Des larmes ont coulé après l’élimination dramatique face au FC Bayern : une star du Real Madrid était complètement anéantie

Selon plusieurs sources, le milieu de terrain s’est isolé dans les vestiaires, « seul et inconsolable », et a versé des larmes. Le milieu de terrain savait qu’il aurait été préférable de ne pas intervenir sur le ballon lors de cette action potentiellement décisive en fin de match et de regagner immédiatement sa position. Après sa faute sur l’attaquant du FC Bayern Munich, Harry Kane, au milieu de terrain, il a légèrement retardé la remise en jeu et a écopé d’un deuxième carton jaune de la rencontre de la part de l’arbitre Vincic, alors que le score était de 3-2 en faveur des Espagnols.

En infériorité numérique, le Real a ensuite encaissé deux nouveaux buts, enterrant sans doute ses dernières illusions de titre. Plusieurs Merengues ont pointé Vincic du doigt, jugeant sa décision sévère. Les protestations, très vives après le coup de sifflet final, ont valu à Arda Güler, coéquipier de Camavinga, d’écoper d’un carton rouge.