AFP
Traduit par
Des larmes de Coupe du monde ! Selon plusieurs sources, Neymar aurait « pleuré toute la nuit » tandis que sa compagne Bruna Biancardi dormait, après avoir été retenu in extremis en sélection brésilienne
Une soirée riche en émotions pour la star
Lors d’un événement promotionnel à São Paulo, Neymar a livré un témoignage intime sur sa réaction à l’annonce de la liste définitive des joueurs sélectionnés. L’attaquant a confessé qu’il lui a fallu plusieurs heures pour réaliser la portée de l’événement, l’émotion le maintenant éveillé tandis qu’il repensait au parcours difficile qui lui avait permis de retrouver le groupe des élus.
« Je me suis couché vers 6 h 30 ou 7 h du matin, après avoir visionné toutes les vidéos. Je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer de toute la nuit. Ma femme et mes filles dormaient à mes côtés, et je pleurais en regardant chaque séquence, car ce n’était pas facile », a confié Neymar, décrivant la nuit blanche et émouvante qu’il a passée en famille.
- AFP
Surmonter les obstacles et assumer le poids du maillot
Disputer une nouvelle Coupe du monde avec le Brésil revêt une importance symbolique majeure pour l’attaquant, d’autant plus après les blessures et les incertitudes qui ont émaillé sa carrière ces dernières années. Neymar a reconnu que son retour avait été douloureux, mais extrêmement gratifiant au regard de l’objectif atteint.
« Ce fut difficile, ça a été dur, mais au final, ça en valait la peine. Ça valait la peine de ressentir cette affection, cette émotion, ce sentiment d’être Brésilien et de représenter chacun d’entre vous lors d’une Coupe du monde », a déclaré l’attaquant.
La promesse d'un engagement total lors de la Coupe du monde
Focalisé sur sa préparation physique et technique, Neymar a exprimé sa gratitude envers les millions de supporters qui l’ont encouragé. Il estime que cette sélection figurera parmi les temps forts de sa carrière et promet de saisir avec humilité la chance offerte par le sélectionneur italien de la Seleção.
« Je remercie tout le Brésil pour son soutien, ses encouragements et ses réactions, qui ont été formidables. Ce sera un jour très spécial, que je chérirai toute ma vie », a-t-il conclu.
- Daily Star
Coup dur pour le pilier de la Seleção
Le Brésil doit encore patienter pour connaître la disponibilité de Neymar lors des dernières rencontres de préparation à la Coupe du monde. L’attaquant chevronné demeure une pièce maîtresse de la Seleção, mais ce nouveau pépin physique plane sur les derniers réglages du groupe. Neymar souffre d’un œdème qui provoque un gonflement au mollet droit, conséquence de la défaite 3-0 concédée face à Coritiba dimanche. Malgré un travail assidu pour maintenir sa condition depuis son retour au Brésil, le timing de cette blessure musculaire pourrait difficilement être plus malvenu à l’aune du grand rendez-vous mondial.