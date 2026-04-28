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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Daniel Buse

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Dès la première mi-temps, Harry Kane, l’attaquant du FC Bayern, a établi deux nouveaux records face au PSG

Ligue des Champions
Bayern Munich
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
H. Kane

Harry Kane, l’attaquant du Bayern Munich, a inscrit un but lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, lui permettant d’établir deux nouveaux records.

L’Anglais a ouvert le score pour les visiteurs à la 17^e minute en transformant un penalty, donnant l’avantage à son équipe (1-0). Auparavant, Luis Diaz, du Bayern Munich, avait été fauché par le défenseur du PSG Willian Pacho. Mais avant la mi-temps, le PSG a renversé la vapeur pour l’emporter 3-2, dans ce qui demeure la demi-finale de Ligue des champions la plus riche en buts.

  • Grâce à cette réalisation, Kane franchit pour la première fois de sa carrière le seuil des 60 contributions directes (buts et passes décisives) en une seule saison. L’attaquant du Bayern totalise désormais 54 buts et 6 passes décisives, soit un nouveau record personnel.

    De plus, son but inscrit sur la pelouse parisienne fait de lui le premier Anglais à marquer lors de six matches consécutifs en Ligue des champions, surpassant ainsi l’ancien record de Steven Gerrard, légende de Liverpool, arrêté à cinq rencontres d’affilée.

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    Harry Kane vise le record de Lewandowski

    En tête du classement des buteurs cette saison en Bundesliga, Harry Kane a longtemps caressé l’espoir d’effacer le record de 41 réalisations en une saison, établi par Robert Lewandowski sous les couleurs du Bayern Munich en 2020/21 et qui avait alors surpassé la marque légendaire de Gerd Müller.

    Actuellement, Kane compte 33 buts en 28 matchs, et même pour lui, il s’annonce très difficile d’inscrire les huit réalisations manquantes lors des trois dernières journées.

  • Les prochains matchs du FC Bayern :

    Match

    Match

    2 mai à 15h30

    FC Bayern – Heidenheim

    06/05, 21 h

    FC Bayern - PSG

    9 mai à 18h30

    Wolfsburg - PSG

    16 mai, 15h30

    Bayern Munich - Cologne


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