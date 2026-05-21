Des joueurs envisageraient de poursuivre leur propre club en justice, tandis qu’une nouvelle opportunité s’offre à Tonda Eckert. L’affaire d’espionnage qui entoure le FC Southampton ne cesse de s’envenimer

Eckert a affirmé n’avoir pas été informé de cette règle. Quoi qu’il en soit, il encourt désormais des sanctions personnelles : la presse britannique évoque une suspension de six à dix-huit mois et un licenciement quasi certain. Âgé de 33 ans, il avait pris les commandes de Southampton en novembre, alors que le club pointait à la 21e place, et l’avait hissé jusqu’à la quatrième position grâce à une impressionnante série de victoires au printemps, lui ouvrant ainsi les portes des barrages.

Selon le magazine Kicker, il pourrait toutefois rebondir immédiatement en succédant à Dieter Hecking au VfL Wolfsburg, même si aucune décision ne sera prise avant les barrages contre le SC Paderborn.

Mercredi, le directeur général de Southampton, Phil Parsons, a présenté ses excuses « aux autres clubs concernés et surtout aux supporters de Southampton », estimant qu’ils « méritaient mieux de la part du club ». Le milieu de terrain Leo Scienza, passé par le 1. FC Heidenheim en Allemagne, a confié sur Instagram sa « déception, sa colère et sa tristesse ».