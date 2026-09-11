De nombreux joueurs évoluant dans les plus grands championnats d'Europe pourraient apparaître sur une nouvelle scène internationale lorsque la première Coupe de l'ASEAN de la FIFA débutera le 24 septembre. Organisé jusqu'au 5 octobre, le tournoi réunit 14 équipes nationales, avec 11 associations membres d'Asie du Sud-Est et trois nations invitées.

L'événement sera divisé en deux divisions, avec l'Indonésie comme pays hôte de la Division 1 à Bandung et Jakarta, tandis que Hong Kong accueillera la Division 2.

La compétition vise à proposer des rencontres structurées et de haute intensité, directement intégrées au calendrier international masculin.