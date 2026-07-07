Dès l’âge de neuf ans, Lionel Messi était déjà une superstar. Les joueurs seniors restaient souvent après l’entraînement pour observer le « petit magicien » à l’œuvre

Matias Fondato, ancien joueur des Newell's Old Boys qui a depuis troqué ses crampons contre un pinceau d'artiste, se souvient de l'atmosphère surréaliste qui entourait le jeune Messi. Bien qu'ils fussent de plusieurs années ses aînés, Fondato et ses coéquipiers de l'équipe première étaient parfaitement conscients de l'existence de cet enfant prodige qui faisait des ravages dans les équipes de jeunes de leur centre d'entraînement.

« Tout le monde parlait de ce petit magicien qui dévorait les défenses », raconte Fondato à talkSPORT. « À l’époque, je commençais à intégrer l’équipe première. Et toute l’équipe première, avant de se rendre à l’hôtel, restait là à le regarder. Nous avions quelques minutes, entre la douche et le départ du bus pour l’hôtel, alors nous allions simplement regarder ses matchs. C’était tout simplement incroyable de le voir jouer. C’est exactement ce que l’on voit aujourd’hui, mais à l’époque, il n’avait que neuf ans. »



