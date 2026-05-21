Mercredi soir, l'English Football League (EFL) a immédiatement rejeté la réclamation déposée peu avant par les Saints. La décision sévère prononcée après l'affaire d'espionnage est donc confirmée : Southampton est exclu de la finale au stade de Wembley.
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Des joueurs envisageraient de poursuivre leur propre club en justice, tandis qu’une nouvelle opportunité s’offre à Tonda Eckert. L’affaire d’espionnage qui entoure le FC Southampton ne cesse de s’envenimer
Le FC Middlesbrough affrontera donc Hull City samedi à 16h30 pour une place en Premier League. En plus d’être exclu des barrages, Southampton commencera la prochaine saison de deuxième division avec quatre points de pénalité.
Cette décision fait suite à la découverte d’un employé de Southampton, surpris en train d’observer secrètement l’entraînement de Middlesbrough, son adversaire en demi-finale, dissimulé derrière un arbre. L’enquête a également révélé que des représentants du club avaient illégalement filmé Oxford United et Ipswich Town plus tôt dans la saison. L’EFL rappelle que toute observation de l’entraînement d’un adversaire est interdite dans les 72 heures précédant une rencontre.
Tonda Eckert encourt une lourde suspension voire son licenciement
Eckert a affirmé n’avoir pas été informé de cette règle. Quoi qu’il en soit, il encourt désormais des sanctions personnelles : la presse britannique évoque une suspension de six à dix-huit mois et un licenciement quasi certain. Âgé de 33 ans, il avait pris les commandes de Southampton en novembre, alors que le club pointait à la 21e place, et l’avait hissé jusqu’à la quatrième position grâce à une impressionnante série de victoires au printemps, lui ouvrant ainsi les portes des barrages.
Selon le magazine Kicker, il pourrait toutefois rebondir immédiatement en succédant à Dieter Hecking au VfL Wolfsburg, même si aucune décision ne sera prise avant les barrages contre le SC Paderborn.
Mercredi, le directeur général de Southampton, Phil Parsons, a présenté ses excuses « aux autres clubs concernés et surtout aux supporters de Southampton », estimant qu’ils « méritaient mieux de la part du club ». Le milieu de terrain Leo Scienza, passé par le 1. FC Heidenheim en Allemagne, a confié sur Instagram sa « déception, sa colère et sa tristesse ».
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Selon nos informations, les joueurs de Southampton s’apprêtent à engager une action collective en justice.
Outre Scienza, deux autres joueurs liés à l’Allemagne figurent sur la liste des salaires de Southampton : le gardien titulaire Daniel Peretz, prêté par le FC Bayern, et l’international U21 Caspar Jander. Selon The Athletic, plusieurs membres de l’effectif envisagent désormais d’attaquer leur propre club en justice, sous la forme d’un recours collectif.
Cette exclusion les priverait de revenus potentiels, notamment d’une prime de promotion d’environ 175 000 euros par joueur. Par ailleurs, après la relégation de l’an dernier, plusieurs joueurs avaient accepté une baisse de salaire pouvant atteindre 40 %, en échange de la promesse de retrouver leur rémunération initiale en cas de retour parmi l’élite.
De son côté, le club risque de perdre des sommes bien plus élevées : la finale des barrages de D2 anglaise est considérée comme le match le plus lucratif au monde, et le vainqueur peut espérer près de 200 millions d’euros de recettes supplémentaires en Premier League, principalement grâce aux droits télévisés.