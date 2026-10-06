« Des moments spéciaux dont je sais qu’ils vont me manquer » : Lionel Messi se prépare à des adieux émouvants avec l’Argentine

Après avoir bouclé la préparation tactique sous les ordres de Scaloni, l’attaquant vétéran a pris la direction d’Instagram pour immortaliser l’esprit du moment. La publication montrait des photos du groupe partageant un moment de détente à l’entraînement, mettant en lumière la chaleur et la camaraderie au sein du noyau des cadres avant le match d’exhibition de mardi. En repensant aux dernières heures d’une époque historique en sélection, Messi a partagé un message poignant : « Des moments spéciaux qui, je le sais, vont me manquer... »



