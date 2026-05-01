« Des joueurs vraiment nuls » : Pep Guardiola plaisante sur les raisons pour lesquelles il a laissé passer le match PSG-Bayern Munich afin d'aller voir Stockport

Alors que la planète football suivait avec attention la rencontre de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Guardiola a fait le choix d’une soirée bien différente. L’entraîneur de Manchester City s’est rendu à Edgeley Park pour assister à la rencontre de Stockport County plutôt que de se pencher sur ce choc européen très médiatisé.

Il avait déjà écarté la rencontre parisienne lors de la consultation du calendrier et, bien que le match se soit transformé en un thriller à neuf buts remporté 5-4 par le PSG, il avait préféré se consacrer au football anglais de division inférieure.