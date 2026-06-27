Des larmes, des téléphones et un miracle… Comment le Cap-Vert a-t-il surpris le monde entier lors de la Coupe du monde ?

À chaque édition de la Coupe du monde, un nouveau champion émerge et une histoire inattendue s’écrit, rappelant que le football ne se soucie ni de la superficie ni de la démographie, mais récompense la foi, le travail et l’audace de défier l’impossible.

Lors de la Coupe du monde 2026, l’exemple le plus marquant est celui du Cap-Vert, archipel de dix îles perdues au milieu de l’Atlantique et peuplé de seulement 525 000 habitants, qui a capté l’attention planétaire en devenant le plus petit État de l’histoire à atteindre les phases à élimination directe de la compétition.

Alors que les grandes puissances du football se disputaient les places qualificatives, Les « Requins bleus » ont négocié avec audace un groupe difficile comprenant l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avant de défier le tenant du titre, l’Argentine de Lionel Messi, lors d’un des seizièmes de finale les plus enlevants.

Cet exploit n’est pas le fruit du hasard : il couronne un projet de longue haleine, fondé sur une planification rigoureuse, une stabilité technique et la mobilisation de la diaspora dispersée en Europe, jusqu’à ce que ce petit archipel devienne un cas d’école mondial, comme le souligne la BBC.