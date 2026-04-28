L’Anglais a ouvert le score pour les visiteurs à la 17^e minute en transformant un penalty, donnant l’avantage à son équipe (1-0). Auparavant, Luis Diaz, du Bayern Munich, avait été fauché par le défenseur du PSG Willian Pacho. Mais avant la mi-temps, le PSG a renversé la vapeur pour l’emporter 3-2, dans ce qui demeure la demi-finale de Ligue des champions la plus riche en buts.
Traduit par
Dès la première mi-temps, Harry Kane, l’attaquant du FC Bayern, a établi deux nouveaux records face au PSG
Grâce à cette réalisation, Kane franchit pour la première fois de sa carrière le seuil des 60 contributions directes (buts et passes décisives) en une seule saison. L’attaquant du Bayern totalise désormais 54 buts et 6 passes décisives, soit un nouveau record personnel.
De plus, son but inscrit sur la pelouse parisienne fait de lui le premier Anglais à marquer lors de six matches consécutifs en Ligue des champions, surpassant ainsi l’ancien record de Steven Gerrard, légende de Liverpool, arrêté à cinq rencontres d’affilée.
- getty
Harry Kane vise le record de Lewandowski
En tête du classement des buteurs cette saison en Bundesliga, Harry Kane a longtemps caressé l’espoir d’effacer le record de 41 réalisations en une saison, établi par Robert Lewandowski sous les couleurs du Bayern Munich en 2020/21 et qui avait alors surpassé la marque légendaire de Gerd Müller.
Actuellement, Kane compte 33 buts en 28 matchs, et même pour lui, il s’annonce très difficile d’inscrire les huit réalisations manquantes lors des trois dernières journées.
Les prochains matchs du FC Bayern :
Match
Match
2 mai à 15h30
FC Bayern – Heidenheim
06/05, 21 h
FC Bayern - PSG
9 mai à 18h30
Wolfsburg - PSG
16 mai, 15h30
Bayern Munich - Cologne