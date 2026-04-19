Selon Marca, le vestiaire du Real était divisé après l’élimination. Si plusieurs stars madrilènes ont manifesté leur colère contre les décisions contestées de l’arbitre slovène Slavko Vincic (46 ans), Camavinga a, lui, exprimé une frustration totale.
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Des larmes ont coulé après l’élimination dramatique face au FC Bayern : une star du Real Madrid était complètement anéantie
Selon plusieurs sources, le milieu de terrain s’est isolé dans les vestiaires, « seul et inconsolable », et a versé des larmes. Le milieu de terrain savait qu’il aurait été préférable de ne pas intervenir sur le ballon lors de cette action potentiellement décisive en fin de match et de regagner immédiatement sa position. Après sa faute sur l’attaquant du FC Bayern Munich, Harry Kane, au milieu de terrain, il a légèrement retardé la remise en jeu et a écopé d’un deuxième carton jaune de la rencontre de la part de l’arbitre Vincic, alors que le score était de 3-2 en faveur des Espagnols.
En infériorité numérique, le Real a ensuite encaissé deux nouveaux buts, enterrant sans doute ses dernières illusions de titre. Plusieurs Merengues ont pointé Vincic du doigt, jugeant sa décision sévère. Les protestations, très vives après le coup de sifflet final, ont valu à Arda Güler, coéquipier de Camavinga, d’écoper d’un carton rouge.
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Les larmes de Camavinga ont « marqué les esprits » au Real Madrid
Pour Camavinga, l’expulsion a symbolisé le point d’orgue d’une saison compliquée, au cours de laquelle il a rarement convaincu et n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire. Si l’international français conserve la confiance de ses coéquipiers et que « les rangs sont serrés » dans le vestiaire, la tristesse de Camavinga, habituellement l’un des joueurs les plus enjoués du groupe, a « laissé des traces ».
Après avoir séché ses larmes, le milieu de terrain s’est rapidement excusé sur Instagram : « J’assume ma part de responsabilité. Je tiens à présenter mes excuses à mon équipe et à tous les Madridistas. » Son entraîneur Alvaro Arbeloa a volé à son secours : « Personne ne comprend ce carton rouge. Nous avons été victimes d’une injustice. »
Les statistiques d'Eduardo Camavinga cette saison
Interventions 37 Sorties de plus de 90 minutes 7 buts Buts 2 passes décisifs Passes décisives 1 carton jaune Cartons jaunes 2 Expulsions 1