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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Des larmes, des téléphones et un miracle… Comment le Cap-Vert a-t-il surpris le monde entier lors de la Coupe du monde ?

FEATURES
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Bubista
Vozinha
R. Lopes
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
Argentine

Une sélection nationale à l’échelle d’un petit pays… mais un rêve qui embrasse la planète entière.

À chaque édition de la Coupe du monde, un nouveau champion émerge et une histoire inattendue s’écrit, rappelant que le football ne se soucie ni de la superficie ni de la démographie, mais récompense la foi, le travail et l’audace de défier l’impossible.

Lors de la Coupe du monde 2026, l’exemple le plus marquant est celui du Cap-Vert, archipel de dix îles perdues au milieu de l’Atlantique et peuplé de seulement 525 000 habitants, qui a capté l’attention planétaire en devenant le plus petit État de l’histoire à atteindre les phases à élimination directe de la compétition.

Alors que les grandes puissances du football se disputaient les places qualificatives, Les « Requins bleus » ont négocié avec audace un groupe difficile comprenant l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avant de défier le tenant du titre, l’Argentine de Lionel Messi, lors d’un des seizièmes de finale les plus enlevants.

Cet exploit n’est pas le fruit du hasard : il couronne un projet de longue haleine, fondé sur une planification rigoureuse, une stabilité technique et la mobilisation de la diaspora dispersée en Europe, jusqu’à ce que ce petit archipel devienne un cas d’école mondial, comme le souligne la BBC.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une action qui restera gravée dans les annales du football

    Les Cap-Verdiens n’ont pas célébré leur qualification dans les vestiaires ni devant des écrans géants. Ils se sont regroupés autour d’un simple téléphone portable sur la pelouse, après leur match contre l’Arabie saoudite, pour suivre les dernières minutes de la rencontre Espagne-Uruguay.

    Dans un silence électrique, les cœurs battaient à tout rompre jusqu’au coup de sifflet final qui a officialisé la victoire de l’Espagne, un résultat permettant au Cap-Vert de terminer deuxième du groupe H et de se qualifier, pour la première fois de son histoire, pour les seizièmes de finale.

    Ces minutes d’attente se sont transformées en scènes poignantes : larmes de joie chez les joueurs et les supporters, cris de victoire dans les tribunes, un moment que beaucoup ont qualifié d’un des plus émouvants de la compétition.

    Rob Lowe, commentateur de « BBC Radio 5 Live », a qualifié cette séquence d’un des plus beaux moments de la Coupe du monde, soulignant que tout le groupe s’était regroupé autour de ses téléphones, dans une attente fébrile, avant que la fierté et la joie n’explosent au coup de sifflet final.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un parcours exceptionnel face aux cadors mondiaux

    La qualification du Cap-Vert n’est pas le fruit du hasard ni le simple produit d’une attente passive des résultats d’autres équipes ; elle couronne une série de performances remarquables face à des sélections au palmarès prestigieux.

    Les Cap-Verdiens ont d’abord concédé un nul 0-0 face à l’Espagne, ex-championne du monde, grâce notamment à leur gardien chevronné Fozinha, 40 ans, auteur d’un de ses meilleurs matchs internationaux avec sept parades décisives.

    Les Cap-Verdiens ont ensuite créé la surprise en arrachant un nul 2-2 face à l’Uruguay, double champion du monde, après avoir montré un mental d’acier et une capacité à renverser la vapeur malgré un retard initial.

    Lors de l’ultime levée, un nouveau nul blanc face à l’Arabie saoudite lui a suffi pour valider son billet, la victoire de l’Espagne sur l’Uruguay faisant le reste.

    Pour Juan Mata, champion du monde 2010 avec l’Espagne, les performances cap-verdiennes ne constituent pas une simple surprise : sur trois matchs, l’équipe a démontré qu’elle pouvait rivaliser avec les cadors.

