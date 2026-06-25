La situation est pour le moins inhabituelle au RSC Anderlecht. Lundi, le club le plus titré de Belgique a entamé sa préparation pour la nouvelle saison. Et ce, sans entraîneur. Du moins, pas encore : c’est Jérémy Taravel qui assure l’intérim.
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Des larmes ont coulé après la dernière rencontre à domicile : la pépite la plus convoitée du continent s’apprêterait-elle à rejoindre le FC Bayern ou le BVB ?
La saison passée, ce technicien français de 39 ans a dirigé l’équipe en tant qu’entraîneur principal durant 18 matchs. Il avait auparavant occupé le poste d’adjoint, fonction qu’il devrait retrouver prochainement. Toutefois, avant de lui confier à nouveau ce rôle, Anderlecht doit d’abord recruter un nouvel entraîneur, et le processus de sélection se prolonge.
Le club prestigieux vient de vivre une saison décevante. Ses espoirs de disputer la phase de groupes d’une compétition européenne ont été rapidement anéantis : éliminé au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa aux tirs au but par Häcken, puis battu par l’AEK Athènes lors des barrages de la Ligue des conférences. En championnat, il a conclu à la quatrième place, synonyme de retour au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa. Le 23 juillet, il défiera Hammarby, finaliste de la Coupe de Suède et vice-champion.
Finaliste de la Coupe, le club a également cédé face au champion, l’Union Saint-Gilloise, après prolongation. Anderlecht attend donc un titre depuis 2017, année de son dernier sacre en championnat, tandis que son dernier succès en Coupe remonte à 2008.
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Nathan de Cat connaît une progression fulgurante.
À l’époque, Nathan de Cat n’était pas encore né. Pourtant, ce milieu de terrain de 17 ans a déjà disputé deux finales de Coupe. La saison passée, lors de la défaite 1-2 contre le Club de Bruges, il était resté sur le banc durant 90 minutes. À peine douze mois plus tard, tout Anderlecht s’inquiétait de savoir s’il pourrait être aligné après une déchirure ligamentaire subie mi-avril.
Il a finalement été aligné, sans que cela n’infléchisse le résultat final, mais son impact a permis de retarder l’échéance. Son progression fulgurante au fil de la saison dernière force l’admiration.
À 10 ans, il quitte le centre de formation du KV Malines pour Anderlecht, et fait ses débuts chez les pros peu après ses 16 ans. Sa maturité rappelle celle de Kennet Eichhorn, fraîchement parti au Bayer Leverkusen, bien qu’il soit plus jeune d’un an.
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Nathan de Cat et Kennet Eichhorn présentent des profils comparables.
Pourtant, ces deux talents présentent de nombreuses similitudes. Ils occupent des postes proches sur le terrain et, comme Eichhorn, de Cat attire l’attention des grands clubs européens.
Son départ avant la clôture du mercato semble acquis. Sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2027, le club bruxellois entend le céder à bon prix pour se renforcer. Le record de revenus, 26 millions d’euros pour Jeremy Doku, pourrait être égalé.
Ce qui frappe chez de Cat, tout comme chez Eichhorn, c’est sa capacité à être le moteur de son équipe au cœur du jeu. Il fait déjà preuve d’un calme et d’une maîtrise du ballon que certains professionnels n’atteignent jamais au cours de leur carrière. Défiant dans les duels et peu enclin au respect excessif, il affiche une personnalité footballistique déjà très affirmée.
Ajoutons que ses 1,92 m lui confèrent une présence physique dissuasive. Tour à tour sentinelle ou milieu relayeur, il assume avec aisance ces deux casquettes et a même déjà convaincu en soutien offensif.
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Nathan de Cat pourrait-il prochainement s’engager en Bundesliga ?
De Cat se décrit comme « un joueur calme, doté d’une bonne vision du jeu, agressif dans les duels et qui donne tout sur le terrain ». Il ne semble pas manquer de confiance en lui. « Je ne suis jamais nerveux avant un match de football, car je connais mes capacités », a-t-il déclaré.
