Des larmes de Coupe du monde ! Selon plusieurs sources, Neymar aurait « pleuré toute la nuit » tandis que sa compagne Bruna Biancardi dormait, après avoir été retenu in extremis en sélection brésilienne

Lors d’un événement promotionnel à São Paulo, Neymar a livré un témoignage intime sur sa réaction à l’annonce de la liste définitive des joueurs sélectionnés. L’attaquant a confessé qu’il lui a fallu plusieurs heures pour réaliser la portée de l’événement, l’émotion le maintenant éveillé tandis qu’il repensait au parcours difficile qui lui avait permis de retrouver le groupe des élus.

« Je me suis couché vers 6 h 30 ou 7 h du matin, après avoir visionné toutes les vidéos. Je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer de toute la nuit. Ma femme et mes filles dormaient à mes côtés, et je pleurais en regardant chaque séquence, car ce n’était pas facile », a confié Neymar, décrivant la nuit blanche et émouvante qu’il a passée en famille.