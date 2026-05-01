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« Des joueurs vraiment nuls » : Pep Guardiola plaisante sur les raisons pour lesquelles il a laissé passer le match PSG-Bayern Munich afin d'aller voir Stockport
Guardiola choisit Stockport plutôt qu’un match de Ligue des champions
Alors que la planète football suivait avec attention la rencontre de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Guardiola a fait le choix d’une soirée bien différente. L’entraîneur de Manchester City s’est rendu à Edgeley Park pour assister à la rencontre de Stockport County plutôt que de se pencher sur ce choc européen très médiatisé.
Il avait déjà écarté la rencontre parisienne lors de la consultation du calendrier et, bien que le match se soit transformé en un thriller à neuf buts remporté 5-4 par le PSG, il avait préféré se consacrer au football anglais de division inférieure.
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Le patron du club livre une explication pleine d’humour.
Interrogé par les journalistes, Guardiola a plaisanté : la qualité des entraîneurs et des joueurs de ce match de Ligue des champions ne l’a pas incité à le suivre.
« La veille, j’ai consulté le calendrier, j’ai vu PSG-Bayern Munich et je me suis dit : “Ouah, quel match catastrophique.” Les entraîneurs ne sont pas bons – Luis [Enrique] et Vini [Vincent Kompany] », a expliqué Guardiola. « Des joueurs vraiment nuls, alors… Je suis fan du football anglais, alors j’ai filé à Stockport. La saison prochaine, lorsque le Bayern Munich affrontera mon ancienne équipe, je serai devant mon canapé. »
S'ouvrir à différents styles de football
Au-delà des plaisanteries, Guardiola a livré une analyse tactique sur la diversité des philosophies footballistiques qui dominent actuellement le paysage européen. Il a reconnu que, même si le match en direct à Paris lui avait manqué, il respectait les différentes façons de jouer à travers le continent, même lorsque les styles s'affrontent.
Revenant au match PSG-Bayern, il a déclaré : « C'est sympa. C'est ça, le football. Vous et moi, nous ne sommes pas pareils. Le football, c’est comme ça [il fait un grand geste] : chacun a son propre style. C’était un bon match. Atlético Madrid contre Arsenal, c’était un autre bon match aussi. Bien sûr, quand on marque neuf buts en demi-finale, c’est fantastique. Il faut accepter le football sous toutes ses formes. »
- AFP
La ville se prépare à une série de matchs exigeants
Les Cityzens doivent gérer un calendrier chargé en fin de saison, la Premier League ayant rejeté leurs demandes de report des matchs contre Crystal Palace et Bournemouth. Prochain rendez-vous : Everton, avec l'objectif de détrôner Arsenal de la première place du classement.