans se réunit à nouveau pour une célébration
Ce match d’adieu marque également le retour dans le groupe des cadres Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso et Nicolas Tagliafico, laissés au repos lors des sorties précédentes. Leandro Paredes soutiendra bien son capitaine depuis les tribunes malgré sa suspension, tandis que Paulo Dybala et Nahuel Molina manqueront à l’appel après qu’AS Roma a bloqué leur déplacement. L’ensemble de l’effectif entrera sur la pelouse avec un maillot commémoratif sur mesure orné du Soleil de Mai et de branches de laurier afin d’honorer l’héritage durable de leur talisman.
- SOPA Images
Une nouvelle ère s’ouvre après les adieux
Une fois le coup de sifflet final donné à Buenos Aires, le huituple vainqueur du Ballon d'Or reportera son attention sur ses obligations en club aux États-Unis avec l'Inter Miami. Pour Scaloni, l'objectif sera de lancer la prochaine génération avant le cycle de tournois à venir, sans son capitaine talismanique.
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