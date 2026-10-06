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imago-sport-1084194226.jpgSebastian Frej
Adhe Makayasa
Traduit par

« Des moments spéciaux dont je sais qu’ils vont me manquer » : Lionel Messi se prépare à des adieux émouvants avec l’Argentine

L. Messi
Argentine
Argentine vs Bénin
Bénin
Matchs Amicaux
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi se prépare à mettre un terme émouvant à une extraordinaire carrière internationale de 21 ans lorsque l’Argentine accueillera le Bénin à Buenos Aires mardi soir. L’icône de 39 ans a bouclé sa dernière séance d’entraînement à Ezeiza, prenant le temps de réfléchir à ses adieux imminents alors que l’équipe de Lionel Scaloni se prépare pour une occasion inoubliable à l’Estadio Monumental.

  • imago-sport-1084198687.jpgSebastian Frej

    Le capitaine termine son ultime entraînement historique

    Une dernière séance d’entraînement au complexe d’Ezeiza a marqué le dernier chapitre de la riche carrière internationale du capitaine avant d’enfiler pour la dernière fois le maillot de la sélection nationale à l’Estadio Monumental. Cette séquence chargée en émotion s’est déroulée devant ses coéquipiers et plusieurs anciens compatriotes, dont Pocho Lavezzi, venu en personne apporter son soutien. Le meneur de jeu emblématique aborde cette sortie de cérémonie avec un record national de 125 buts en 207 sélections, un total extraordinaire qu’il pourrait encore améliorer avant de mettre un terme à son parcours international.

  • Le talisman partage un message social émouvant

    Après avoir bouclé la préparation tactique sous les ordres de Scaloni, l’attaquant vétéran a pris la direction d’Instagram pour immortaliser l’esprit du moment. La publication montrait des photos du groupe partageant un moment de détente à l’entraînement, mettant en lumière la chaleur et la camaraderie au sein du noyau des cadres avant le match d’exhibition de mardi. En repensant aux dernières heures d’une époque historique en sélection, Messi a partagé un message poignant : « Des moments spéciaux qui, je le sais, vont me manquer... »


  • Le noyau de vétérans se réunit à nouveau pour une célébration

    Ce match d’adieu marque également le retour dans le groupe des cadres Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso et Nicolas Tagliafico, laissés au repos lors des sorties précédentes. Leandro Paredes soutiendra bien son capitaine depuis les tribunes malgré sa suspension, tandis que Paulo Dybala et Nahuel Molina manqueront à l’appel après qu’AS Roma a bloqué leur déplacement. L’ensemble de l’effectif entrera sur la pelouse avec un maillot commémoratif sur mesure orné du Soleil de Mai et de branches de laurier afin d’honorer l’héritage durable de leur talisman.

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  • imago-sport-1084170362.jpgSOPA Images

    Une nouvelle ère s’ouvre après les adieux

    Une fois le coup de sifflet final donné à Buenos Aires, le huituple vainqueur du Ballon d'Or reportera son attention sur ses obligations en club aux États-Unis avec l'Inter Miami. Pour Scaloni, l'objectif sera de lancer la prochaine génération avant le cycle de tournois à venir, sans son capitaine talismanique.

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