AFP
Traduit par
Dès l’âge de neuf ans, Lionel Messi était déjà une superstar. Les joueurs seniors restaient souvent après l’entraînement pour observer le « petit magicien » à l’œuvre
Les stars chevronnées stupéfaites par le petit magicien
Matias Fondato, ancien joueur des Newell's Old Boys qui a depuis troqué ses crampons contre un pinceau d'artiste, se souvient de l'atmosphère surréaliste qui entourait le jeune Messi. Bien qu'ils fussent de plusieurs années ses aînés, Fondato et ses coéquipiers de l'équipe première étaient parfaitement conscients de l'existence de cet enfant prodige qui faisait des ravages dans les équipes de jeunes de leur centre d'entraînement.
« Tout le monde parlait de ce petit magicien qui dévorait les défenses », raconte Fondato à talkSPORT. « À l’époque, je commençais à intégrer l’équipe première. Et toute l’équipe première, avant de se rendre à l’hôtel, restait là à le regarder. Nous avions quelques minutes, entre la douche et le départ du bus pour l’hôtel, alors nous allions simplement regarder ses matchs. C’était tout simplement incroyable de le voir jouer. C’est exactement ce que l’on voit aujourd’hui, mais à l’époque, il n’avait que neuf ans. »
- Getty
La « Machine de 87 » et les comparaisons avec Maradona
L'équipe junior de Messi, surnommée « La Machine de 87 », est restée invaincue pendant trois ans. Dès ses débuts, les supporters locaux le comparaient déjà à Diego Maradona, notamment parce que Messi assistait aux premiers pas de la légende avec Newell's en 1993.
À neuf ans, le jeune prodige effectuait déjà des jongles devant les supporters de l’Estadio Marcelo Bielsa, qui scandaient son nom.
« Le truc, c’était sa taille », explique Fondato à propos du jeune attaquant. « Il était vraiment, vraiment tout petit, mais en même temps, on aurait dit qu’il avait l’esprit d’un adulte, tu vois, quand il jouait contre des enfants de son âge. On voyait donc, peut-être pas qu’il allait devenir ce qu’il est devenu, mais on voyait bien qu’il était complètement différent de tout ce qu’on avait pu voir à cet âge-là. »
Un héritage qui défie le temps
Bien qu’il n’ait jamais joué en senior pour Newell’s avant son départ retentissant pour l’Espagne, Messi a laissé une empreinte indélébile en Argentine. Des décennies après ses premiers pas en jeunes, il continue de dominer la scène internationale, et d’anciens coéquipiers comme Pedri saluent sa forme « incroyable » et sa longévité.
Pour Fondato, voir le vétéran soulever la Coupe du monde 2022 a constitué l’ultime pièce d’un puzzle commencé à Rosario.
« À un moment donné, en Argentine, certains disaient : “Oh, il ne gagnera jamais la Coupe du monde, il n’y arrivera pas” », rappelle Fondato. « Mais après son triomphe et au vu de ce qu’il réalise encore aujourd’hui, c’est incroyable qu’il maintienne un niveau si élevé depuis tant d’années. Pour ma part, en tant que passionné de football, je n’ai jamais douté. »
- AFP
Des terrains d’entraînement aux toiles de maître
C’est finalement grâce à l’art que le lien entre Fondato et Messi s’est concrétisé. Fondato, devenu un « Geordie d’adoption » après huit ans passés à Newcastle, a peint pour plusieurs stars de la Premier League. Cependant, son sujet de prédilection reste ce garçon qu’il avait l’habitude d’observer depuis le bord du terrain au centre d’entraînement de Newell’s.
« En fait, il possède un tableau que je lui ai offert », a révélé Fondato, précisant qu’il avait remis cette œuvre à Messi avant la Coupe du monde 2018. « Juste pour lui remettre ce tableau en mains propres et rendre visite à toute l’équipe d’Argentine avant la Coupe du monde 2018. » Ce fut une réunion tout à fait appropriée entre l’artiste et celui qui, dès l’âge de neuf ans, peignait déjà des chefs-d’œuvre sur le terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles