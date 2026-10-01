Des joueurs et agents de Premier League envisagent une action en justice contre Manchester City pour des primes perdues

À la suite du récent verdict ayant reconnu Manchester City coupable de plus de 100 infractions aux règles financières, des professionnels rivaux se préparent à passer à l’action. Selon Sky Sports, plusieurs joueurs et leurs agents ont contacté des avocats au sujet de potentielles réclamations pour des primes non perçues. Ces paiements manqués concernent des titres de champion ou des places qualificatives pour les compétitions européennes perdus au profit de Manchester City entre 2009 et 2018.

Le rapport écrit de la commission indépendante a détaillé que le club avait dissimulé 900 millions de livres sterling dans de faux contrats de sponsoring, provoquant une indignation généralisée dans toute l’élite anglaise tandis que les parties concernées calculent leurs énormes pertes financières sur cette période précise de neuf ans.







