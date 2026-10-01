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Des joueurs et agents de Premier League envisagent une action en justice contre Manchester City pour des primes perdues
Des stars de Premier League envisagent des demandes d’indemnisation
À la suite du récent verdict ayant reconnu Manchester City coupable de plus de 100 infractions aux règles financières, des professionnels rivaux se préparent à passer à l’action. Selon Sky Sports, plusieurs joueurs et leurs agents ont contacté des avocats au sujet de potentielles réclamations pour des primes non perçues. Ces paiements manqués concernent des titres de champion ou des places qualificatives pour les compétitions européennes perdus au profit de Manchester City entre 2009 et 2018.
Le rapport écrit de la commission indépendante a détaillé que le club avait dissimulé 900 millions de livres sterling dans de faux contrats de sponsoring, provoquant une indignation généralisée dans toute l’élite anglaise tandis que les parties concernées calculent leurs énormes pertes financières sur cette période précise de neuf ans.
L’immunité diplomatique complique les procédures judiciaires
Alors que des joueurs étudient leurs options juridiques, toute procédure pourrait se heurter à d'importants obstacles en raison du statut de Khaldoon Al Mubarak. Le Financial Times rapporte qu'Al Mubarak figure sur la liste britannique des diplomates agréés depuis 2020. Cela accorde au président une immunité contre les enquêtes pénales et le protégerait normalement contre les procédures civiles.
Malgré la pression grandissante et la menace imminente de poursuites judiciaires sérieuses venant de plusieurs fronts, Al Mubarak reste totalement défiant. Il a déclaré : « Alors que certaines personnes se sont empressées de tirer leurs propres conclusions, et qu'il y a tellement de bruit autour de nous, rien n'a changé. Nous avons déjà affronté des défis ensemble par le passé et nous l'avons emporté. Beaucoup cherchent encore à saper la dynamique de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l'occasion. »
Burnham fait part de ses inquiétudes quant à l’impact local
Les retombées considérables de ce verdict de culpabilité choc s'étendent bien au-delà des terrains de football, plusieurs figures politiques de premier plan faisant part de leur profonde inquiétude quant aux lourdes conséquences potentielles pour la région. Le Premier ministre Andy Burnham s'est exprimé mercredi sur cette situation hautement controversée, soulignant les investissements massifs réalisés par l'actuel groupe propriétaire au cours de la dernière décennie.
Burnham reste inquiet du lourd impact économique si les riches soutiens financiers du club décident finalement de retirer entièrement leur financement de la région. Burnham a déclaré : « Je serais vraiment très inquiet de les perdre. Ils ont été un partenaire tellement important dans la construction du Manchester moderne et, évidemment, dans la construction de Manchester City en la force mondiale qu'il est aujourd'hui. Je remercie réellement le City Football Group et, plus largement, les propriétaires pour l'argent qu'ils n'ont pas seulement investi dans l'Etihad [Stadium] et le campus qui l'entoure, mais aussi dans la ville. »
- AFP
Que se passe-t-il ensuite pour Manchester City ?
Manchester City dispose désormais d’une date limite stricte pour soumettre son appel officiel, l’issue finale étant attendue d’ici la fin décembre. Si les lourdes sanctions de la commission indépendante sont intégralement confirmées en janvier, le club s’expose à des sanctions sans précédent, tandis que les joueurs et dirigeants rivaux ne manqueront pas d’intensifier leurs énormes demandes de compensation financière.
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