Michael Weber
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Des joueurs des championnats européens vont participer au nouveau tournoi régional de la FIFA
Les joueurs des championnats européens vont bénéficier d’une nouvelle plateforme régionale de la FIFA
De nombreux joueurs évoluant dans les plus grands championnats d'Europe pourraient apparaître sur une nouvelle scène internationale lorsque la première Coupe de l'ASEAN de la FIFA débutera le 24 septembre. Organisé jusqu'au 5 octobre, le tournoi réunit 14 équipes nationales, avec 11 associations membres d'Asie du Sud-Est et trois nations invitées.
L'événement sera divisé en deux divisions, avec l'Indonésie comme pays hôte de la Division 1 à Bandung et Jakarta, tandis que Hong Kong accueillera la Division 2.
La compétition vise à proposer des rencontres structurées et de haute intensité, directement intégrées au calendrier international masculin.
- ZUMA Press Wire
Infantino met en avant des matchs internationaux significatifs
S’exprimant sur le lancement du nouveau tournoi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné l’importance de créer des opportunités de match précieuses pour les régions en développement du football. Il a noté que la FIFA ASEAN Cup instaure des rencontres compétitives régulières tout en élargissant les liens du football mondial.
Infantino s’est dit convaincu que l’événement offrira des moments mémorables aux supporters des nations participantes.
« La FIFA ASEAN Cup a été lancée afin d’offrir aux équipes nationales des opportunités compétitives significatives dans le cadre du calendrier international masculin des matches », a déclaré Infantino. « Elle donne aux joueurs la possibilité de représenter leur pays dans des rivalités régionales de haute intensité tout en renforçant les liens du football. »
Des talents de l’élite renforcent le plateau du tournoi
La structure à deux niveaux offre une vitrine potentielle à plusieurs joueurs qui évoluent actuellement dans les meilleurs championnats européens. Pays hôte, l’Indonésie pourrait faire appel au défenseur de Serie A Jay Idzes, de Sassuolo, au gardien du Rayo Vallecano Emil Audero, au défenseur de Lille Calvin Verdonk et à l’arrière du Borussia Monchengladbach Kevin Diks, aux côtés du dernier rempart de l’Ajax Maarten Paes.
D’autres nations disposent également d’options basées en Europe, avec Nicholas Mickelson, qui joue à SV Elversberg pour la Thaïlande, et Raphael Obermair, ailier du SC Paderborn, pour les Philippines.
Pays invité, le Bangladesh pourrait aussi aligner l’ancien milieu de Leicester City et vainqueur de la FA Cup 2020-2021 Hamza Choudhury.
- Getty Images Sport
Le format structuré est prêt pour le coup d’envoi.
La Division 1 réunit le pays hôte, l’Indonésie, aux côtés de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande, du Vietnam, du Bangladesh et du Pakistan. Pendant ce temps, la Division 2 à Hong Kong comprend le Brunei Darussalam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Timor-Leste.
Chaque division utilise un format de groupe en toutes contre toutes sur un seul tour, les vainqueurs de groupe se qualifiant directement pour leurs finales respectives afin de se disputer le trophée.
Les préparatifs étant finalisés, la Coupe de l’ASEAN de la FIFA débutera le 24 septembre pour mettre à l’épreuve aussi bien les structures établies que les nations émergentes.
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