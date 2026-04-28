Dès la première mi-temps, Harry Kane, l’attaquant du FC Bayern, a établi deux nouveaux records face au PSG

Grâce à cette réalisation, Kane franchit pour la première fois de sa carrière le seuil des 60 contributions directes (buts et passes décisives) en une seule saison. L’attaquant du Bayern totalise désormais 54 buts et 6 passes décisives, soit un nouveau record personnel.

De plus, son but inscrit sur la pelouse parisienne fait de lui le premier Anglais à marquer lors de six matches consécutifs en Ligue des champions, surpassant ainsi l’ancien record de Steven Gerrard, légende de Liverpool, arrêté à cinq rencontres d’affilée.