  • CVERDE-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Comment une petite nation a-t-elle réussi à atteindre ce niveau ?

    Au vu de la petite population du Cap-Vert, se qualifier pour la Coupe du monde puis atteindre les phases à élimination directe peut paraître miraculeux.

    Pourtant, la Fédération cap-verdienne de football a lancé, il y a plusieurs années, un projet clair visant à tirer parti de la diaspora cap-verdienne en Europe, notamment au Portugal et aux Pays-Bas.

    En raison des vagues d’émigration du siècle dernier, plusieurs centaines de milliers de Cap-Verdiens ou de personnes d’origine cap-verdienne résident aujourd’hui en Europe, constituant ainsi un vaste vivier de joueurs professionnels.

    Sur les 26 joueurs sélectionnés, 14 sont nés hors de l’archipel et six viennent uniquement de Rotterdam, aux Pays-Bas.

    Leur expérience européenne a été déterminante pour élever le niveau de la sélection et concrétiser le projet sportif de l’archipel.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ce projet a été lancé il y a plusieurs années.

    Ce succès n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une vision à long terme mise en place par la fédération locale de football.

    Josina Freitas Fortes, députée cap-verdienne, a souligné que la fédération avait accompli des progrès considérables grâce à sa passion, à un travail structuré et à un plan technique clair, rappelant que les succès actuels résultaient d’années d’efforts constants.

    Cette vision a permis des parcours atypiques, à l’image de celui du défenseur Roberto Lopes, né à Dublin, qui a rejoint la sélection après avoir été contacté par la fédération via LinkedIn en 2019, l’une des histoires les plus insolites du football moderne.

    De même, l’ailier Bebe, ancien joueur de Manchester United, a renforcé la sélection après avoir déjà défendu les couleurs du Portugal en équipes de jeunes, apportant une expérience supplémentaire au groupe.

    Enfin, l’attaquant Dylon Leframento, formé au Portugal, a inscrit le but décisif qui a offert au Cap-Vert sa qualification pour la Coupe du monde aux dépens du Cameroun, quintuple champion d’Afrique.

  • FBL-AFR-AFCON-2024-CPV-TRAININGAFP

    Bobista… l’architecte du rêve

    Si la Fédération a imaginé le projet, c’est l’entraîneur Bobista qui l’a concrétisé.

    Depuis sa prise de fonction en janvier 2020, cet entraîneur de 56 ans a bâti un groupe soudé, discipliné tactiquement, capable de défendre et de frapper au moment opportun.

    Grâce à cette stabilité technique, les performances de la sélection se sont considérablement améliorées : après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, elle s’est qualifiée pour la première fois pour la Coupe du monde, avant de continuer à écrire l’histoire lors de cette édition.

    La sélection se distingue par une organisation défensive solide, un milieu de terrain capable de conserver le ballon et des attaquants rapides, prompts à exploiter la moindre occasion.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une défense de fer et une discipline de fer

    L'une des statistiques qui illustre le mieux la personnalité de cette équipe a été enregistrée lors du match contre l'Espagne.

    Malgré la pression constante exercée par les Espagnols, les Cap-Verdiens n’ont commis qu’une seule faute durant la rencontre, soit le plus faible total pour un match de Coupe du monde depuis 1966.

    Le défenseur Sidney López Cabral a souligné que cette performance n’avait rien d’une surprise, mais qu’elle reflétait simplement le style de jeu que l’équipe travaille sans relâche à mettre en œuvre.

    « Nous formons un bloc et notre discipline collective est l’ADN de cette équipe », a-t-il expliqué.

    Lors du match suivant contre l’Uruguay, la sélection a démontré qu’elle n’était pas seulement solide défensivement : elle a aussi fait preuve d’un mental d’attaque en remontant le score pour arracher un précieux match nul face à l’une des nations les plus expérimentées du football mondial.

