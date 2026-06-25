La saison passée, ce technicien français de 39 ans a dirigé l’équipe en tant qu’entraîneur principal durant 18 matchs. Il avait auparavant occupé le poste d’adjoint, fonction qu’il devrait retrouver prochainement. Toutefois, avant de lui confier à nouveau ce rôle, Anderlecht doit d’abord recruter un nouvel entraîneur, et le processus de sélection se prolonge.

Le club prestigieux vient de vivre une saison décevante. Ses espoirs de disputer la phase de groupes d’une compétition européenne ont été rapidement anéantis : éliminé au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa aux tirs au but par Häcken, puis battu par l’AEK Athènes lors des barrages de la Ligue des conférences. En championnat, il a conclu à la quatrième place, synonyme de retour au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa. Le 23 juillet, il défiera Hammarby, finaliste de la Coupe de Suède et vice-champion.

Finaliste de la Coupe, le club a également cédé face au champion, l’Union Saint-Gilloise, après prolongation. Anderlecht attend donc un titre depuis 2017, année de son dernier sacre en championnat, tandis que son dernier succès en Coupe remonte à 2008.