Conscient de l’intérêt qu’il suscite, il aurait déjà prospecté plusieurs destinations étrangères, accompagné de ses parents et de son conseiller, à la recherche du projet le plus adapté. Anderlecht espère toutefois le conserver encore une saison sous forme de prêt après son transfert.
En Bundesliga, le FC Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart et Leipzig seraient sur les rangs pour le recruter. Manchester United, le Real Madrid, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton, l’AC Milan et le Sporting ont également déjà été associés à de Cat.
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En mars, Nathan de Cat a fait ses débuts avec l'équipe nationale belge.
Non sélectionné pour la Coupe du monde malgré ses débuts en mars – il est alors le huitième plus jeune joueur de l’histoire des Diables Rouges – De Cat affiche un profil rare : « Je pense pouvoir apporter quelque chose, déclarait-il à Het Nieuwsblad. Je suis un meneur de jeu, mais j’ai aussi une bonne puissance de frappe. »
La concurrence au milieu de terrain belge est toutefois rude et le sélectionneur Rudi Garcia a préféré s’appuyer sur le noyau dur qui avait brillamment mené les qualifications. Pour l’instant, le bilan est mitigé : deux matches nuls contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0).
Mais la coupure de plusieurs semaines, conclue lundi sous la houlette de l’ancien-nouvel entraîneur Taravel, a sans doute profité au jeune talent. L’année dernière, il a disputé 46 matchs officiels (trois buts, cinq passes décisives), dont 42 comme titulaire et 25 d’au moins 80 minutes. Un parcours impressionnant pour un joueur de 17 ans.
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Des larmes ont coulé après la dernière rencontre à domicile, et Romelu Lukaku encourage son coéquipier à rester.
La probabilité de son départ d’Anderlecht s’est renforcée après la dernière rencontre à domicile de la saison écoulée. À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin du match que de Cat, premier joueur du club depuis 2019 à être sacré « Jeune talent de l’année » lors du Gala du Soulier d’Or en janvier, arpentait déjà la pelouse du Lotto Park en tongs. Téléphone en main, il échangeait en visioconférence avec sa compagne Sarah Duranville, la jeune sœur de Julien, ex-joueur du Borussia Dortmund. Des larmes ont alors coulé, avant que sa mère Annelies ne vienne le réconforter dans ses bras.
« En toute honnêteté, je conseillerais à De Cat de rester encore un an à Anderlecht », lui a récemment recommandé Romelu Lukaku, l’imposant attaquant belge. « Commence par dominer le championnat belge. Je sais ce que c’est que de rejoindre Chelsea à 18 ans. Ils paient cher, mais ensuite tu arrives dans ce vestiaire et tu dois t’asseoir dans un coin. Ou jouer avec les jeunes. »
Il devrait donc passer par une étape intermédiaire avant de rejoindre un grand club. Le BVB, qui s’était rapidement retiré de la course à Eichhorn mais cherche toujours un profil similaire, pourrait représenter une option pertinente, où il retrouverait Felix Nmecha et Jobe Bellingham.
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Nathan de Cat constate : « C’est étrange de voir à quelle vitesse tout va. »
Mais Hoffenheim, très intéressé et prêt à en faire un transfert record, offre un environnement serein et la perspective de l’Europa League. Au VfB, il était envisagé comme successeur potentiel d’Angelo Stiller en cas de départ de ce dernier.
« C’est parfois étrange de voir à quelle vitesse tout va », reconnaissait déjà de Cat il y a quelques semaines. « J’essaie de ne pas trop y penser. » Ces prochains jours, il devra pourtant se décider, car les prétendants ne manquent pas et le RSC n’est pas parvenu à le convaincre de prolonger son contrat.
« On ne sait qu’après coup si c’était la bonne décision », a-t-il déclaré, conscient de l’importance de ce choix. Son rêve, comme il l’a déjà exprimé, est de porter un jour le maillot du FC Barcelone. Pour l’instant, les Catalans ne semblent toutefois pas s’intéresser à lui. Mais cela pourrait encore changer.
Nathan de Cat : ses statistiques au RSC Anderlecht
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 53 4 5 11