    Après la rencontre, Bobista a souligné que le résultat importait moins que la capacité de son équipe à afficher son identité, sa force, son unité et sa ténacité.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sur un terrain de football, la foi collective prime sur les seules capacités techniques.

    Bobista a été désigné meilleur entraîneur d’Afrique en 2025 après avoir qualifié la sélection nationale pour la Coupe du monde. Sa confiance dans le potentiel de son équipe était toutefois ancrée depuis plusieurs années.

    Avant la Coupe d’Afrique des nations 2021, il avait affirmé que le Cap-Vert participerait un jour à la Coupe du monde, même si beaucoup jugeaient cet objectif inatteignable.

    Aujourd’hui, ses paroles se sont concrétisées : la sélection a éliminé des adversaires plus expérimentés et mieux armés, prouvant qu’une foi inébranlable dans un projet peut valoir tous les moyens matériels.

    L’entraîneur espère que cet exploit inspirera les petites nations du football, rappelant que ce sport appartient à tous et qu’il offre à chaque équipe la chance d’entrer dans l’histoire pour peu qu’elle ait une vision et qu’elle s’investisse pleinement.

  • NETHERLANDS-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Le grand rendez-vous… L'Argentine

    À peine l’euphorie de cette célébration historique retombée, toutes les pensées se sont immédiatement portées vers le prochain défi.

    Le Cap-Vert défiera en effet l’Argentine, championne du monde en titre emmenée par la légende Lionel Messi.

    Conscient de l’écart entre les deux équipes, Bobista refuse toutefois de capituler avant même le coup d’envoi, rappelant que, sur un terrain de football, « rien n’est impossible ».

    Il a rappelé que l’un des objectifs de la sélection, depuis le début de la compétition, était de faire connaître le Cap-Vert au monde entier, et que cette confrontation en phase à élimination directe constituait une opportunité historique pour tout un pays, quel que soit le résultat.

    Le milieu de terrain Deroy Duarte, désigné homme du match contre l’Arabie saoudite, a confié vivre un rêve tout en promettant que, après les célébrations, le groupe aborderait avec sérieux la préparation du choc face à l’Argentine : « Dans le football, tout est possible. »

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une histoire qui redéfinit la Coupe du monde

    La performance du Cap-Vert n’a pas seulement été saluée sur le continent africain, elle a aussi impressionné plusieurs légendes du football.

    L’entraîneur australien Ange Postecoglou a salué un moment qui incarne l’esprit véritable de la Coupe du monde, rappelant que le football offre aux petites nations la chance de rêver et de défier les géants.

    L’ancien défenseur anglais Gary Neville, ex-arrière de Manchester United, estime que l’épopée cap-verdienne pourrait modifier l’opinion sur le nouveau format à 48 équipes.

    Selon lui, l’élimination d’une sélection majeure comme l’Uruguay au profit d’un pays de moins d’un demi-million d’habitants prouve que l’élargissement de la compétition crée des récits humains et sportifs exceptionnels, impossibles à reproduire ailleurs.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le rêve continue

    La rencontre face à l’Argentine constitue sans doute le plus grand défi de l’histoire du Cap-Vert. Toutefois, atteindre ce niveau est déjà une prouesse retentissante pour cette petite nation qui s’est taillé une réputation sur la scène footballistique internationale.

    Les « Requins bleus » ont démontré qu’une planification à long terme, une stabilité technique et l’exploitation des talents disséminés aux quatre coins du globe peuvent engendrer un authentique miracle sportif.

    Aujourd’hui, alors que la sélection se prépare à défier le tenant du titre, plus personne ne voit le Cap-Vert comme un simple invité de la Coupe du monde, mais bien comme l’un des principaux protagonistes du tournoi et l’auteur de l’histoire la plus inspirante à ce jour.

    Que l’aventure s’arrête ici ou se poursuive, le Cap-Vert a déjà inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde, démontrant que le mot « impossible » n’est qu’une illusion que le football peut dissiper en quatre-vingt-dix minutes.

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